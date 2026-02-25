Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão O Liberal 25.02.26 9h35 Remo busca a primeira vitória na Série A (Raul Martins / Ascom Remo) O atacante Diego Hernández não deve atuar contra o Internacional. Na noite da última terça-feira (24), o Remo divulgou a lista de relacionados para o jogo sem o nome do uruguaio. O clube azulino não explicou a ausência do atleta, mas é possível que ele tenha sido poupado para o Re-Pa da final do Campeonato Paraense, já que, na última semana, o jogador sentiu dores musculares. Hernández ficou de fora do confronto contra o Águia de Marabá, pelas quartas de final do Parazão. Conforme informou o Remo, o jogador sentiu dores musculares após a partida contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Com isso, o atacante ficou em tratamento no Nasp do clube e atuou contra o Cametá, na semifinal do estadual. Lista Ao todo, o treinador Juan Carlos Osorio selecionou 21 atletas para o duelo contra o Colorado. Além de Hernández, outros atletas, como o zagueiro Klaus, o lateral Sávio, o atacante Rafael Monti e o volante Jaderson, não foram relacionados. VEJA MAIS Remo anuncia atacante Jajá para reforçar elenco na temporada Jogador de 27 anos chega do Goiás e projeta disputa da Série A e da Copa do Brasil Remo intensifica preparação para encarar o Internacional no Mangueirão Azulino aposta na força em casa e na recuperação física após sequência desgastante de jogos Remo tem mais de 15 mil torcedores garantidos para o jogo contra o Internacional na Série A Time azulino divulgou a parcial de venda de ingressos para o duelo desta quarta-feira (25) A grande novidade no time será o atacante Jajá, que foi anunciado pelo clube na última terça-feira e já está disponível para atuar. O Remo está na 16ª colocação da Série A, com dois empates e uma derrota na competição. Já o Inter está na zona de rebaixamento, na 19ª posição, com apenas um ponto. A partida é válida pela quarta rodada do Brasileirão e os clubes buscam a primeira vitória na disputa. Confira os relacionados Marcelo Rangel Ivan Marcelinho João Lucas Marllon Thalisson Kayky Léo Andrade Cufré Leonel Picco Zé Ricardo Zé Welison Patrick de Paula Franco Catarozzi Vitor Bueno Yago Pikachu Nico Ferreira Alef Manga Carlinhos João Pedro Jajá Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo Internacional COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34 BRASILEIRÃO Em jogo movimentado, Remo e Internacional ficam no empate no Mangueirão O colorado marcou logo aos quatro minutos, com Allan Patrick, e o Leão buscou o empate com o argentino Leonal Picco 25.02.26 21h02 ESFRIOU Diretor do Remo sobre contratação de Lingard: 'Acho muito difícil uma contratação dessa' Manoel Ribeiro também confirmou a contratação do zagueiro camarônes Tchamba, que deve chegar essa semana ao clube 25.02.26 19h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34 Botafogo vence o Nacional Potosí e avança na pré-Libertadores 25.02.26 23h57 Palmeiras vence em reencontro de Arias com o Flu e mantém a liderança do Brasileirão 26.02.26 0h07