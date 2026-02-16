Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição O Liberal 16.02.26 9h34 Técnico destacou que precisa dar oportunidade aos jogadores (Cristino Martins / O Liberal) O Remo terminou a primeira fase do Campeonato Paraense na quinta posição. No último domingo (15), no Baenão, a equipe azulina quase perdeu, mas conseguiu um empate no final e terminou a partida com o Amazônia em 1 a 1. Com isso, o time saiu vaiado de campo. Após o jogo, o treinador Juan Carlos Osorio analisou o duelo: WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O técnico assumiu a responsabilidade e segundo ele, a equipe sentiu falta dos seus principais jogadores, como Marcelo Rangel, Vitor Bueno, Alef Manga, Picco e João Pedro, poupados por conta da disputa do Brasileirão. VEJA MAIS Remo anuncia João Neto Ferreira como novo gerente de futebol João Neto chega para somar ao cargo, formando dupla com Daniel Dambrós Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar "Eles são a base do grupo que joga no Brasileirão, e é minha responsabilidade proteger esse grupo. Agora, acredito que aqueles que jogaram hoje, Ivan, Klaus, Kawan, Thalisson, Zé Wellison, Catarozzi, Cufré, Pavani, Pikachu, Pana, Rafael, Nico, Carlinhos e Freitas, jogadores que encontrei nessa equipe e quero dar a eles a oportunidade justa para permanecerem no clube, para se tornarem jogadores que possam atuar no Brasileirão", declarou o técnico. "Acho que o Amazônia é um bom time, com um bom técnico, mas, com o grupo que jogamos hoje, criamos oportunidades de gol suficientes para termos vencido a partida. Agora, se quiserem, assumo a responsabilidade pelo que perdemos na área, pelo último toque. Aceito essa responsabilidade, mas meus jogadores sabem muito bem quem jogou bem e quem não jogou", completou Osorio. Segundo o treinador azulino, a partida foi uma oportunidade para filtrar os atletas. Conforme disse em coletiva, Osorio quer enxugar o elenco e ter à sua disposição de 25 a 30 jogadores. "E a preocupação é compartilhada por todos, principalmente por mim, de ter um elenco de 25 jogadores que possam competir contra o Amazônia, mas que também possam competir contra o Atlético-MG. No fim das contas, existem jogadores muito bons, existem jogadores bons e existem outros que não são tão bons. E hoje foi uma oportunidade para jogadores que considero bons jogadores. Agora, depois do jogo, tenho muitas dúvidas, assim como todos vocês", declarou. O Leão Azul conseguiu o empate na reta final do jogo e recebeu vaias da torcida azulina que estava presente no Baenão. Com o resultado, o time vai encarar, na próxima fase do Parazão, o Águia de Marabá. Como terminou na quinta colocação, o Remo terá que viajar até Marabá para encarar o Azulão. A partida ocorre na quarta-feira (18), no estádio Zinho de Oliveira, às 20h. Para o duelo, Osorio afirmou que o time será mesclado. 