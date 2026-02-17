Carabobo x Huachipato: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/02) pela Libertadores Carabobo e Huachipato jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 17.02.26 18h00 Em seus últimos jogos, o Huachipato venceu o Everton (CHI) por 3 a 0 e o Carabobo superou o Monagas por 1 a 0 (X/ @Huachipato) Carabobo x Huachipato disputam hoje, terça-feira (17/02), a segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, Venezuela. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Carabobo x Huachipato ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Carabobo empatou com a Universidad Central de Venezuela por 1 a 1, perdeu para essa mesma equipe por 2 a 0, empatou sem gols com a Portuguesa, empatou com Trijullanos por 1 a 1 e venceu Monagas por 1 a 0. Já Huachipato passou por um empate de 1 a 1 com Limache, uma derrota de 4 a 2 para a Universidad Católica (CHI), outra de 1 a 0 para o Cobresal, uma vitória de 2 a 1 sobre Universidad de Chile e outra de 3 a 0 sobre o Everton (CHI). VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira Carabobo x Huachipato: prováveis escalações Carabobo: Bruera; González, Bilbao, Neira e Berríos; Tortolero, Castillo, Cova e Orozco; Moreno e Ramírez. Técnico: Daniel Farías. Huachipato: Mella, Malanca, Caroca, Vargas, Cañete, Velásquez, Cárcamo, Silva, Gutiérrez, Altamirano, Rodríguez. Técnico: Jaime García. FICHA TÉCNICA Carabobo x Huachipato Copa Libertadores da América Local: Estádio Misael Delgado, em Valencia, Venezuela Data/Horário: 17 de fevereiro de 2026, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Carabobo Huachipato Copa Libertadores da América jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Libertadores da América 2 de Mayo x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela Libertadores 2 de Maio e Sporting Cristal jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Liverpool x Independiente Medellín: onde assistir e escalações do jogo hoje (17) pela Libertadores Liverpool-URU e Independiente Medellín jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.02.26 20h30 Copa do Brasil Sampaio Corrêa x Desportiva: onde assistir e escalações do jogo de hoje (17/02) pela Copa do Brasil Sampaio Corrêa-RJ e Desportiva Ferroviária jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 17.02.26 19h00 Copa Libertadores da América Carabobo x Huachipato: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/02) pela Libertadores Carabobo e Huachipato jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.02.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira 17.02.26 7h00 futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 relação estremecida Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque' Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio 17.02.26 19h10 Futebol Atacante ex-Remo sofre acidente de carro com a esposa; veículo pegou fogo Jogador Thiaguinho e sua esposa saíram feridos do acidente, mas sem risco de morte 17.02.26 15h13