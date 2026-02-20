Grêmio x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/2) pelo Brasileirão Feminino Grêmio e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 20.02.26 18h00 Na primeira rodada, o Grêmio perdeu para o Santos por 2 a 1 e o Palmeiras goleou o América-MG por 4 a 0 (Carolina Motta/ Grêmio FBPA) Grêmio x Palmeiras disputam hoje, sexta-feira (20/02), a 2° rodada do Brasileirão Feminino 2026. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Grêmio x Palmeiras ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pela competição, o Grêmio perdeu para o Santos por 2 a 1 e o Palmeiras goleou o América Mineiro por 4 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos espanhol, alemão, italiano e saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Grêmio x Palmeiras: prováveis escalações Grêmio (F): Raissa (Lucilene); Dani Barão, Mayerli Rodríguez, Mónica Ramos e Camila Arrieta; Rafa Marques, Iara (Daniela Montoya) e Camila Pini; Giovaninha, Brenda Woch e Leidiane (Valéria Paula). Técnico: Cyro Leães. Palmeiras (F): Kate Tapia; Rhay Coutinho, Poliana, Pati Maldaner e Fe Palermo; Ingryd, Brena e Andressinha; Glaucia, Bia Zaneratto e Tainá Maranhão. Técnico: Rosana Augusto. FICHA TÉCNICA Grêmio x Palmeiras Campeonato Brasileiro Feminino 2026 Local: Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre (RS) Data/Horário: 20 de fevereiro de 2026, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave grêmio palmeiras jogos de hoje Brasileirão Feminino 2026 campeonato brasileiro feminino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita Al-Hilal x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 15h00 Série A saudita Al-Nassr x Al Hazem: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Saudita Al Nassr e Al-Hazem jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 15h00 Campeonato Espanhol Osasuna x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) por La Liga Osasuna e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 21.02.26 13h30 Campeonato Alemão RB Leipzig x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) pela Bundesliga Leipzig e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13