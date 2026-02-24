Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (24/02), incluem partidas pelo Campeonato Saudita, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e Liga dos Campeões.

Às 14h45, o Atlético Madrid jogará contra o Club Brugge pelo Champions League. Já às 17h, o Leverkusen enfrentará o Olympiacos pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

Al Taawon x Al Hilal - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Hazm x Al Ittihad - 16h - Youtube (Canal GOAT) Al Khaleej x Al Kholood - 16h - Sem informações

Copa do Brasil

Boavista x Maringá - 16h30 - SporTV e Premiere Joinville x CSA - 19h - SporTV e Premiere Fortaleza x Maguary - 21h30 - SporTV, GeTV e Premiere América-RN x GAS - 21h30 - Amazon Prime Video

Copa Libertadores da América

Huachipato x Carabobo - 19h - Paramount+ Independiente Medellín x Liverpool-URU - 21h30 - Paramount+ Sporting Cristal x 2 de Mayo - 21h30 - ESPN e Disney+

Champions League

Atlético Madrid x Club Brugge - 14h45 - TNT e HBO Max Inter de Milão x Bodo Glimt - 17h - SBT, TNT e HBO Max Newcastle x Qarabag - 17h - Space e HBO Max Leverkusen x Olympiacos - 17h - HBO Max

