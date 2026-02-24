Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Al Hazm e Al Ittihad jogarão pelo Campeonato Italiano às 16h (X/ @ittihad_en)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (24/02), incluem partidas pelo Campeonato Saudita, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e Liga dos Campeões.

Às 14h45, o Atlético Madrid jogará contra o Club Brugge pelo Champions League. Já às 17h, o Leverkusen enfrentará o Olympiacos pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

  1. Al Taawon x Al Hilal - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Hazm x Al Ittihad - 16h - Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Khaleej x Al Kholood - 16h - Sem informações

Copa do Brasil

  1. Boavista x Maringá - 16h30 - SporTV e Premiere
  2. Joinville x CSA - 19h - SporTV e Premiere
  3. Fortaleza x Maguary - 21h30 - SporTV, GeTV e Premiere
  4. América-RN x GAS - 21h30 - Amazon Prime Video

Copa Libertadores da América

  1. Huachipato x Carabobo - 19h - Paramount+
  2. Independiente Medellín x Liverpool-URU - 21h30 - Paramount+
  3. Sporting Cristal x 2 de Mayo - 21h30 - ESPN e Disney+

Champions League

  1. Atlético Madrid x Club Brugge - 14h45 - TNT e HBO Max
  2. Inter de Milão x Bodo Glimt - 17h - SBT, TNT e HBO Max
  3. Newcastle x Qarabag - 17h - Space e HBO Max
  4. Leverkusen x Olympiacos - 17h - HBO Max

Onde assistir ao jogo de Atlético e Brugge; veja o horário

O jogo entre Atlético de Madrid x Club Brugge terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 14h45.

Onde assistir ao jogo de Internazionale e Bodo/Glimt; veja o horário

O jogo entre Inter de Milão x Bodo/Glimt terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Newcastle e Qarabag; veja o horário

O jogo entre Newcastle x Qarabag terá transmissão ao vivo pelo Space e pela HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Fortaleza e Maguary; veja o horário

O jogo entre Fortaleza x Maguary terá transmissão ao vivo pela SporTV, pela GeTV e pelo Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 16h - Al Taawon x Al Hilal - Campeonato Saudita

TNT

  1. 14h45 - Atlético Madrid x Club Brugge - Champions League
  2. 17h - Inter de Milão x Bodo Glimt - Champions League

ESPN

  1. 21h30 - Sporting Cristal x 2 de Mayo - Libertadores

SporTV

  1. 16h30 - Boavista x Maringá - Copa do Brasil
  2. 19h - Joinville x CSA - Copa do Brasil
  3. 21h30 - Fortaleza x Maguary - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

  1. 14h45 - Atlético Madrid x Club Brugge - Champions League
  2. 17h - Inter de Milão x Bodo Glimt - Champions League
  3. 17h - Newcastle x Qarabag - Champions League
  4. 17h - Leverkusen x Olympiacos - Champions League

Disney+

  1. 21h30 - Sporting Cristal x 2 de Mayo - Libertadores

Premiere

  1. 16h30 - Boavista x Maringá - Copa do Brasil
  2. 19h - Joinville x CSA - Copa do Brasil
  3. 21h30 - Fortaleza x Maguary - Copa do Brasil

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

  1. 19h - Huachipato x Carabobo - Libertadores
  2. 21h30 - Independiente Medellín x Liverpool-URU - Libertadores

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.

