Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (18/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (18/02), incluem partidas pelo Champions League, Libertadores, Copa do Brasil, Liga dos Campeões da Ásia e outras competições internacionais.

Às 14h45, o Qarabag jogará contra o Newcastle pela Liga dos Campeões. Já às 17h, o Brugge enfrentará o Atlético Madrid pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol - La Liga

Levante x Villarreal - 16h - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Wolverhampton x Arsenal - 17h - Disney+

Campeonato Italiano

Milan x Como - 16h45 - ESPN e Disney+

Champions League

Qarabag x Newcastle - 14h45 - TNT e HBO Max Club Brugge x Atlético Madrid - 17h - TNT e HBO Max Bodo Glimt x Inter de Milão - 17h - HBO Max Olympiacos x Leverkusen - 17h - Space e HBO Max

Champions League da Ásia

Melbourne City x Gangwon FC - 07h - Sem informações Shanghai SIPG x Ulsan - 07h - Sem informações

Copa do Brasil

Porto-BA x Serra Branca - 16h - Sem informações Maguary x Laguna - 16h30 - Sem informações Baré x Madureira - 17h - Sem informações Araguaína x Primavera - 19h30 - Sem informações Gama x Monte Roraima - 20h - Sem informações Betim x Piauí - 20h - Sem informações América de Propriá x Tirol - 20h - Sem informações Santa Catarina x IAPE - 20h - Sem informações Ji-Paraná x Pantanal - 20h30 - Sem informações Ivinhema x Independente-AP - 20h30 - Sem informações Galvez x Guaporé - 21h - Sem informações

Copa Libertadores da América

O'Higgins x Bahia - 19h - Paramount+ Barcelona de Guayaquil x Argentinos Juniors - 21h30 - Paramount+ Nacional Potosí x Botafogo - 21h30 - GeTV, ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Qarabag e Newcastle; veja o horário

O jogo entre Qarabag x Newcastle terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 14h45.

Onde assistir ao jogo de Brugge e Atlético Madrid; veja o horário

O jogo entre Club Brugge x Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo de O'Higgins e Bahia; veja o horário

O jogo entre O'Higgins x Bahia terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Nacional e Botafogo; veja o horário

O jogo entre Nacional x Botafogo terá transmissão ao vivo pela GeTV, pela ESPN e pela Disney+, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

14h45 - Qarabag x Newcastle - Champions League 17h - Club Brugge x Atlético Madrid - Champions League

ESPN

16h - Levante x Villarreal - La Liga 16h45 - Milan x Como - Campeonato Italiano 21h30 - Nacional Potosí x Botafogo - Libertadores

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

14h45 - Qarabag x Newcastle - Champions League 17h - Club Brugge x Atlético Madrid - Champions League 17h - Bodo Glimt x Inter de Milão - Champions League 17h - Olympiacos x Leverkusen - Champions League

Disney+

16h - Levante x Villarreal - La Liga 16h45 - Milan x Como - Campeonato Italiano 17h - Wolverhampton x Arsenal - Premier League 21h30 - Nacional Potosí x Botafogo - Libertadores

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quarta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

19h - O'Higgins x Bahia - Libertadores 21h30 - Barcelona SC x Argentinos Juniors - Libertadores

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.