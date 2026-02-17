Atacante ex-Remo sofre acidente de carro com a esposa; veículo pegou fogo

O atacante Thiaguinho, de 27 anos, que defende atualmente o ABC-RN, sofreu um acidente de carro nesta terça-feira de carnaval (17), na BR-101, entre as cidades de Canguarartema (RN) e Goianinha (RN). O carro que o atleta dirigia pegou fogo, após ter tido uma colisão traseira. Thiaguinho teve passagem pelo Remo na temporada 2022 e 2023.

O acidente ocorreu no sentido João Pessoa (PB)-Natal (RN) e envolveu dois veículos. Após impacto, o automóvel de Thiaguinho pegou fogo e teve perda total. Quatro pessoas ocupavam os dois carros, porém, Thiaguinho teve ferimentos leves, já a sua esposa, foi resgatada em estado grave para um hospital da região e em seguida transferida para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, na cidade de Natal (RN). Em nota, o ABC informou que Thiaguinho e sua esposa passam bem e já estão em casa.

Atacante Thiaguinho em treinamento em aus passagem pelo Remo (Samara Miranda / Remo)

“O ABC Futebol Clube vem por meio deste, informar que o atacante Thiaguinho se envolveu em um acidente automobilístico na manhã desta terça-feira (17), na BR-101, em Canguaretama (RN), quando retornava de Recife (PE) para se apresentar ao Mais Querido.

O atleta estava acompanhado de sua esposa no momento do acidente. Os dois foram encaminhados ao hospital, passaram por exames médicos e foram liberados. Eles passam bem e já estão em casa.

Thiaguinho e a esposa estão recebendo todo o apoio da diretoria nesse momento e continuarão sendo acompanhados pelos profissionais do Departamento Médico alvinegro”, publicou o clube alvinegro.

Thiaguinho treinando no Baenão (Samara Miranda / Remo)

No Remo

Thiaguinho foi contratado pelo Remo para jogar a Série C de 2022. O Atleta veio emprestado junto à Jacuipense-BA e realizou apenas duas partidas nessa temporada. O jogador voltou ao Remo em 2023, mas dessa vez não entrou em nenhum jogo e teve seu vínculo encerrado pelo clube.

Carreira

Além do ABC e do Remo, Thiaguinho atuou pela Jacuipense-BA, clube que revelou o atleta, além de passagens pela base do Bahia-BA. Jogou também no Vitória-BA, Vila Nova-GO, Taubaté-SP, Santa Cruz-PE, Serra Branca-PB e Sampaio Corrêa-MA. Ele está emprestado pelo Santa Cruz ao ABC. Nessa temporada Thiaguinho atuou em sete partidas e marcou dois gols.