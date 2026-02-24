Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 24.02.26 7h00 Al Hazm e Al Ittihad jogarão pelo Campeonato Italiano às 16h (X/ @ittihad_en) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (24/02), incluem partidas pelo Campeonato Saudita, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e Liga dos Campeões. Às 14h45, o Atlético Madrid jogará contra o Club Brugge pelo Champions League. Já às 17h, o Leverkusen enfrentará o Olympiacos pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Saudita Al Taawon x Al Hilal - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Hazm x Al Ittihad - 16h - Youtube (Canal GOAT) Al Khaleej x Al Kholood - 16h - Sem informações Copa do Brasil Boavista x Maringá - 16h30 - SporTV e Premiere Joinville x CSA - 19h - SporTV e Premiere Fortaleza x Maguary - 21h30 - SporTV, GeTV e Premiere América-RN x GAS - 21h30 - Amazon Prime Video Copa Libertadores da América Huachipato x Carabobo - 19h - Paramount+ Independiente Medellín x Liverpool-URU - 21h30 - Paramount+ Sporting Cristal x 2 de Mayo - 21h30 - ESPN e Disney+ Champions League Atlético Madrid x Club Brugge - 14h45 - TNT e HBO Max Inter de Milão x Bodo Glimt - 17h - SBT, TNT e HBO Max Newcastle x Qarabag - 17h - Space e HBO Max Leverkusen x Olympiacos - 17h - HBO Max Onde assistir ao jogo de Atlético e Brugge; veja o horário O jogo entre Atlético de Madrid x Club Brugge terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 14h45. Onde assistir ao jogo de Internazionale e Bodo/Glimt; veja o horário O jogo entre Inter de Milão x Bodo/Glimt terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 17h. Onde assistir ao jogo de Newcastle e Qarabag; veja o horário O jogo entre Newcastle x Qarabag terá transmissão ao vivo pelo Space e pela HBO Max, às 17h. Onde assistir ao jogo de Fortaleza e Maguary; veja o horário O jogo entre Fortaleza x Maguary terá transmissão ao vivo pela SporTV, pela GeTV e pelo Premiere, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 16h - Al Taawon x Al Hilal - Campeonato Saudita TNT 14h45 - Atlético Madrid x Club Brugge - Champions League 17h - Inter de Milão x Bodo Glimt - Champions League ESPN 21h30 - Sporting Cristal x 2 de Mayo - Libertadores SporTV 16h30 - Boavista x Maringá - Copa do Brasil 19h - Joinville x CSA - Copa do Brasil 21h30 - Fortaleza x Maguary - Copa do Brasil Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max 14h45 - Atlético Madrid x Club Brugge - Champions League 17h - Inter de Milão x Bodo Glimt - Champions League 17h - Newcastle x Qarabag - Champions League 17h - Leverkusen x Olympiacos - Champions League Disney+ 21h30 - Sporting Cristal x 2 de Mayo - Libertadores Premiere 16h30 - Boavista x Maringá - Copa do Brasil 19h - Joinville x CSA - Copa do Brasil 21h30 - Fortaleza x Maguary - Copa do Brasil DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira. Paramount+
19h - Huachipato x Carabobo - Libertadores
21h30 - Independiente Medellín x Liverpool-URU - Libertadores

SportyNet
Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira. 