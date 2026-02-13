Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela

Após empatar fora de casa com o Atlético-MG, o Remo terminou a terceira rodada do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento. Apesar de estar na porta de entrada do Z-4, o Leão Azul ocupa agora a 16ª colocação na tabela, com dois pontos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Até então, o time azulino havia figurado apenas entre os quatro últimos colocados da tabela, tendo fechado a primeira rodada na vice-lanterna da competição.

Até o momento, no campeonato, o Remo ainda não venceu. Tem uma derrota e dois empates, o último conquistado fora de casa contra o Atlético-MG, em um jogo que terminou com polêmica de arbitragem.

VEJA MAIS

Logo atrás do Leão Azul, na 17ª posição, está o Vasco, que perdeu para o Bahia na rodada e soma apenas um ponto. Santos e Internacional também perderam e estão na 18ª e 19ª colocações, respectivamente, com um ponto cada. O Inter foi derrotado em casa por 3 a 1 pelo Palmeiras. Já o Peixe foi superado pelo Athletico-PR, por 2 a 1, em Curitiba.

O lanterna do campeonato é o Cruzeiro, que empatou por 2 a 2 com o Mirassol na última quarta-feira (11). Os resultados ajudaram o Remo a se manter fora do Z-4.

Confira a tabela da Série A

(Reprodução / CBF)

Entre os que subiram da Série B na última temporada, o time azulino é o que ocupa a pior posição. O Furacão figura no quinto lugar, com seis pontos e uma rodada a menos. A Chapecoense-SC é a sétima colocada, e o Coritiba-PR, o nono.

Na ponta da tabela, o Palmeiras lidera com sete pontos, a mesma pontuação do vice-líder São Paulo, do terceiro colocado Fluminense e do Bahia, que ocupa a quarta posição.

Agenda

Confiante após fazer um bom jogo fora de casa contra o Galo, o Remo volta suas atenções para o duelo contra o Internacional, marcado para quarta-feira (25), no Mangueirão. Se vencer, a equipe deve se assegurar por mais uma rodada fora da zona da degola.