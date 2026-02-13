Remo anuncia João Neto Ferreira como novo gerente de futebol A chegada do novo profissional, no entanto, não esclarece situação de Daniel Dambrós, atual gerente azulino O Liberal 13.02.26 15h26 João Neto será o responsável pela logística azulina durante a temporada de 2026. (Ascom Remo) O Clube do Remo anunciou João Neto Ferreira como novo gerente de futebol. O profissional chega para atuar nas áreas técnica, administrativa e operacional do departamento, além de dar suporte ao executivo Luís Vagner Vivian. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Apesar da confirmação do novo nome, o clube não informou o desligamento do atual gerente, Daniel Dambrós. Até o momento, não houve comunicado oficial sobre a permanência ou saída do dirigente, o que, na prática, mantém o Remo com dois gerentes de futebol. João Neto Ferreira tem experiência no setor esportivo, com passagens por empresas de gestão e atuação como CEO do Gama (DF), em 2021. Formado em Educação Física, ele é especialista em gestão esportiva e destacou que o foco será organizar os processos internos do clube. “A ideia é organizar todo o processo e os departamentos para desenvolver o trabalho. Além de oferecer ferramentas para que todos possam executar suas funções da melhor forma possível. Em curto prazo, essa estrutura fora de campo já começa a refletir dentro de campo. Nosso objetivo é estruturar o Remo cada vez mais, para que se mantenha na Série A e se fortaleça como clube de primeira divisão”, afirmou. O novo gerente também comentou a recepção em Belém e ressaltou a força da torcida azulina. Segundo ele, a identificação do torcedor com o clube é um diferencial. "É impressionante ver o quanto o torcedor é apaixonado. Cheguei ontem a Belém e em todo lugar que vou vejo alguém com a camisa do Remo. O clube existe para o torcedor. Se houver essa correspondência entre o que a torcida entrega e o que o clube apresenta, essa parceria tende a se fortalecer ainda mais", declarou. A reportagem de O Liberal procurou a assessoria do Remo para esclarecer a situação de Daniel Dambrós, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição. 