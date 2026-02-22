Na Curuzu, Paysandu vence o Castanhal e garante vaga na final do Parazão Com gol de ítalo, o Papão vai para a decisão contra o Remo em busca do 51º título O Liberal 22.02.26 19h38 Ítalo foi o autor do gol bicolor (Wagner Santana / O Liberal) Com o placar magro, o Paysandu venceu o Castanhal na noite deste domingo (22), na Curuzu, por 1 a 0, e garantiu vaga na final do Campeonato Paraense. O único gol da partida foi marcado pelo artilheiro da competição, Ítalo, ainda no primeiro tempo. Com isso, o Papão vai encarar o Remo, que venceu o Cametá, na grande decisão do Parazão. Contra o maior rival, o Papão vai em busca do 51º título estadual da história do clube. O primeiro Re-Pa da final ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão. Já o duelo de volta será no dia 8 de março. Já o Castanhal se despede do Parazão garantido na Série D de 2027 e volta as suas atenções para a disputa da Copa Grão-Pará, em busca de uma vaga na Copa do Brasil de 2027. O jogo Primeiro tempo Com o apoio da torcida bicolor, o Paysandu dominou o primeiro tempo. Apesar da falta de efetividade nos primeiros 15 minutos de jogo, o Bicola teve as melhores chances, construiu as melhores jogadas e aproveitou os espaços deixados pela equipe do Castanhal. Logo aos nove minutos, o Paysandu teve seu primeiro chute ao gol com Kleiton Pego. O jogador aproveitou um lançamento de Marcinho para dentro da área e finalizou, mas a bola bateu na trave. Com isso, a equipe bicolor ficou ainda mais à vontade em campo e seguiu pressionando. Caio Mello tentou de fora da área, mas parou em Tom. Em seguida, foi a vez de Ítalo parar no goleiro. O camisa 9 aproveitou um toque de Thayllon na área, dominou, deixou o zagueiro no chão e chutou por baixo, mas o goleiro aurinegro caiu bem e evitou o gol. O Castanhal tinha dificuldades para criar e chegar ao ataque bicolor. A melhor chance do Japiim foi em um chute de fora da área de Romarinho, mas a bola subiu demais e foi para fora. É do Papão No último minuto do primeiro tempo, o Paysandu finalmente marcou. Ítalo aproveitou a sobra de bola após cobrança de escanteio, dominou e chutou para o fundo do gol, sem chance de defesa para o goleiro Tom. Matéria em atualização Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Re-Pa na final Na Curuzu, Paysandu vence o Castanhal e garante vaga na final do Parazão Com gol de ítalo, o Papão vai para a decisão contra o Remo em busca do 51º título 22.02.26 19h38 Futebol Presidente do Paysandu explica por que recuperação judicial tramitou em segredo: ‘estratégico’ Segundo Márcio Tuma, medida foi adotada para evitar uma possível reação em cadeia de credores. 22.02.26 16h45 Futebol 'Não é colapso', diz administrador judicial sobre recuperação do Paysandu Para especialista, medida é mecanismo legal para reestruturar dívidas e evitar agravamento da crise financeira do clube. 22.02.26 13h38 Futebol Embalado por goleada, Paysandu recebe o Castanhal em busca de uma vaga na final do Parazão Confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal. 22.02.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 22.02.26 7h00 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 FUTEBOL Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas 21.02.26 23h27 Futebol Hélio dos Anjos, Leandro Vilela e outros: veja a lista de credores do Paysandu Passivo trabalhista do clube ultrapassou a marca de R$ 10 milhões ao fim de 2025. 21.02.26 17h56