Remo anuncia atacante Jajá para reforçar elenco na temporada Jogador de 27 anos chega do Goiás e projeta disputa da Série A e da Copa do Brasil O Liberal 24.02.26 21h11 Jajá está devidamente integrado ao elenco azulino. (Divulgação Ascom Remo) O Clube do Remo anunciou na noite desta terça-feira (24) a contratação do atacante Jajá para a sequência da temporada. O jogador, de 27 anos, chega ao Leão após passagem pelo Goiás Esporte Clube. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Natural de Carandaí (MG), Jandir Breno Souza Silva disputou 45 partidas pelo clube goiano entre as temporadas 2025 e 2026, com cinco gols marcados e quatro assistências. O atacante reforça o setor ofensivo azulino em meio às disputas da Campeonato Brasileiro Série A e da Copa do Brasil. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Além do Goiás, Jajá acumula experiências no futebol brasileiro e no exterior, com passagens por Portuguesa-SP, Sagan Tosu (Japão), FC Tokyo (Japão), Al-Nasr (Emirados Árabes Unidos), FC Botoșani (Romênia), Sampaio Corrêa-MA e Criciúma-SC. VEJA MAIS Segurança reforçada para Remo x Internacional no Mangueirão pela Série A Operação contará com mais de 800 agentes, 500 câmeras de monitoramento e esquema especial de trânsito para público estimado em 25 mil torcedores Remo intensifica preparação para encarar o Internacional no Mangueirão Azulino aposta na força em casa e na recuperação física após sequência desgastante de jogos Remo intensifica preparação para encarar o Internacional no Mangueirão Azulino aposta na força em casa e na recuperação física após sequência desgastante de jogos Ao ser anunciado, o novo reforço destacou a motivação para vestir a camisa azulina. “Feliz por estar aqui no Remo. Estou aqui para ajudar o clube e meus companheiros de equipe durante essa temporada com Série A e Copa do Brasil. Sei que o Remo tem uma torcida imensa e tenho certeza que ela vai apoiar e torcer durante todo o ano”, afirmou. Ficha Técnica Nome completo: Jandir Breno Souza Silva (Jajá) Data de nascimento: 12/11/1998 Naturalidade: Carandaí (MG) Altura: 1,78m Peso: 72kg Clubes: Portuguesa (SP), Sagan Tosu (JAP), FC Tokyo (JAP), Al-Nasr (EAU), FC Botoșani (ROM), Sampaio Corrêa (MA), Criciúma (SC) e Goiás (GO) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo anuncia atacante Jajá para reforçar elenco na temporada Jogador de 27 anos chega do Goiás e projeta disputa da Série A e da Copa do Brasil 24.02.26 21h11 Série A Internacional é recepcionado por torcedores no desembarque em Belém para jogo contra o Remo O Colorado já está na capital paraense para o duelo que pode dar a primeira vitória na Série A 24.02.26 21h03 Futebol Remo intensifica preparação para encarar o Internacional no Mangueirão Azulino aposta na força em casa e na recuperação física após sequência desgastante de jogos 24.02.26 18h59 Futebol Segurança reforçada para Remo x Internacional no Mangueirão pela Série A Operação contará com mais de 800 agentes, 500 câmeras de monitoramento e esquema especial de trânsito para público estimado em 25 mil torcedores 24.02.26 18h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 24.02.26 7h00 INVIÁVEL Paysandu deve cinco vezes mais do que o declarado na recuperação judicial No pedido aprovado pela justiça, clube declarou dívidas de pouco mais de R$ 16 mi, no entanto, totalidade de débitos chega a quase R$ 75 milhões 24.02.26 8h00 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08 FUTEBOL De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul 23.02.26 13h15