Liverpool x Independiente Medellín: onde assistir e escalações do jogo hoje (17) pela Libertadores Liverpool-URU e Independiente Medellín jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 17.02.26 20h30 Em seus últimos jogos, o Independiente de Medellín empatou com o Deportivo Pereira e o Liverpool perdeu para o Defensor (X/ @LiverpoolFC1915) Liverpool-URU x Independiente Medellín disputam hoje, terça-feira (17/02), a segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Parque Alfredo Victor Viera, em Montevidéu, Uruguai. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Liverpool URU x Independiente Medellín ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Liverpool (URU) perdeu para o Juventud por 1 a 0, foi superado pelo Cerro Largo por 2 a 0, perdeu para o Peñarol por 2 a 1, venceu o Albion FC por esse mesmo placar e perdeu para o Defensor, também por 2 a 1. Já o Independiente passou por um empate de 2 a 2 com o Tolima, outro sem gols com o Millonarios, uma derrota de 2 a 1 para o Internacional de Bogotá, uma vitória de 3 a 1 sobre Cúcuta e um empate de 1 a 1 com o Deportivo Pereira. A partida de ida entre Universidad Católica de Quito e Juventud terminou com a vitória da equipe equatoriana por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira Liverpool x Independiente Medellín: prováveis escalações Liverpool Montevideo: Martín Campaña; Facundo Perdomo, Enzo Castillo, Santiago Laquidain, Diego Romero; Ezequiel Oliera, Martín Rabuñal, Nicolás Garayalde; Matías Mir; Facundo Barceló, Ramiro Degregori. Técnico: Christian Giménez. Independiente: Salvador Ichazo; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz; Esneyder Mena, Halam Loboa, Didier Moreno, Diego Moreno, Francisco Chaverra; John Montaño e Francisco Fydriszewski. Técnico: Alejandro Restrepo. FICHA TÉCNICA
Liverpool (URU) x Independiente Medellín
Copa Libertadores da América
Local: Estádio Parque Alfredo Victor Viera, em Montevidéu, Uruguai
Data/Horário: 17 de fevereiro de 2026, 21h30 