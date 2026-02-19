No clássico da Curuzu, Paysandu x Tuna disputam quem vai à semifinal do Parazão 2026

Chegou a hora da decisão no Parazão 2026. As quartas de final do Campeonato Paraense seguem nesta quinta-feira (19), com três partidas. Uma delas é o clássico entre Paysandu x Tuna Luso Brasileira, que se enfrentam às 20h, no Estádio da Curuzu, lutando por uma vaga nas semifinais e com o Papão em clima de “revanche”.

Paysandu x Tuna voltam a se enfrentar neste Parazão. A Águia do Souza e o Lobo jogaram na primeira fase, na 3ª rodada, no Estádio Estrelão, na cidade de Augusto Corrêa (PA), e a Lusa levou a melhor, em um jogo marcado por polêmica com a arbitragem e uso do VAR. O atacante Paulo Rangel, que teve passagem pelo Paysandu, fez valer a “lei do ex”, marcou o gol da Tuna, que deu uma arrancada na competição e avançou às quartas.

O momento agora é outro, com a Lusa mudando de treinador e tendo a estreia de Robson Melo no comando da equipe. Ele chega para o lugar de Alexandre Lopes, que deixou a equipe cruzmaltina alegando problemas pessoais.

Pelo lado do Paysandu, após a pressão pela classificação na última rodada diante do Santa Rosa, o clube chega às quartas de final com uma campanha superior à da Tuna e, inclusive, do Remo, seu maior rival, que está na Série A do Campeonato Brasileiro. O time bicolor terá a vantagem de atuar ao lado do seu torcedor, com o apoio da Fiel, na Curuzu, pela campanha superior em relação à Tuna.

A vitória para o Paysandu coloca o clube em uma posição de estabilidade e também de confiança nos jogadores e no planejamento traçado pela diretoria para essa temporada. Com um investimento modesto em relação a anos anteriores, com atletas pontuais em posições específicas e jogadores oriundos das categorias de base, um triunfo no clássico diante da Tuna dará calmaria na Curuzu, em um ano de reconstrução.

Já para a equipe da Tuna, uma vitória e, consequentemente, a classificação deixam a Lusa no patamar dos anos anteriores. Estar entre os quatro melhores do Parazão possibilita uma chegada à decisão do estadual, que não ocorre desde 2021, quando decidiu contra o próprio Paysandu, além de garantir vaga na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro da Série D e também na Copa Norte (Copa Verde). As quartas de final do Parazão valem muito para as duas equipes.

O Paysandu, com o técnico Júnior Rocha, tenta encaixar o time, dando um formato de jogo, principalmente após a boa impressão deixada no clássico Re-Pa diante do Remo, com um adversário mais qualificado. Diante da Tuna, também em clássico, pode ser a “revanche”, além de tentar mostrar ao torcedor que o que ocorreu na derrota para o Cametá foi um “acidente de percurso”.

Ficha técnica

Local: Curuzu

Data: 19.02.2025

Horário: 20h

Árbitro: Djonaltan Costa de Araújo

Auxiliares: Emanoel Ferreira do Amaral Júnior e Felipe Souza da Silva

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Luccão, Facundo Bonifazi; Henrico, Brian, Marcinho, Kleiton Pego; Thayllon (Thalyson) e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha.

Tuna: Vinícius; Márcio, Amaral, Gustavo e Wesley; Jayme, Felipe Trindade e Luã; Otávio, Felipe Afonso e Paulo Rangel. Técnico: Robson Melo.