Remo anuncia atacante Jajá para reforçar elenco na temporada

O Clube do Remo anunciou na noite desta terça-feira (24) a contratação do atacante Jajá para a sequência da temporada. O jogador, de 27 anos, chega ao Leão após passagem pelo Goiás Esporte Clube.

Natural de Carandaí (MG), Jandir Breno Souza Silva disputou 45 partidas pelo clube goiano entre as temporadas 2025 e 2026, com cinco gols marcados e quatro assistências. O atacante reforça o setor ofensivo azulino em meio às disputas da Campeonato Brasileiro Série A e da Copa do Brasil.

Além do Goiás, Jajá acumula experiências no futebol brasileiro e no exterior, com passagens por Portuguesa-SP, Sagan Tosu (Japão), FC Tokyo (Japão), Al-Nasr (Emirados Árabes Unidos), FC Botoșani (Romênia), Sampaio Corrêa-MA e Criciúma-SC.

Ao ser anunciado, o novo reforço destacou a motivação para vestir a camisa azulina. “Feliz por estar aqui no Remo. Estou aqui para ajudar o clube e meus companheiros de equipe durante essa temporada com Série A e Copa do Brasil. Sei que o Remo tem uma torcida imensa e tenho certeza que ela vai apoiar e torcer durante todo o ano”, afirmou.

Ficha Técnica

Nome completo: Jandir Breno Souza Silva (Jajá)

Data de nascimento: 12/11/1998

Naturalidade: Carandaí (MG)

Altura: 1,78m

Peso: 72kg

Clubes: Portuguesa (SP), Sagan Tosu (JAP), FC Tokyo (JAP), Al-Nasr (EAU), FC Botoșani (ROM), Sampaio Corrêa (MA), Criciúma (SC) e Goiás (GO)