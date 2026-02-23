Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Alavés x Girona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/02) por La Liga

Alavés e Girona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Girona soma 3 pontos a mais que o Alavés em La Liga (Facebook/ @deportivoalaves)

Alavés x Girona disputam hoje, segunda-feira (23/02), a 25° rodada do Campeonato Espanhol 2026La Liga. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Alavés x Girona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Girona acumula em La Liga 29 pontos, 7 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 24 gols marcados e 38 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Alavés soma 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 21 gols marcados e 30 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (23/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo
La Liga, Campeonato Italiano, Série A saudita e Premier League movimentam o futebol nesta segunda-feira

image Bologna x Udinese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/02) pelo Campeonato Italiano
Bologna e Udinese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Alavés x Girona: prováveis escalações

Alavés: Sem informações.

Girona: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Alavés x Girona
Campeonato Espanhol - La Liga
Local: Estádio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz, Espanha
Data/Horário: 23 de fevereiro de 2026, 16h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Alavés

Girona

La Liga 2026
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol

Com participantes definidos, FPF divulga datas e horários da fase final da Copa Grão-Pará; veja

Após a rodada que definiu os finalistas do Parazão, mais dois times foram garantidos na segunda semifinal da competição paralela ao estadual

23.02.26 16h27

Campeonato Inglês

Everton x United: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/02) pela Premier League

Everton e Manchester United jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

23.02.26 16h00

Campeonato Espanhol

Alavés x Girona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/02) por La Liga

Alavés e Girona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

23.02.26 16h00

Série A italiana

Bologna x Udinese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/02) pelo Campeonato Italiano

Bologna e Udinese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

23.02.26 15h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

PROMESSAS

Belém abriu o calendário nacional do tênis juvenil

Reunindo atletas de várias regiões, 1ª Etapa do Nacional Juvenil 2026 reforça a presença da região Norte no calendário nacional da modalidade

24.02.26 0h21

FUTEBOL

De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante

Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul

23.02.26 13h15

PARAZÃO

Patrick de Paula fala sobre gol salvador que colocou Remo na final: 'único na minha vida'

Jogador marcou um golaço nos acréscimos e sacramentou a virada remista contra o Cametá

23.02.26 20h57

Futebol

Paysandu conhece tabela básica da Série C 2026; estreia será contra o Volta Redonda em abril

CBF divulga calendário da competição, que será disputada entre 5 de abril e 25 de outubro e marca a última edição no formato atual com 20 clubes

23.02.26 16h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda