Diretor do Remo sobre contratação de Lingard: 'Acho muito difícil uma contratação dessa'

Minutos antes de o Remo entrar em campo para enfrentar o Internacional, no gramado do Mangueirão, o diretor de futebol Manoel Ribeiro tratou de esfriar, de forma direta, o entusiasmo da torcida azulina em relação à possível contratação do atacante inglês Jesse Lingard, especulado no clube na última semana.

Em entrevista à Rádio Liberal+, o dirigente afirmou que considera “muito difícil” a chegada do jogador, atualmente no futebol coreano e com passagem recente pela Premier League. Segundo Ribeiro, houve contato entre as partes, mas a diferença de estrutura pesa contra qualquer avanço na negociação. O diretor destacou que Lingard está acostumado a centros de treinamento com padrão europeu, algo que, na avaliação dele, o Remo não consegue oferecer.

"Eu acho muito difícil uma contratação dessa pro Remo. O jogador vem de CT com sete, oito campos, estrutura fantástica de vestiário e ideologia. O Remo tem tudo isso, mas é uma estrutura pequena", afirmou.

Além da questão estrutural, Manoel Ribeiro também citou a adaptação fora de campo como um obstáculo relevante. De acordo com ele, antes de avançar em qualquer conversa, costuma questionar se o atleta tem real interesse em morar na capital paraense, Belém, que, segundo suas próprias palavras, não oferece o mesmo apelo de grandes centros do futebol mundial.

"Antes do jogador querer vir, eu procuro saber se ele realmente sabe o que é morar aqui. A nossa cidade não é maravilhosa. Eu acho muito difícil um jogador de Premier League vir pra cá. Houve contato, ele respondeu a diretoria, mas acho muito difícil de vir" completou.

Na prática, a declaração do dirigente praticamente enterra as esperanças da torcida azulina em ver a estrela inglesa vestindo a camisa do Clube do Remo nesta temporada.

Na mesma entrevista, Manoel Ribeiro confirmou uma contratação mais próxima de ser oficializada. O zagueiro camaronês Tchamba, de 27 anos, que estava no Casa Pia, já tem acordo com o clube e aguarda apenas a regularização da documentação para viajar ao Brasil.

Segundo o diretor, o defensor canhoto enfrenta questões migratórias, mas a expectativa é de que chegue a Belém ainda nesta semana para a realização dos exames e testes físicos antes de ser integrado ao elenco.

“Zagueiro canhoto está contratado, não sei pronunciar o nome dele, mas está com problema de migração, mas em fase de visto, acho que ainda chega essa semana aqui, e depois tem parte de teste físico dele”.