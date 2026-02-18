Presidente do Paysandu nega existência de proposta do Internacional por volante da base

O presidente do Paysandu, Márcio Tuma, negou que o clube bicolor tenha recusado qualquer proposta do Internacional em relação ao volante Pedro Henrique, atleta da base, de apenas 19 anos. Por meio das redes sociais, o dirigente afirmou que houve um contato, mas nada foi formalizado pela equipe gaúcha.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Segundo ele, a "dita proposta" foi apresentada pelo empresário do jogador, mas o acordo não teria valores imediatos a serem repassados ao Bicola. Assim, a transferência do volante sairia de graça; por isso, a negociação não avançou. O presidente destacou que Pedro faz parte dos planos do Paysandu e que o clube não está interessado em vendê-lo ou emprestá-lo no momento.

"Primeiro, o Internacional não formalizou nenhuma proposta. A dita proposta foi trazida pelo empresário do atleta. Segundo, para ficar claro, a proposta não envolvia valores imediatos, ou seja, seria para o Paysandu emprestar de graça o atleta. Claro que rejeitamos e encerramos o canal de negociação. PH está nos nossos planos e já tem contribuído com o nosso elenco profissional. Não temos interesse em outra negociação neste momento", detalhou Tuma.

VEJA MAIS

O diretor da comissão de futebol do Paysandu, Alberto Maia, também negou a suposta proposta. Em uma publicação no X (antigo Twitter), o dirigente do Papão rechaçou que tenha existido um contato oficial envolvendo o Inter.

(Reprodução / Instagram)

"Bom dia, Nação Bicolor! É inacreditável como tentam criar factóides (fake) próximo a jogos importantes do nosso clube. Não existe, repito, não existe nenhuma proposta oficial do Internacional pelo atleta Pedro Henrique", escreveu o ex-presidente do Papão.

O que foi dito

Conforme foi veiculado em alguns canais da imprensa paraense, o Paysandu teria recusado uma proposta de empréstimo de Pedro Henrique para o Internacional. O contrato seria até o fim de 2027, com opção de compra no valor de R$ 700 mil por 50% dos direitos econômicos do jogador. Mas, segundo os dirigentes, oficialmente, a negociação não existiu.

Pedro Henrique é considerado uma promessa do futebol paraense. O jogador estava afastado dos jogos por conta de uma lesão e voltou a jogar na quinta rodada do Parazão, contra o Cametá. Até o momento, o volante fez duas partidas com a camisa bicolor em 2026.

Agenda

O Paysandu entra em campo nesta quinta-feira (19) para enfrentar a Tuna Luso, em jogo válido pelas quartas de final do Parazão. Vale destacar que, nesta temporada, o time bicolor decidiu investir nos atletas da base, que têm sido pilares da equipe na disputa do estadual.