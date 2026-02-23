Roger Aguilera diz que vai retirar nome da lista de credores do Paysandu: 'Jamais irei cobrar' Ex-presidente do Papão foi citado em documento que lista dívidas do time bicolor, que está em recuperação judicial O Liberal 23.02.26 13h25 Ex-presidente do Papão teria mais R$ 12 milhões a receber do clube (Claudio Pinheiro / O Liberal) O Paysandu anunciou no último fim de semana que entrou em recuperação judicial e está em “stay period”, ou seja, as ações e execuções de dívidas contra a equipe estão suspensas por 180 dias. O ex-presidente do Papão, Roger Aguilera, aparece na lista de credores do time, mas o ex-dirigente afirmou, em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, que não irá cobrar do clube qualquer valor. "Não existe isso. O que dei pro [sic] clube jamais irei cobrar", disse Roger Aguilera. Conforme documento obtido pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o ex-presidente bicolor é um dos nomes na lista de credores concursais e extraconcursais. O empresário teria um crédito com o clube no valor de R$ 12,371 milhões, proveniente de empréstimos e mútuos. Em contato com a reportagem, Roger explicou que o débito consta no documento por "algum equívoco". Ele confirmou que estrou com processo para solicitar a retirada do nome da relação de credores. "Meus advogados estão entrando com um pedido formal para retirada do meu nome da relação de credores. Como fui o último presidente deve ter havido algum equívoco, sobretudo em relação a assinaturas. O que eu coloquei de dinheiro do clube é uma doação. Jamais será cobrado", disse Roger. VEJA MAIS Roger Aguilera, Matheus Nogueira e outros: confira a lista de credores do Paysandu Em recuperação judicial, Papão tem mais de R$ 70 milhões de dívidas Após vitória, técnico do Paysandu valoriza a atuação do time e projeta final contra o Remo Papão venceu o Castanhal por 1 a 0 neste domingo (22) e vai encarar o Leão Azul na decisão do Parazão Recuperação judicial escancara crise financeira do Paysandu Decisão da Justiça suspende execuções por 180 dias enquanto clube apresenta plano para renegociar dívidas milionárias O valor que a equipe deveria a Roger Aguilera, conforme o documento, é classificado como quirografário, ou seja, é uma dívida comum, sem garantias reais, originada por aportes financeiros (empréstimos) feitos ao clube, que o ex-dirigente disse que não irá cobrar. Além das ações trabalhistas, o clube também tem dívidas com a União, que é a mais alta: são mais de R$ 50 milhões. O Bicola deve ao município (R$ 3.445.190,02) e ao Estado (R$ 1.474.954,27). Com a recuperação judicial, as ações e execuções de dívidas contra o Paysandu ficam suspensas por 180 dias. Durante esse intervalo, o clube deverá apresentar, no prazo de até 60 dias, um plano detalhado de pagamento aos credores. Gestão Roger Aguilera foi eleito presidente do Paysandu no fim de 2024 para o biênio 2025/2026, mas renunciou ao cargo no final do ano passado. Na gestão, o empresário enfrentou questões financeiras, atraso de salários e processos trabalhistas milionários. Além disso, o ex-dirigente viu o Papão cair para a terceira divisão do futebol brasileiro. 