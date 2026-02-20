Semifinalistas do Parazão, Cametá e Castanhal garantem vaga na Série D 2027

Cametá e Castanhal estão confirmados na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. A classificação foi assegurada após os dois clubes avançarem às semifinais do Campeonato Paraense e garantirem as vagas destinadas ao Estado na competição nacional.

O Cametá, dono da melhor campanha do Parazão até aqui, confirmou presença na semifinal ao vencer o Santa Rosa por 2 a 0, em casa. O Mapará Elétrico volta à Série D após três anos. Esta será a terceira vez que o clube disputará a competição nacional. A estreia ocorreu em 2010, e a última participação foi em 2024.

VEJA MAIS

Agora, a equipe volta as atenções para a semifinal do estadual. O confronto será novamente no Parque do Bacurau, em jogo único, no domingo (22), às 17h, contra o Remo.

Castanhal também confirma vaga nacional

O Castanhal garantiu classificação ao derrotar o Capitão Poço por 1 a 0, também na quinta-feira (19), fora de casa. Na semifinal do Parazão, o Japiim enfrenta o Paysandu no domingo (22), às 17h, no Estádio da Curuzu. O Japiim da Estrada voltará jogar a Série D depois de cinco temporadas. A equipe aurinegra jogou a competição em 20210 e 2022.

Vagas do Pará na Série D

De acordo com o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Pará tem direito a duas vagas na Série D. Como Remo e Paysandu já possuem divisão nacional assegurada e também avançaram às semifinais do Parazão, as vagas estaduais ficaram com Cametá e Castanhal.