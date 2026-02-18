Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (18/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 18.02.26 7h00 Às 19h, o Bahia enfrentará O'Higgins pela Libertadores (Letícia Martins/ EC Bahia) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (18/02), incluem partidas pelo Champions League, Libertadores, Copa do Brasil, Liga dos Campeões da Ásia e outras competições internacionais. Às 14h45, o Qarabag jogará contra o Newcastle pela Liga dos Campeões. Já às 17h, o Brugge enfrentará o Atlético Madrid pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Espanhol - La Liga Levante x Villarreal - 16h - ESPN 3 e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Wolverhampton x Arsenal - 17h - Disney+ Campeonato Italiano Milan x Como - 16h45 - ESPN e Disney+ Champions League Qarabag x Newcastle - 14h45 - TNT e HBO Max Club Brugge x Atlético Madrid - 17h - TNT e HBO Max Bodo Glimt x Inter de Milão - 17h - HBO Max Olympiacos x Leverkusen - 17h - Space e HBO Max Champions League da Ásia Melbourne City x Gangwon FC - 07h - Sem informações Shanghai SIPG x Ulsan - 07h - Sem informações Copa do Brasil Porto-BA x Serra Branca - 16h - Sem informações Maguary x Laguna - 16h30 - Sem informações Baré x Madureira - 17h - Sem informações Araguaína x Primavera - 19h30 - Sem informações Gama x Monte Roraima - 20h - Sem informações Betim x Piauí - 20h - Sem informações América de Propriá x Tirol - 20h - Sem informações Santa Catarina x IAPE - 20h - Sem informações Ji-Paraná x Pantanal - 20h30 - Sem informações Ivinhema x Independente-AP - 20h30 - Sem informações Galvez x Guaporé - 21h - Sem informações Copa Libertadores da América O'Higgins x Bahia - 19h - Paramount+ Barcelona de Guayaquil x Argentinos Juniors - 21h30 - Paramount+ Nacional Potosí x Botafogo - 21h30 - GeTV, ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo de Qarabag e Newcastle; veja o horário O jogo entre Qarabag x Newcastle terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 14h45. Onde assistir ao jogo de Brugge e Atlético Madrid; veja o horário O jogo entre Club Brugge x Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 17h. Onde assistir ao jogo de O'Higgins e Bahia; veja o horário O jogo entre O'Higgins x Bahia terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Nacional e Botafogo; veja o horário O jogo entre Nacional x Botafogo terá transmissão ao vivo pela GeTV, pela ESPN e pela Disney+, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira. TNT 14h45 - Qarabag x Newcastle - Champions League 17h - Club Brugge x Atlético Madrid - Champions League ESPN 16h - Levante x Villarreal - La Liga 16h45 - Milan x Como - Campeonato Italiano 21h30 - Nacional Potosí x Botafogo - Libertadores SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max 14h45 - Qarabag x Newcastle - Champions League 17h - Club Brugge x Atlético Madrid - Champions League 17h - Bodo Glimt x Inter de Milão - Champions League 17h - Olympiacos x Leverkusen - Champions League Disney+ 16h - Levante x Villarreal - La Liga 16h45 - Milan x Como - Campeonato Italiano 17h - Wolverhampton x Arsenal - Premier League 21h30 - Nacional Potosí x Botafogo - Libertadores Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quarta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira. Paramount+ 19h - O'Higgins x Bahia - Libertadores 21h30 - Barcelona SC x Argentinos Juniors - Libertadores SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Liga dos Campeões Olympiacos x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18) pela Champions League Olympiacos e Bayer Leverkusen jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 18.02.26 16h00 Liga dos Campeões Bodø/Glimt x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/02) pela Champions League Bodø/Glimt e Inter de Milão jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 18.02.26 16h00 Liga dos Campeões Brugge x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18) pela Champions League Club Brugge e Atlético de Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 18.02.26 16h00 Campeonato Inglês Wolverhampton x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18/02) pela Premier League Wolves e Arsenal jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 18.02.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia e Remo duelam em Marabá por vaga na semifinal do Parazão Confronto único no Zinho Oliveira abre as quartas de final; vencedor enfrenta Cametá ou Santa Rosa 18.02.26 7h30 relação estremecida Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque' Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio 17.02.26 19h10 futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (18/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 18.02.26 7h00