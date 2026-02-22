Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau

Cametá e Remo se enfrentam neste domingo (22), às 17h, no Parque do Bacurau, em Cametá, pela semifinal do Campeonato Paraense 2026. O confronto é disputado em jogo único. Quem vencer garante vaga na decisão e enfrentará o classificado de Paysandu e Castanhal, que fazem a outra semifinal.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O Cametá chega embalado pela melhor campanha da primeira fase. A equipe encerrou a etapa inicial na liderança, com 11 pontos em seis partidas, somando três vitórias, dois empates e uma derrota, sob o comando do técnico Rogerinho Gameleira.

Nas quartas de final, o Mapará venceu o Santa Rosa por 2 a 0, no Bacurau, resultado que confirmou a classificação para a semifinal e assegurou também vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. A equipe aposta novamente no fator casa para buscar a presença na final.

VEJA MAIS

O Remo, por sua vez, avançou após empate em 1 a 1 com o Águia de Marabá, no estádio Zinho de Oliveira, garantindo a vaga nas cobranças de pênaltis. Na primeira fase, o time azulino terminou na quinta colocação, com 10 pontos, resultado de duas vitórias e quatro empates. A campanha foi impactada pelo calendário dividido com a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com desempenho irregular na fase inicial, o Leão chega à semifinal mantendo a disputa pelo título estadual. O clube tenta avançar à decisão em um cenário de equilíbrio, já que a diferença entre as equipes na classificação foi de apenas um ponto. Por regulamento, as semifinais são decididas em partida única, com mando para o time de melhor campanha. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis. A final do Parazão será disputada em jogos de ida e volta.

Ficha Técnica

Data: 22/02/2026

Hora: 17h

Local: Estádio Parque do Bacurau

Arbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso

Assistentes: Ederson Brito de Albuquerque e Augusto Klemerson Mendes Diniz

Quarto Árbitro: Wambelton Lisboa Valente

VAR: Luis Diego Nascimento Lopes

Cametá: João Manoel; Elyvelton, Daniel Dede, Eduardo Elias e Luciano Taboca; Tite, Rodrigo, Tiago Índio e Germano; Marudá e Rogério.

Técnico: Rogerinho Gameleira

Remo: Marcelo Rangel; Thalisson, Léo Andrade, Marllon, Kayky Almeida; Patrick de Paula, Vitor Bueno, Leonel Picco, Zé Ricardo; Alef Manga e João Pedro.

Técnico: Juan Carlos Osório