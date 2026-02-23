Bologna x Udinese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/02) pelo Campeonato Italiano Bologna e Udinese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 23.02.26 15h45 Bologna soma só 1 ponto a mais que o Udinese no Campeonato Italiano (X/ @BolognaFC1909en) Bologna x Udinese disputam hoje, segunda-feira (23/02), a 26° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bologna x Udinese ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Bologna está em 10° lugar na Série A italiana com 9 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 34 gols marcados e 32 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória e 4 derrotas. Já o Udinese ocupa a 11° posição e soma 9 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 28 gols marcados e 38 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (23/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano, Série A saudita e Premier League movimentam o futebol nesta segunda-feira Bologna x Udinese: prováveis escalações Bologna: Lukasz Skorupski, Nadir Zortea, Jhon Lucumí, Martin Vitík, Juan Miranda, Lewis Ferguson, Nikola Moro, Remo Freuler, Federico Bernardeschi, Santiago Castro, Nicolò Cambiaghi. Udinese: Maduka Okoye, Nicolo Bertola, Oumar Solet, Thomas Kristensen, Jordan Zemura, Arthur Atta, Jurgen Ekkelenkamp, Lennon Miller, Jesper Karlstrom, Nicolò Zaniolo, Vakoun Bayo. FICHA TÉCNICA Bologna x Udinese Campeonato Italiano Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália Data/Horário: 23 de fevereiro de 2026, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bologna Udinese Campeonato Italiano jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Com participantes definidos, FPF divulga datas e horários da fase final da Copa Grão-Pará; veja Após a rodada que definiu os finalistas do Parazão, mais dois times foram garantidos na segunda semifinal da competição paralela ao estadual 23.02.26 16h27 Campeonato Inglês Everton x United: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/02) pela Premier League Everton e Manchester United jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.02.26 16h00 Campeonato Espanhol Alavés x Girona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/02) por La Liga Alavés e Girona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.02.26 16h00 Série A italiana Bologna x Udinese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/02) pelo Campeonato Italiano Bologna e Udinese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.02.26 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES PROMESSAS Belém abriu o calendário nacional do tênis juvenil Reunindo atletas de várias regiões, 1ª Etapa do Nacional Juvenil 2026 reforça a presença da região Norte no calendário nacional da modalidade 24.02.26 0h21 FUTEBOL De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul 23.02.26 13h15 PARAZÃO Patrick de Paula fala sobre gol salvador que colocou Remo na final: 'único na minha vida' Jogador marcou um golaço nos acréscimos e sacramentou a virada remista contra o Cametá 23.02.26 20h57 Futebol Paysandu conhece tabela básica da Série C 2026; estreia será contra o Volta Redonda em abril CBF divulga calendário da competição, que será disputada entre 5 de abril e 25 de outubro e marca a última edição no formato atual com 20 clubes 23.02.26 16h51