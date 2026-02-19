Deportivo Táchira x Tolima: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19) pela Libertadores Deportivo Táchira e Tolima jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 19.02.26 20h30 Em seus últimos jogos, o Deportivo Táchira empatou com o Trujillanos e o Tolima venceu o Once Caldas por 2 a 1 (X/ @Libertadores) Deportivo Táchira x Tolima disputam hoje, quinta-feira (19/02), a segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, Venezuela. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Deportivo Táchira x Tolima ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Tolima empatou com o Independiente de Medellín por 2 a 2, empatou sem gols com o Internacional de Bogotá, perdeu para Llaneros por 1 a 0, empatou sem gols com o Bucaramanga e venceu o Once Caldas por 2 a 1. Já o Deportivo Táchira registrou uma vitória de 3 a 1 sobre Anzoátegui, uma derrota de 2 a 1 para The Strongest, outra de 1 a 0 para a Portuguesa, uma vitória de 1 a 0 sobre The Strongest e um empate sem gols com o Trujillanos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Deportivo Táchira x Tolima: prováveis escalações Deportivo Táchira: Jesús Camargo, Franco Provenzano, Juan Sánchez, Guillermo Fratta, Lautaro Lusnig, Carlos Calzadilla, Agustín Pérez, Carlos Sosa, Luis González, Heiderber Ramírez, José Balza Tolima: Neto Volpi, Kelvin Flórez, Anderson Angulo, Juan Mera, Jan Angulo, Junior Hernandez, Sebastián Guzmán, Ever Valencia, Adrián Parra, Edwar López, Luis Sandoval FICHA TÉCNICA Deportivo Táchira x Tolima Copa Libertadores da América Local: Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, Venezuela Data/Horário: 19 de fevereiro de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Deportivo Táchira Tolima jogos de hoje Copa Libertadores da América COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita Al-Hilal x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 15h00 Série A saudita Al-Nassr x Al Hazem: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Saudita Al Nassr e Al-Hazem jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 15h00 Campeonato Espanhol Osasuna x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) por La Liga Osasuna e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 21.02.26 13h30 Campeonato Alemão RB Leipzig x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) pela Bundesliga Leipzig e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13