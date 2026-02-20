Grêmio x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/2) pelo Brasileirão Feminino

Grêmio x Palmeiras disputam hoje, sexta-feira (20/02), a 2° rodada do Brasileirão Feminino 2026. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela competição, o Grêmio perdeu para o Santos por 2 a 1 e o Palmeiras goleou o América Mineiro por 4 a 0.

Grêmio x Palmeiras: prováveis escalações

Grêmio (F): Raissa (Lucilene); Dani Barão, Mayerli Rodríguez, Mónica Ramos e Camila Arrieta; Rafa Marques, Iara (Daniela Montoya) e Camila Pini; Giovaninha, Brenda Woch e Leidiane (Valéria Paula). Técnico: Cyro Leães.

Palmeiras (F): Kate Tapia; Rhay Coutinho, Poliana, Pati Maldaner e Fe Palermo; Ingryd, Brena e Andressinha; Glaucia, Bia Zaneratto e Tainá Maranhão. Técnico: Rosana Augusto.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Palmeiras

Campeonato Brasileiro Feminino 2026

Local: Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 20 de fevereiro de 2026, 19h