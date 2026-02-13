Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada O Liberal 13.02.26 9h46 Remo se prepara para enfrentar o Inter na quarta rodada (Luís Carlos / Ascom Remo) Após empatar fora de casa com o Atlético-MG, o Remo terminou a terceira rodada do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento. Apesar de estar na porta de entrada do Z-4, o Leão Azul ocupa agora a 16ª colocação na tabela, com dois pontos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Até então, o time azulino havia figurado apenas entre os quatro últimos colocados da tabela, tendo fechado a primeira rodada na vice-lanterna da competição. Até o momento, no campeonato, o Remo ainda não venceu. Tem uma derrota e dois empates, o último conquistado fora de casa contra o Atlético-MG, em um jogo que terminou com polêmica de arbitragem. VEJA MAIS Remo protocola representação na CBF e cobra punições após empate com o Atlético-MG Clube aponta erros graves da arbitragem e do VAR no 3 a 3 pela 3ª rodada da Série A Remo consegue empate com Castanhal nos acréscimos Zagueiro Thalisson marca de cabeça quando o jogo estava 2 a 1 para o Japiim Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo Logo atrás do Leão Azul, na 17ª posição, está o Vasco, que perdeu para o Bahia na rodada e soma apenas um ponto. Santos e Internacional também perderam e estão na 18ª e 19ª colocações, respectivamente, com um ponto cada. O Inter foi derrotado em casa por 3 a 1 pelo Palmeiras. Já o Peixe foi superado pelo Athletico-PR, por 2 a 1, em Curitiba. O lanterna do campeonato é o Cruzeiro, que empatou por 2 a 2 com o Mirassol na última quarta-feira (11). Os resultados ajudaram o Remo a se manter fora do Z-4. Confira a tabela da Série A (Reprodução / CBF) Entre os que subiram da Série B na última temporada, o time azulino é o que ocupa a pior posição. O Furacão figura no quinto lugar, com seis pontos e uma rodada a menos. A Chapecoense-SC é a sétima colocada, e o Coritiba-PR, o nono. Na ponta da tabela, o Palmeiras lidera com sete pontos, a mesma pontuação do vice-líder São Paulo, do terceiro colocado Fluminense e do Bahia, que ocupa a quarta posição. Agenda Confiante após fazer um bom jogo fora de casa contra o Galo, o Remo volta suas atenções para o duelo contra o Internacional, marcado para quarta-feira (25), no Mangueirão. Se vencer, a equipe deve se assegurar por mais uma rodada fora da zona da degola. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO PILHADO Pikachu diz que preferia bola rolando do que pausa de Carnaval: 'pelo que a gente já apresentou' Autor de gol contra o Atlético-MG, meia afirma que equipe queria seguir jogando no Brasileirão, lamenta pontos perdidos nas rodadas iniciais e projeta primeira vitória diante do Internacional, no Mangueirão 13.02.26 19h41 BAIXA Atacante do Remo é diagnosticado com lesão grave O Remo não divulgou prazo oficial para o retorno do atleta aos gramados, mas a gravidade da lesão indica um período mais prolongado de recuperação 13.02.26 19h08 Futebol Remo anuncia João Neto Ferreira como novo gerente de futebol João Neto chega para somar ao cargo, formando dupla com Daniel Dambrós 13.02.26 15h26 futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43 PILHADO Pikachu diz que preferia bola rolando do que pausa de Carnaval: 'pelo que a gente já apresentou' Autor de gol contra o Atlético-MG, meia afirma que equipe queria seguir jogando no Brasileirão, lamenta pontos perdidos nas rodadas iniciais e projeta primeira vitória diante do Internacional, no Mangueirão 13.02.26 19h41 PARAZÃO Remo consegue empate com Castanhal nos acréscimos Zagueiro Thalisson marca de cabeça quando o jogo estava 2 a 1 para o Japiim 12.02.26 21h47 Mais Esportes Mestre da capoeira recebe nova condecoração e comemora em roda histórica na Praça da República Cerimônia serviu como um ato de confraternização entre diferentes correntes da modalidade. 11.02.26 15h31