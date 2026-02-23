Bologna x Udinese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/02) pelo Campeonato Italiano

Bologna x Udinese disputam hoje, segunda-feira (23/02), a 26° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bologna x Udinese ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Bologna está em 10° lugar na Série A italiana com 9 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 34 gols marcados e 32 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória e 4 derrotas.

Já o Udinese ocupa a 11° posição e soma 9 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 28 gols marcados e 38 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Bologna x Udinese: prováveis escalações

Bologna: Lukasz Skorupski, Nadir Zortea, Jhon Lucumí, Martin Vitík, Juan Miranda, Lewis Ferguson, Nikola Moro, Remo Freuler, Federico Bernardeschi, Santiago Castro, Nicolò Cambiaghi.

Udinese: Maduka Okoye, Nicolo Bertola, Oumar Solet, Thomas Kristensen, Jordan Zemura, Arthur Atta, Jurgen Ekkelenkamp, Lennon Miller, Jesper Karlstrom, Nicolò Zaniolo, Vakoun Bayo.

FICHA TÉCNICA

Bologna x Udinese

Campeonato Italiano

Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália

Data/Horário: 23 de fevereiro de 2026, 16h45