Flamengo x Bragantino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (20/02) pelo Brasileirão Feminino

Flamengo x RB Bragantino disputam hoje, sexta-feira (20/02), a 2° rodada do Brasileirão Feminino 2026. O jogo ocorrerá às 21h (horário de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Bragantino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Brasil, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo estreou no Brasileirão Feminino com uma vitória de 1 a 0 sobre o Mixto. Já o Braga venceu a Ferroviária por 2 a 0.

Flamengo x RB Bragantino: prováveis escalações

Flamengo (F): Vivi Holzel, Flávia Mota, Núbia, Layza, Monalisa Belém, Jucinara Paz, Ju Ferreira, Thaisa Moreno, Djeni, Fernanda e Cristiane.

Bragantino (F): Letícia Rodrigues, Tamires, Catarina, Ilana Mendonça, Laura Valverde, Rafa Mineira, Duda Rodrigues, Camila Ambrózio, Marzia, Lurdinha e Miriã Santos.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Red Bull Bragantino

Campeonato Brasileiro Feminino 2026

Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 20 de fevereiro de 2026, 21h