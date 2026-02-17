Liverpool x Independiente Medellín: onde assistir e escalações do jogo hoje (17) pela Libertadores

Liverpool-URU x Independiente Medellín disputam hoje, terça-feira (17/02), a segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Parque Alfredo Victor Viera, em Montevidéu, Uruguai. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Liverpool URU x Independiente Medellín ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Liverpool (URU) perdeu para o Juventud por 1 a 0, foi superado pelo Cerro Largo por 2 a 0, perdeu para o Peñarol por 2 a 1, venceu o Albion FC por esse mesmo placar e perdeu para o Defensor, também por 2 a 1.

Já o Independiente passou por um empate de 2 a 2 com o Tolima, outro sem gols com o Millonarios, uma derrota de 2 a 1 para o Internacional de Bogotá, uma vitória de 3 a 1 sobre Cúcuta e um empate de 1 a 1 com o Deportivo Pereira.

A partida de ida entre Universidad Católica de Quito e Juventud terminou com a vitória da equipe equatoriana por 1 a 0.

Liverpool x Independiente Medellín: prováveis escalações

Liverpool Montevideo: Martín Campaña; Facundo Perdomo, Enzo Castillo, Santiago Laquidain, Diego Romero; Ezequiel Oliera, Martín Rabuñal, Nicolás Garayalde; Matías Mir; Facundo Barceló, Ramiro Degregori. Técnico: Christian Giménez.

Independiente: Salvador Ichazo; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz; Esneyder Mena, Halam Loboa, Didier Moreno, Diego Moreno, Francisco Chaverra; John Montaño e Francisco Fydriszewski. Técnico: Alejandro Restrepo.

FICHA TÉCNICA

Liverpool (URU) x Independiente Medellín

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Parque Alfredo Victor Viera, em Montevidéu, Uruguai

Data/Horário: 17 de fevereiro de 2026, 21h30