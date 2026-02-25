Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira

Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão

O Liberal
fonte

Remo busca a primeira vitória na Série A (Raul Martins / Ascom Remo)

O atacante Diego Hernández não deve atuar contra o Internacional. Na noite da última terça-feira (24), o Remo divulgou a lista de relacionados para o jogo sem o nome do uruguaio. O clube azulino não explicou a ausência do atleta, mas é possível que ele tenha sido poupado para o Re-Pa da final do Campeonato Paraense, já que, na última semana, o jogador sentiu dores musculares.

Hernández ficou de fora do confronto contra o Águia de Marabá, pelas quartas de final do Parazão. Conforme informou o Remo, o jogador sentiu dores musculares após a partida contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Com isso, o atacante ficou em tratamento no Nasp do clube e atuou contra o Cametá, na semifinal do estadual.

Lista

Ao todo, o treinador Juan Carlos Osorio selecionou 21 atletas para o duelo contra o Colorado. Além de Hernández, outros atletas, como o zagueiro Klaus, o lateral Sávio, o atacante Rafael Monti e o volante Jaderson, não foram relacionados.

A grande novidade no time será o atacante Jajá, que foi anunciado pelo clube na última terça-feira e já está disponível para atuar.

O Remo está na 16ª colocação da Série A, com dois empates e uma derrota na competição. Já o Inter está na zona de rebaixamento, na 19ª posição, com apenas um ponto. A partida é válida pela quarta rodada do Brasileirão e os clubes buscam a primeira vitória na disputa. 

Confira os relacionados

  • Marcelo Rangel
  • Ivan
  • Marcelinho 
  • João Lucas 
  • Marllon
  • Thalisson
  • Kayky
  • Léo Andrade
  • Cufré
  • Leonel Picco
  • Zé Ricardo
  • Zé Welison
  • Patrick de Paula
  • Franco Catarozzi
  • Vitor Bueno
  • Yago Pikachu 
  • Nico Ferreira
  • Alef Manga
  • Carlinhos 
  • João Pedro 
  • Jajá
Palavras-chave

esportes

remo

Internacional
Remo
.
