Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo

O Remo terminou a primeira fase do Campeonato Paraense na quinta posição. No último domingo (15), no Baenão, a equipe azulina quase perdeu, mas conseguiu um empate no final e terminou a partida com o Amazônia em 1 a 1. Com isso, o time saiu vaiado de campo. Após o jogo, o treinador Juan Carlos Osorio analisou o duelo:

O técnico assumiu a responsabilidade e segundo ele, a equipe sentiu falta dos seus principais jogadores, como Marcelo Rangel, Vitor Bueno, Alef Manga, Picco e João Pedro, poupados por conta da disputa do Brasileirão.

"Eles são a base do grupo que joga no Brasileirão, e é minha responsabilidade proteger esse grupo. Agora, acredito que aqueles que jogaram hoje, Ivan, Klaus, Kawan, Thalisson, Zé Wellison, Catarozzi, Cufré, Pavani, Pikachu, Pana, Rafael, Nico, Carlinhos e Freitas, jogadores que encontrei nessa equipe e quero dar a eles a oportunidade justa para permanecerem no clube, para se tornarem jogadores que possam atuar no Brasileirão", declarou o técnico.

"Acho que o Amazônia é um bom time, com um bom técnico, mas, com o grupo que jogamos hoje, criamos oportunidades de gol suficientes para termos vencido a partida. Agora, se quiserem, assumo a responsabilidade pelo que perdemos na área, pelo último toque. Aceito essa responsabilidade, mas meus jogadores sabem muito bem quem jogou bem e quem não jogou", completou Osorio.

Segundo o treinador azulino, a partida foi uma oportunidade para filtrar os atletas. Conforme disse em coletiva, Osorio quer enxugar o elenco e ter à sua disposição de 25 a 30 jogadores.

"E a preocupação é compartilhada por todos, principalmente por mim, de ter um elenco de 25 jogadores que possam competir contra o Amazônia, mas que também possam competir contra o Atlético-MG. No fim das contas, existem jogadores muito bons, existem jogadores bons e existem outros que não são tão bons. E hoje foi uma oportunidade para jogadores que considero bons jogadores. Agora, depois do jogo, tenho muitas dúvidas, assim como todos vocês", declarou.

O Leão Azul conseguiu o empate na reta final do jogo e recebeu vaias da torcida azulina que estava presente no Baenão. Com o resultado, o time vai encarar, na próxima fase do Parazão, o Águia de Marabá. Como terminou na quinta colocação, o Remo terá que viajar até Marabá para encarar o Azulão. A partida ocorre na quarta-feira (18), no estádio Zinho de Oliveira, às 20h. Para o duelo, Osorio afirmou que o time será mesclado.