Diego Hernández está fora do jogo contra o Internacional; saiba o porquê!

A ausência do atacante Diego Hernández da lista de relacionados para a partida contra o Internacional, marcada para esta quarta-feira (25), pelo Brasileirão, chamou a atenção. O jogador tem sido uma das peças principais do time desde a reta final da temporada passada. Em entrevista ao apresentador da Rádio Liberal+ Paulo Fernando, o chefe do Núcleo Azulino de Saúde e Performance do Leão Azul, Jean Klay, informou que o uruguaio se recupera de um trauma no joelho esquerdo.

Segundo Jean Klay, Hernández está se recuperando bem, mas ainda apresenta um quadro de dor. Conforme o médico, a equipe trabalha para que ele esteja apto para jogar o duelo da final do Parazão contra o Paysandu ou a próxima rodada da Série A, que será contra o Fluminense.

"Na verdade, ele teve um trauma no joelho no último jogo. A gente está tratando dele, ele já melhorou bastante do quadro de dor, mas para esse jogo realmente ele não tinha condições. Nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue, ou para o próximo jogo do Brasileiro ou para o primeiro jogo da final [sic]. Vai depender da evolução dele nos próximos dias", explicou o médico.

Diego já havia ficado de fora das quartas de final do Campeonato Paraense por conta de dores musculares sentidas após o duelo contra o Atlético-MG. O atacante atuou na semifinal contra o Cametá, tendo sido substituído no segundo tempo.

Por meio de nota, o Remo informou que "o atleta Diego Hernández relatou desconforto no joelho esquerdo, após a partida contra o Cametá, no último domingo (22). O atleta já vem realizando tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp)".

Ainda segundo Jean Klay, Jaderson e Patrick já estão liberados pelo departamento médico. No entanto, alguns jogadores, como Rafael Monti e Marrony, têm sofrido com virose. Os jogadores estão fora do jogo contra o Colorado.

"Nós temos [no DM] o Eduardo [Mello], como todos sabem. Nós já liberamos o Patrick e o Jaderson e temos alguns atletas com quadros virais, esse foi o motivo inclusive pelo qual o Rafael Monti não estava liberado para o jogo passado, porque ele estava realmente com um quadro viral importante e agora que ele começou a melhorar. Agora, quem está com um quadro viral que o está incapacitando de treinar é o Marrony", revelou Jean Klay.

O Remo entra em campo nesta quarta-feira (25), às 19h, para encarar o Internacional, pela quarta rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Mangueirão. Após isso, o clube azulino terá pela frente o Paysandu, em duelos válidos pela final do estadual.