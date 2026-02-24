Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo anuncia atacante Jajá para reforçar elenco na temporada

Jogador de 27 anos chega do Goiás e projeta disputa da Série A e da Copa do Brasil

O Liberal
fonte

Jajá está devidamente integrado ao elenco azulino. (Divulgação Ascom Remo)

O Clube do Remo anunciou na noite desta terça-feira (24) a contratação do atacante Jajá para a sequência da temporada. O jogador, de 27 anos, chega ao Leão após passagem pelo Goiás Esporte Clube.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Natural de Carandaí (MG), Jandir Breno Souza Silva disputou 45 partidas pelo clube goiano entre as temporadas 2025 e 2026, com cinco gols marcados e quatro assistências. O atacante reforça o setor ofensivo azulino em meio às disputas da Campeonato Brasileiro Série A e da Copa do Brasil.

Além do Goiás, Jajá acumula experiências no futebol brasileiro e no exterior, com passagens por Portuguesa-SP, Sagan Tosu (Japão), FC Tokyo (Japão), Al-Nasr (Emirados Árabes Unidos), FC Botoșani (Romênia), Sampaio Corrêa-MA e Criciúma-SC.

VEJA MAIS

image Segurança reforçada para Remo x Internacional no Mangueirão pela Série A
Operação contará com mais de 800 agentes, 500 câmeras de monitoramento e esquema especial de trânsito para público estimado em 25 mil torcedores

image Remo intensifica preparação para encarar o Internacional no Mangueirão
Azulino aposta na força em casa e na recuperação física após sequência desgastante de jogos

image Remo intensifica preparação para encarar o Internacional no Mangueirão
Azulino aposta na força em casa e na recuperação física após sequência desgastante de jogos

Ao ser anunciado, o novo reforço destacou a motivação para vestir a camisa azulina. “Feliz por estar aqui no Remo. Estou aqui para ajudar o clube e meus companheiros de equipe durante essa temporada com Série A e Copa do Brasil. Sei que o Remo tem uma torcida imensa e tenho certeza que ela vai apoiar e torcer durante todo o ano”, afirmou.

Ficha Técnica

Nome completo: Jandir Breno Souza Silva (Jajá)
Data de nascimento: 12/11/1998
Naturalidade: Carandaí (MG)
Altura: 1,78m
Peso: 72kg
Clubes: Portuguesa (SP), Sagan Tosu (JAP), FC Tokyo (JAP), Al-Nasr (EAU), FC Botoșani (ROM), Sampaio Corrêa (MA), Criciúma (SC) e Goiás (GO)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

remo

série a 2026

futebol brasileiro

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Remo anuncia atacante Jajá para reforçar elenco na temporada

Jogador de 27 anos chega do Goiás e projeta disputa da Série A e da Copa do Brasil

24.02.26 21h11

Série A

Internacional é recepcionado por torcedores no desembarque em Belém para jogo contra o Remo

O Colorado já está na capital paraense para o duelo que pode dar a primeira vitória na Série A

24.02.26 21h03

Futebol

Remo intensifica preparação para encarar o Internacional no Mangueirão

Azulino aposta na força em casa e na recuperação física após sequência desgastante de jogos

24.02.26 18h59

Futebol

Segurança reforçada para Remo x Internacional no Mangueirão pela Série A

Operação contará com mais de 800 agentes, 500 câmeras de monitoramento e esquema especial de trânsito para público estimado em 25 mil torcedores

24.02.26 18h36

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira

24.02.26 7h00

INVIÁVEL

Paysandu deve cinco vezes mais do que o declarado na recuperação judicial

No pedido aprovado pela justiça, clube declarou dívidas de pouco mais de R$ 16 mi, no entanto, totalidade de débitos chega a quase R$ 75 milhões

24.02.26 8h00

FUTEBOL

Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard

Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa

23.02.26 16h08

FUTEBOL

De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante

Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul

23.02.26 13h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda