Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão Igor Wilson 25.02.26 22h41 Sávio no Remo (Reprodução Instagram Sávio) O técnico Juan Carlos Osorio foi direto ao comentar a situação do lateral-esquerdo Sávio e praticamente confirmou a saída do jogador do Clube do Remo. Em entrevista coletiva após o empate com o Internacional, o treinador afirmou que a decisão não passa por rendimento técnico, mas por questões disciplinares, deixando claro que prefere atletas totalmente comprometidos com o projeto do clube. VEJA MAIS Em jogo movimentado, Remo e Internacional ficam no empate no Mangueirão O colorado marcou logo aos quatro minutos, com Allan Patrick, e o Leão buscou o empate com o argentino Leonal Picco Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional "Sávio é muito bom jogador, mas indisciplinado. Em meu time, não quero jogadores indisciplinados. Quero atletas comprometidos com o Remo", afirmou Osorio, ao justificar a opção por utilizar jogadores improvisados na lateral esquerda ao longo da temporada. Sávio é um dos remanescentes do elenco azulino. Está no clube há três temporadas e foi titular na campanha do acesso à Série A no ano passado, tendo participação relevante ao longo da competição. Apesar do histórico recente, o lateral perdeu espaço com a chegada do treinador colombiano e deixou de ser utilizado mesmo com a sequência de improvisações no setor. Recentemente, fez declarações públicas contra Osorio, o que piorou ainda mais a situação no clube. As críticas ao comportamento do jogador não são inéditas nos bastidores do Baenão. Quando ainda era dirigente azulino, Marcos Braz já havia classificado Sávio como um atleta problemático e que "dá trabalho" no dia a dia, avaliação que agora encontra respaldo público nas palavras do atual treinador. Ao confirmar que não pretende contar com o lateral, Osorio foi enfático ao decretar o fim do ciclo do jogador no clube. "Desejo boa sorte ao Sávio, seguramente vai encontrar outro time, porque joga muito bem. Mas não concordo com jogadores que não estão comprometidos 100% com o time", concluiu o técnico.