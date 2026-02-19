Capa Jornal Amazônia
Deportivo Táchira x Tolima: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19) pela Libertadores

Deportivo Táchira e Tolima jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Em seus últimos jogos, o Deportivo Táchira empatou com o Trujillanos e o Tolima venceu o Once Caldas por 2 a 1 (X/ @Libertadores)

Deportivo Táchira x Tolima disputam hoje, quinta-feira (19/02), a segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, Venezuela. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Deportivo Táchira x Tolima ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Tolima empatou com o Independiente de Medellín por 2 a 2, empatou sem gols com o Internacional de Bogotá, perdeu para Llaneros por 1 a 0, empatou sem gols com o Bucaramanga e venceu o Once Caldas por 2 a 1.

Já o Deportivo Táchira registrou uma vitória de 3 a 1 sobre Anzoátegui, uma derrota de 2 a 1 para The Strongest, outra de 1 a 0 para a Portuguesa, uma vitória de 1 a 0 sobre The Strongest e um empate sem gols com o Trujillanos.

Deportivo Táchira x Tolima: prováveis escalações

Deportivo Táchira: Jesús Camargo, Franco Provenzano, Juan Sánchez, Guillermo Fratta, Lautaro Lusnig, Carlos Calzadilla, Agustín Pérez, Carlos Sosa, Luis González, Heiderber Ramírez, José Balza

Tolima: Neto Volpi, Kelvin Flórez, Anderson Angulo, Juan Mera, Jan Angulo, Junior Hernandez, Sebastián Guzmán, Ever Valencia, Adrián Parra, Edwar López, Luis Sandoval

FICHA TÉCNICA
Deportivo Táchira x Tolima
Copa Libertadores da América
Local: Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, Venezuela
Data/Horário: 19 de fevereiro de 2026, 21h30

