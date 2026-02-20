Capa Jornal Amazônia
Athletic Bilbao x Elche: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/02) por La Liga

Athletic e Elche jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Athletic soma 6 pontos a mais que Elche em La Liga (X/ @AthleticClub)

Athletic Bilbao x Elche disputam hoje, sexta-feira (20/02), a 25° rodada do Campeonato Espanhol 2026La Liga. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio de San Mamés Barria, em Bilbao, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Ath Bilbao x Elche ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Athletic está em 9° lugar em La Liga com 9 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 27 gols marcados e 34 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já Elche ocupa a 16° posição e soma 5 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 31 gols marcados e 35 gols sofridos. O time está sem vitórias há 7 rodadas do Campeonato Espanhol.

Ath. Bilbao x Elche: prováveis escalações

Athletic: Unai Simón, Andoni Gorosabel, Aymeric Laporte, Aitor Paredes, Yuri Berchiche, Iñigo de Galarreta, Mikel Jauregizar, Nico Serrano, Oihan Sancet, Iñaki Williams, Gorka Guruzeta

Elche: Matías Dituro, Léo Petrot, Víctor Chust, Pedro Bigas, Tete Morente, Germán Valera, Aleix Febas, Lucas Cepeda, Marc Aguado, Álvaro Rodríguez, André Silva

FICHA TÉCNICA
Athletic de Bilbao x Elche
Campeonato Espanhol - La Liga
Local: Estádio de San Mamés Barria, em Bilbao, Espanha
Data/Horário: 20 de fevereiro de 2026, 17h

Palavras-chave

Athletic Bilbao

Elche

La Liga 2026

jogos de hoje
Futebol
