Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira

O atacante Diego Hernández não deve atuar contra o Internacional. Na noite da última terça-feira (24), o Remo divulgou a lista de relacionados para o jogo sem o nome do uruguaio. O clube azulino não explicou a ausência do atleta, mas é possível que ele tenha sido poupado para o Re-Pa da final do Campeonato Paraense, já que, na última semana, o jogador sentiu dores musculares.

Hernández ficou de fora do confronto contra o Águia de Marabá, pelas quartas de final do Parazão. Conforme informou o Remo, o jogador sentiu dores musculares após a partida contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Com isso, o atacante ficou em tratamento no Nasp do clube e atuou contra o Cametá, na semifinal do estadual.

Lista

Ao todo, o treinador Juan Carlos Osorio selecionou 21 atletas para o duelo contra o Colorado. Além de Hernández, outros atletas, como o zagueiro Klaus, o lateral Sávio, o atacante Rafael Monti e o volante Jaderson, não foram relacionados.

A grande novidade no time será o atacante Jajá, que foi anunciado pelo clube na última terça-feira e já está disponível para atuar.

O Remo está na 16ª colocação da Série A, com dois empates e uma derrota na competição. Já o Inter está na zona de rebaixamento, na 19ª posição, com apenas um ponto. A partida é válida pela quarta rodada do Brasileirão e os clubes buscam a primeira vitória na disputa.

Confira os relacionados

Marcelo Rangel

Ivan

Marcelinho

João Lucas

Marllon

Thalisson

Kayky

Léo Andrade

Cufré

Leonel Picco

Zé Ricardo

Zé Welison

Patrick de Paula

Franco Catarozzi

Vitor Bueno

Yago Pikachu

Nico Ferreira

Alef Manga

Carlinhos

João Pedro

Jajá