Remo anuncia Diego Ziegg como novo supervisor de futebol Profissional com 20 anos de experiência assume função ligada ao dia a dia da comissão técnica e mira permanência na Série A O Liberal 16.02.26 17h38 Ziegg chega para trabalhar na logística do futebol azulino. (Ascom Remo) O Clube do Remo anunciou a contratação de Diego Ziegg para a função de supervisor de futebol. O profissional passa a integrar o Departamento de Futebol, atuando diretamente no suporte à comissão técnica e ao elenco principal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A função a ser desempenhada pelo novo reforço no departamento de futebol envolve o planejamento e a supervisão das demandas técnicas e operacionais do dia a dia, em alinhamento com o executivo de futebol do clube. Ziegg traz na bagagem duas décadas de atuação na gestão esportiva, com passagens por categorias de base e futebol profissional. “Esse ano eu completo 20 anos trabalhando com futebol e poder atuar em um grande clube como é o Remo, voltando para uma Série A de Campeonato Brasileiro, é algo incrível. Trago toda a minha experiência dos clubes onde passei. O foco é trabalhar muito forte junto com a equipe de profissionais que já está aqui no clube, dando continuidade no trabalho que já foi feito até aqui, mas sempre buscando melhorar todos os processos a cada dia, pois isso que vai nos permitir sonhar cada vez mais alto. Nossa primeira meta é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, mas o objetivo será sempre maior”, afirmou. VEJA MAIS Remo acumula empates, vê pressão aumentar e entra em semana decisiva na temporada Sem vencer há quatro jogos, Leão Azul divide atenções entre Parazão e Série A, convive com cobranças sobre elenco e comissão técnica e encara duelo eliminatório contra o Águia antes de buscar reação no Brasileirão Remo só não sofreu gols em dois jogos nesta temporada; veja números Time azulino teve a defesa vazada em oito dos 10 jogos que disputou até o momento Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição Ao longo da carreira, Diego Ziegg trabalhou no Esporte Clube Novo Hamburgo, onde participou da campanha do título do Campeonato Gaúcho de 2017, além de passagens por Sociedade Esportiva do Gama, Ypiranga Futebol Clube, Esporte Clube Avenida e pelo 3 de Febrero, do Paraguai. Antes de acertar com o Remo, atuava como executivo das categorias de base do Esporte Clube Juventude. O novo supervisor destacou ainda a relação da cidade com o futebol e a responsabilidade de integrar o clube neste momento. "A cidade respira muito o futebol e pode ter certeza que a gente vai fazer um grande trabalho. Eu sou um cara que vive muito o clube, sou muito atuante. Para desempenhar um grande trabalho e conhecer o clube como um todo, precisamos vivenciar isso aqui. O Remo é um clube que merece estar na divisão que está hoje, uma Série A, pela sua história, sua torcida, o que representa para a cidade de Belém", completou. 