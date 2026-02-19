Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil

Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão

Igor Wilson

A temporada do Bragantino chegou ao fim de forma melancólica. Ontem, o time paraense foi derrotado por 2 a 1 pelo Primavera e foi eliminado da Copa do Brasil, em partida única disputada no estádio Cerradão, em Primavera do Leste, e deu adeus precoce à competição nacional. O revés ocorre poucos dias após o rebaixamento no Campeonato Paraense, ampliando o clima de frustração no encerramento do ano esportivo do Tubarão.

A derrota fora de casa não apenas selou a eliminação, como também marcou o último compromisso oficial do Bragantino na temporada. Sem calendário pela frente e após uma sequência de resultados negativos, o clube encerra 2026 sob fortes questionamentos e com a necessidade de uma reformulação profunda para o próximo ano.

Dentro de campo, o Tubarão até começou reagindo após um início de pressão do adversário. Depois de ver Fabiano Terra exigir defesa de Deco Júnior logo aos dois minutos, a equipe paraense respondeu e abriu o placar aos 11. Edicleber acertou o travessão e, no rebote, Vinícius Henrique aproveitou cruzamento de Leilton Tracuateua para finalizar de primeira e colocar os visitantes em vantagem.

A reação, porém, foi curta. O Primavera empatou aos 15 minutos com Tomi Montefiori e virou o jogo aos 27, novamente com o atacante, aproveitando sobra dentro da área. Antes do intervalo, Deco Júnior ainda evitou um prejuízo maior ao defender finalização de Caíque, enquanto Guilherme Medina impediu o empate em cabeçada de Gileard.

Na segunda etapa, o Bragantino tentou mudar o cenário e buscou o empate. Aos 18 minutos, Nilson recebeu de Gileard e finalizou de esquerda, mas parou em Guilherme Medina. Do outro lado, o Primavera explorou os espaços e voltou a levar perigo, exigindo boas intervenções de Deco Júnior para evitar o terceiro gol.

Nos minutos finais, o time paraense resistiu como pôde. Deco ainda espalmou finalização de Jonathan Da Ora, e Matheus Souza salvou em chute de Diego Gabriel já nos acréscimos. A pressão, no entanto, não mudou o roteiro: derrota, eliminação e o fim de uma temporada marcada por resultados amargos para o Bragantino.

