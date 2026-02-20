Boca Juniors x Racing: onde assistir e escalações do jogo de hoje (20/02) pelo Campeonato Argentino

Boca Juniors x Racing Club disputam hoje, sexta-feira (20/02), a 6° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 20h (horário de Brasília), no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Boca Juniors x Racing ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Boca está em 7° lugar no Grupo A e acumula 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 5 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já o Racing ocupa a 9° posição do Grupo B com apenas 2 vitórias, 3 derrotas, 7 gols marcados e 8 gols sofridos.

Boca Juniors x Racing: prováveis escalações

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Gonzalo Gelini, Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero e Miguel Merentiel. Técnico: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini (Baltasar Rodríguez), Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez e Tomás Conechny. Técnico: Gustavo Costas.

FICHA TÉCNICA

Boca Juniors x Racing Club

Campeonato Argentino

Local: Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 20 de fevereiro de 2026, 20h