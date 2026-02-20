Semifinalistas do Parazão, Cametá e Castanhal garantem vaga na Série D 2027 Clubes avançaram às semifinais do Campeonato Paraense e, de quebra, garantiram vagas em no Brasileirão Fábio Will 20.02.26 14h51 Cametá e Castanhal serão os representantes do Pará na Série D 2027 (Divulgação/ Ascom Castanhal) Cametá e Castanhal estão confirmados na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. A classificação foi assegurada após os dois clubes avançarem às semifinais do Campeonato Paraense e garantirem as vagas destinadas ao Estado na competição nacional. O Cametá, dono da melhor campanha do Parazão até aqui, confirmou presença na semifinal ao vencer o Santa Rosa por 2 a 0, em casa. O Mapará Elétrico volta à Série D após três anos. Esta será a terceira vez que o clube disputará a competição nacional. A estreia ocorreu em 2010, e a última participação foi em 2024. VEJA MAIS Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0 Castanhal vence o Capitão Poço e avança para a semifinal do Parazão Japiim volta a disputar a semi do Campeonato Paraense após cinco anos Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão Agora, a equipe volta as atenções para a semifinal do estadual. O confronto será novamente no Parque do Bacurau, em jogo único, no domingo (22), às 17h, contra o Remo. Castanhal também confirma vaga nacional O Castanhal garantiu classificação ao derrotar o Capitão Poço por 1 a 0, também na quinta-feira (19), fora de casa. Na semifinal do Parazão, o Japiim enfrenta o Paysandu no domingo (22), às 17h, no Estádio da Curuzu. O Japiim da Estrada voltará jogar a Série D depois de cinco temporadas. A equipe aurinegra jogou a competição em 20210 e 2022. Vagas do Pará na Série D De acordo com o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Pará tem direito a duas vagas na Série D. Como Remo e Paysandu já possuem divisão nacional assegurada e também avançaram às semifinais do Parazão, as vagas estaduais ficaram com Cametá e Castanhal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes série d castanhal cametá futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita Al-Okhdood x Al Quadisiya: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/02) pelo Saudita Al Okhdood e Al-Quadisiya jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 20.02.26 15h00 FUTEBOL Semifinalistas do Parazão, Cametá e Castanhal garantem vaga na Série D 2027 Clubes avançaram às semifinais do Campeonato Paraense e, de quebra, garantiram vagas em no Brasileirão 20.02.26 14h51 Série A saudita Al Taawon x Al Feiha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/2) pelo Campeonato Saudita Al-Taawon e Al-Feiha jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 20.02.26 13h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos espanhol, alemão, italiano e saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.02.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo 20.02.26 9h09 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 Futebol Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0 19.02.26 22h24