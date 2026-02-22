Na Curuzu, Paysandu vence o Castanhal e garante vaga na final do Parazão

Com o placar magro, o Paysandu venceu o Castanhal na noite deste domingo (22), na Curuzu, por 1 a 0, e garantiu vaga na final do Campeonato Paraense. O único gol da partida foi marcado pelo artilheiro da competição, Ítalo, ainda no primeiro tempo. Com isso, o Papão vai encarar o Remo, que venceu o Cametá, na grande decisão do Parazão.

Contra o maior rival, o Papão vai em busca do 51º título estadual da história do clube. O primeiro Re-Pa da final ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão. Já o duelo de volta será no dia 8 de março.

Já o Castanhal se despede do Parazão garantido na Série D de 2027 e volta as suas atenções para a disputa da Copa Grão-Pará, em busca de uma vaga na Copa do Brasil de 2027.

O jogo

Primeiro tempo

Com o apoio da torcida bicolor, o Paysandu dominou o primeiro tempo. Apesar da falta de efetividade nos primeiros 15 minutos de jogo, o Bicola teve as melhores chances, construiu as melhores jogadas e aproveitou os espaços deixados pela equipe do Castanhal.

Logo aos nove minutos, o Paysandu teve seu primeiro chute ao gol com Kleiton Pego. O jogador aproveitou um lançamento de Marcinho para dentro da área e finalizou, mas a bola bateu na trave.

Com isso, a equipe bicolor ficou ainda mais à vontade em campo e seguiu pressionando. Caio Mello tentou de fora da área, mas parou em Tom. Em seguida, foi a vez de Ítalo parar no goleiro. O camisa 9 aproveitou um toque de Thayllon na área, dominou, deixou o zagueiro no chão e chutou por baixo, mas o goleiro aurinegro caiu bem e evitou o gol.

O Castanhal tinha dificuldades para criar e chegar ao ataque bicolor. A melhor chance do Japiim foi em um chute de fora da área de Romarinho, mas a bola subiu demais e foi para fora.

É do Papão

No último minuto do primeiro tempo, o Paysandu finalmente marcou. Ítalo aproveitou a sobra de bola após cobrança de escanteio, dominou e chutou para o fundo do gol, sem chance de defesa para o goleiro Tom.

