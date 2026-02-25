Diego Hernández está fora do jogo contra o Internacional; saiba o porquê! Jogador teve um trauma no joelho e está em tratamento no departamento médico Aila Beatriz Inete 25.02.26 10h56 Jogador pode voltar para o Re-Pa (Samara Miranda / Remo) A ausência do atacante Diego Hernández da lista de relacionados para a partida contra o Internacional, marcada para esta quarta-feira (25), pelo Brasileirão, chamou a atenção. O jogador tem sido uma das peças principais do time desde a reta final da temporada passada. Em entrevista ao apresentador da Rádio Liberal+ Paulo Fernando, o chefe do Núcleo Azulino de Saúde e Performance do Leão Azul, Jean Klay, informou que o uruguaio se recupera de um trauma no joelho esquerdo. Segundo Jean Klay, Hernández está se recuperando bem, mas ainda apresenta um quadro de dor. Conforme o médico, a equipe trabalha para que ele esteja apto para jogar o duelo da final do Parazão contra o Paysandu ou a próxima rodada da Série A, que será contra o Fluminense. "Na verdade, ele teve um trauma no joelho no último jogo. A gente está tratando dele, ele já melhorou bastante do quadro de dor, mas para esse jogo realmente ele não tinha condições. Nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue, ou para o próximo jogo do Brasileiro ou para o primeiro jogo da final [sic]. Vai depender da evolução dele nos próximos dias", explicou o médico. VEJA MAIS Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão Remo tem mais de 15 mil torcedores garantidos para o jogo contra o Internacional na Série A Time azulino divulgou a parcial de venda de ingressos para o duelo desta quarta-feira (25) Remo encara o Internacional no Mangueirão em busca da primeira vitória na Série A Leão tenta transformar boa atuação em resultado positivo diante de um Colorado pressionado na tabela Diego já havia ficado de fora das quartas de final do Campeonato Paraense por conta de dores musculares sentidas após o duelo contra o Atlético-MG. O atacante atuou na semifinal contra o Cametá, tendo sido substituído no segundo tempo. Por meio de nota, o Remo informou que "o atleta Diego Hernández relatou desconforto no joelho esquerdo, após a partida contra o Cametá, no último domingo (22). O atleta já vem realizando tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp)". Ainda segundo Jean Klay, Jaderson e Patrick já estão liberados pelo departamento médico. No entanto, alguns jogadores, como Rafael Monti e Marrony, têm sofrido com virose. Os jogadores estão fora do jogo contra o Colorado. "Nós temos [no DM] o Eduardo [Mello], como todos sabem. Nós já liberamos o Patrick e o Jaderson e temos alguns atletas com quadros virais, esse foi o motivo inclusive pelo qual o Rafael Monti não estava liberado para o jogo passado, porque ele estava realmente com um quadro viral importante e agora que ele começou a melhorar. Agora, quem está com um quadro viral que o está incapacitando de treinar é o Marrony", revelou Jean Klay. O Remo entra em campo nesta quarta-feira (25), às 19h, para encarar o Internacional, pela quarta rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Mangueirão. Após isso, o clube azulino terá pela frente o Paysandu, em duelos válidos pela final do estadual. Palavras-chave esportes remo diego hernández 