Boca Juniors x Racing: onde assistir e escalações do jogo de hoje (20/02) pelo Campeonato Argentino Boca Juniors e Racing Club jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 20.02.26 19h00 O Racing vem de uma vitória de 2 a 0 sobre o Banfield (X/ @LibertadoresBR) Boca Juniors x Racing Club disputam hoje, sexta-feira (20/02), a 6° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 20h (horário de Brasília), no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Boca Juniors x Racing ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Boca está em 7° lugar no Grupo A e acumula 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 5 gols marcados e 4 gols sofridos. Já o Racing ocupa a 9° posição do Grupo B com apenas 2 vitórias, 3 derrotas, 7 gols marcados e 8 gols sofridos. Boca Juniors x Racing: prováveis escalações Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Gonzalo Gelini, Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero e Miguel Merentiel. Técnico: Claudio Úbeda. Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini (Baltasar Rodríguez), Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez e Tomás Conechny. Técnico: Gustavo Costas. FICHA TÉCNICA Boca Juniors x Racing Club Campeonato Argentino Local: Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina Data/Horário: 20 de fevereiro de 2026, 20h