Carabobo x Huachipato: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/02) pela Libertadores

Carabobo x Huachipato disputam hoje, terça-feira (17/02), a segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, Venezuela. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Carabobo x Huachipato ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Carabobo empatou com a Universidad Central de Venezuela por 1 a 1, perdeu para essa mesma equipe por 2 a 0, empatou sem gols com a Portuguesa, empatou com Trijullanos por 1 a 1 e venceu Monagas por 1 a 0.

Já Huachipato passou por um empate de 1 a 1 com Limache, uma derrota de 4 a 2 para a Universidad Católica (CHI), outra de 1 a 0 para o Cobresal, uma vitória de 2 a 1 sobre Universidad de Chile e outra de 3 a 0 sobre o Everton (CHI).

Carabobo x Huachipato: prováveis escalações

Carabobo: Bruera; González, Bilbao, Neira e Berríos; Tortolero, Castillo, Cova e Orozco; Moreno e Ramírez. Técnico: Daniel Farías.

Huachipato: Mella, Malanca, Caroca, Vargas, Cañete, Velásquez, Cárcamo, Silva, Gutiérrez, Altamirano, Rodríguez. Técnico: Jaime García.

FICHA TÉCNICA

Carabobo x Huachipato

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Misael Delgado, em Valencia, Venezuela

Data/Horário: 17 de fevereiro de 2026, 19h