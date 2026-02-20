Corinthians x Fluminense: onde assistir e escalações do jogo hoje (20/02) pelo Brasileirão Feminino

Corinthians x Fluminense disputam hoje, sexta-feira (20/02), a 2° rodada do Brasileirão Feminino 2026. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Corinthians x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pelo Brasileirão Feminino, o Corinthians venceu o Atlético-MG e o Fluminense superou o Vitória, ambos por 1 a 0.

VEJA MAIS

Corinthians x Fluminense: prováveis escalações

Corinthians (F): Lelê; Tamires, Leticia Teles, Thais Ferreira, Gi Fernandes; Duda Sampaio, Ana Vitória, Andressa Alves, Gabi Zanotti; Belen Aquino e Jhonson.

Fluminense (F): Kemelli; Keké, Anny, Bruna Cotrim, Débora Sorriso; Kamilla Sotero, Karina, Gaby Louvain, Patricia Sochor; Raquel Fernandes, Lelê.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Fluminense

Campeonato Brasileiro Feminino 2026

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 20 de fevereiro de 2026, 21h