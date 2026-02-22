Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal O Liberal 22.02.26 7h00 Cametá e Remo fazem o o duelo da semifinal no Parque do Bacurau. (Eliseu Santos / Especial O Liberal) Cametá e Remo se enfrentam neste domingo (22), às 17h, no Parque do Bacurau, em Cametá, pela semifinal do Campeonato Paraense 2026. O confronto é disputado em jogo único. Quem vencer garante vaga na decisão e enfrentará o classificado de Paysandu e Castanhal, que fazem a outra semifinal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Cametá chega embalado pela melhor campanha da primeira fase. A equipe encerrou a etapa inicial na liderança, com 11 pontos em seis partidas, somando três vitórias, dois empates e uma derrota, sob o comando do técnico Rogerinho Gameleira. Nas quartas de final, o Mapará venceu o Santa Rosa por 2 a 0, no Bacurau, resultado que confirmou a classificação para a semifinal e assegurou também vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. A equipe aposta novamente no fator casa para buscar a presença na final. VEJA MAIS Ex-Chelsea, Kurt Zouma entra no radar do Remo para 2026 Zagueiro francês de 31 anos está livre no mercado, já teve primeiros contatos com a diretoria azulina e pode reforçar o Leão nesta temporada Alef Manga vive fase decisiva no Remo e se firma como esperança de gols Atacante tem dois gols e uma assistência em seis jogos e chega embalado para semifinal do Parazão e sequência da Série A Semifinalistas do Parazão, Cametá e Castanhal garantem vaga na Série D 2027 Clubes avançaram às semifinais do Campeonato Paraense e, de quebra, garantiram vagas em no Brasileirão O Remo, por sua vez, avançou após empate em 1 a 1 com o Águia de Marabá, no estádio Zinho de Oliveira, garantindo a vaga nas cobranças de pênaltis. Na primeira fase, o time azulino terminou na quinta colocação, com 10 pontos, resultado de duas vitórias e quatro empates. A campanha foi impactada pelo calendário dividido com a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo com desempenho irregular na fase inicial, o Leão chega à semifinal mantendo a disputa pelo título estadual. O clube tenta avançar à decisão em um cenário de equilíbrio, já que a diferença entre as equipes na classificação foi de apenas um ponto. Por regulamento, as semifinais são decididas em partida única, com mando para o time de melhor campanha. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis. A final do Parazão será disputada em jogos de ida e volta. Ficha Técnica Data: 22/02/2026 Hora: 17h Local: Estádio Parque do Bacurau Arbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso Assistentes: Ederson Brito de Albuquerque e Augusto Klemerson Mendes Diniz Quarto Árbitro: Wambelton Lisboa Valente VAR: Luis Diego Nascimento Lopes Cametá: João Manoel; Elyvelton, Daniel Dede, Eduardo Elias e Luciano Taboca; Tite, Rodrigo, Tiago Índio e Germano; Marudá e Rogério. Técnico: Rogerinho Gameleira Remo: Marcelo Rangel; Thalisson, Léo Andrade, Marllon, Kayky Almeida; Patrick de Paula, Vitor Bueno, Leonel Picco, Zé Ricardo; Alef Manga e João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osório Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol parazão 2026 cametá x remo remo futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo volta a encarar o Internacional-RS em Belém após quase dez anos; relembre Na ocasião, o Colorado venceu por 2 a 1, no antigo Mangueirão. 22.02.26 9h00 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 Futebol Ex-Chelsea, Kurt Zouma entra no radar do Remo para 2026 Zagueiro francês de 31 anos está livre no mercado, já teve primeiros contatos com a diretoria azulina e pode reforçar o Leão nesta temporada 20.02.26 19h59 Futebol Alef Manga vive fase decisiva no Remo e se firma como esperança de gols Atacante tem dois gols e uma assistência em seis jogos e chega embalado para semifinal do Parazão e sequência da Série A 20.02.26 18h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas 21.02.26 23h27 Campeonato Espanhol Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 11h00 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 FUTEBOL Zagueiro pede desculpas para árbitra após comentário de cunho machista: 'Minha mãe me xingou' Gustavo Marques polemizou após eliminação do Bragantino contra o São Paulo 22.02.26 8h56