Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Atacante ex-Remo sofre acidente de carro com a esposa; veículo pegou fogo

Jogador Thiaguinho e sua esposa saíram feridos do acidente, mas sem risco de morte

Fábio Will
fonte

Thiaguinho teve duas passagens pelo Remo (Samara Miranda / Remo)

O atacante Thiaguinho, de 27 anos, que defende atualmente o ABC-RN, sofreu um acidente de carro nesta terça-feira de carnaval (17), na BR-101, entre as cidades de Canguarartema (RN) e Goianinha (RN). O carro que o atleta dirigia pegou fogo, após ter tido uma colisão traseira. Thiaguinho teve passagem pelo Remo na temporada 2022 e 2023.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O acidente ocorreu no sentido João Pessoa (PB)-Natal (RN) e envolveu dois veículos. Após impacto, o automóvel de Thiaguinho pegou fogo e teve perda total. Quatro pessoas ocupavam os dois carros, porém, Thiaguinho teve ferimentos leves, já a sua esposa, foi resgatada em estado grave para um hospital da região e em seguida transferida para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, na cidade de Natal (RN). Em nota, o ABC informou que Thiaguinho e sua esposa passam bem e já estão em casa.

image Atacante Thiaguinho em treinamento em aus passagem pelo Remo (Samara Miranda / Remo)

VEJA MAIS

image VÍDEO: torcedor mostra coleção com mais de 70 camisas do Clube do Remo
Peças foram garimpadas por Adriano Queiroz em brechós especializados e incluem raridades

image Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá
Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira

image Remo anuncia Diego Ziegg como novo supervisor de futebol
Profissional com 20 anos de experiência assume função ligada ao dia a dia da comissão técnica e mira permanência na Série A

Leia a nota do ABC na íntegra

“O ABC Futebol Clube vem por meio deste, informar que o atacante Thiaguinho se envolveu em um acidente automobilístico na manhã desta terça-feira (17), na BR-101, em Canguaretama (RN), quando retornava de Recife (PE) para se apresentar ao Mais Querido.

O atleta estava acompanhado de sua esposa no momento do acidente. Os dois foram encaminhados ao hospital, passaram por exames médicos e foram liberados. Eles passam bem e já estão em casa.

Thiaguinho e a esposa estão recebendo todo o apoio da diretoria nesse momento e continuarão sendo acompanhados pelos profissionais do Departamento Médico alvinegro”, publicou o clube alvinegro.

image Thiaguinho treinando no Baenão (Samara Miranda / Remo)

No Remo

Thiaguinho foi contratado pelo Remo para jogar a Série C de 2022. O Atleta veio emprestado junto à Jacuipense-BA e realizou apenas duas partidas nessa temporada. O jogador voltou ao Remo em 2023, mas dessa vez não entrou em nenhum jogo e teve seu vínculo encerrado pelo clube.

Carreira

Além do ABC e do Remo, Thiaguinho atuou pela Jacuipense-BA, clube que revelou o atleta, além de passagens pela base do Bahia-BA. Jogou também no Vitória-BA, Vila Nova-GO, Taubaté-SP, Santa Cruz-PE, Serra Branca-PB e Sampaio Corrêa-MA. Ele está emprestado pelo Santa Cruz ao ABC. Nessa temporada Thiaguinho atuou em sete partidas e marcou dois gols.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Atacante ex-Remo sofre acidente de carro com a esposa; veículo pegou fogo

Jogador Thiaguinho e sua esposa saíram feridos do acidente, mas sem risco de morte

17.02.26 15h13

futebol

Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá

Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira

17.02.26 12h52

LEÃO

Zé Welison admite falta de entrosamento no Remo: 'Não é fácil'

Volante diz que elenco ainda “está se conhecendo”, cita pouco tempo de treino e avalia que dificuldades do início da temporada passam pela divisão do grupo e pelo calendário apertado.

16.02.26 19h41

Futebol

Remo acumula empates, vê pressão aumentar e entra em semana decisiva na temporada

Sem vencer há quatro jogos, Leão Azul divide atenções entre Parazão e Série A, convive com cobranças sobre elenco e comissão técnica e encara duelo eliminatório contra o Águia antes de buscar reação no Brasileirão

16.02.26 16h14

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá

Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira

17.02.26 12h52

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira

17.02.26 7h00

Futebol

Atacante ex-Remo sofre acidente de carro com a esposa; veículo pegou fogo

Jogador Thiaguinho e sua esposa saíram feridos do acidente, mas sem risco de morte

17.02.26 15h13

futebol

Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores

Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu

17.02.26 10h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda