Alavés x Girona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/02) por La Liga

Alavés e Girona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
23.02.26 16h00

O Girona soma 3 pontos a mais que o Alavés em La Liga (Facebook/ @deportivoalaves)

Alavés x Girona disputam hoje, segunda-feira (23/02), a 25° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Alavés x Girona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Girona acumula em La Liga 29 pontos, 7 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 24 gols marcados e 38 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Alavés soma 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 21 gols marcados e 30 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Alavés x Girona: prováveis escalações

Alavés: Sem informações.

Girona: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Alavés x Girona

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz, Espanha

Data/Horário: 23 de fevereiro de 2026, 16h45