Everton x United: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/02) pela Premier League Everton e Manchester United jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 23.02.26 16h00 O Manchester United soma 18 pontos a mais que o Everton na Premier League (X/ @Everton) Everton x Manchester United disputam hoje, segunda-feira (23/02), a 27° rodada da Premier League. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Hill Dickinson, em Liverpool, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Everton x United ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Manchester United ocupa a 5° posição da Premier League e acumula um total de 12 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 47 gols marcados e 37 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas do Campeonato Inglês. Já o Everton está em 9° lugar e soma 10 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 29 gols marcados e 30 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas da competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (23/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano, Série A saudita e Premier League movimentam o futebol nesta segunda-feira Bologna x Udinese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/02) pelo Campeonato Italiano Bologna e Udinese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Dhamk x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/02) pelo Campeonato Saudita Damac e Al-Ahli jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Everton x Manchester United: prováveis escalações Everton: Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Garner, Gana Gueye e Dewsbury-Hall; Ndiaye, Barry e Tyrique George. Técnico: David Moyes. Manchester: Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Diallo, Matheus Cunha e Mbeumo. Técnico: Michael Carrick. FICHA TÉCNICA Everton x Manchester United Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Hill Dickinson, em Liverpool, Inglaterra Data/Horário: 23 de fevereiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Everton Manchester United Premier League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Com participantes definidos, FPF divulga datas e horários da fase final da Copa Grão-Pará; veja Após a rodada que definiu os finalistas do Parazão, mais dois times foram garantidos na segunda semifinal da competição paralela ao estadual 23.02.26 16h27 Campeonato Inglês Everton x United: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/02) pela Premier League Everton e Manchester United jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.02.26 16h00 Campeonato Espanhol Alavés x Girona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/02) por La Liga Alavés e Girona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.02.26 16h00 Série A italiana Bologna x Udinese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/02) pelo Campeonato Italiano Bologna e Udinese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.02.26 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES PROMESSAS Belém abriu o calendário nacional do tênis juvenil Reunindo atletas de várias regiões, 1ª Etapa do Nacional Juvenil 2026 reforça a presença da região Norte no calendário nacional da modalidade 24.02.26 0h21 FUTEBOL De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul 23.02.26 13h15 PARAZÃO Patrick de Paula fala sobre gol salvador que colocou Remo na final: 'único na minha vida' Jogador marcou um golaço nos acréscimos e sacramentou a virada remista contra o Cametá 23.02.26 20h57 Futebol Paysandu conhece tabela básica da Série C 2026; estreia será contra o Volta Redonda em abril CBF divulga calendário da competição, que será disputada entre 5 de abril e 25 de outubro e marca a última edição no formato atual com 20 clubes 23.02.26 16h51