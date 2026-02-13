Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira

Com Remo e Paysandu na disputa e um formato completamente diferente, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou detalhes sobre a Copa Verde, que tem como maior campeão o Paysandu. Nesta edição, o torneio será dividido em duas competições: Copa Norte e Copa Centro-Oeste, com um total de 24 clubes, divididos em blocos de 12.

Conforme a tabela básica divulgada pela CBF, a competição vai começar entre os dias 25 e 26 de março e terminar no dia 7 de junho. O sorteio para a definição dos jogos ainda será feito pela entidade.

Formato

Criada em 2014, a Copa Verde começou dando vaga para a terceira fase da Copa do Brasil e para a Sul-Americana. Mas, com o passar das edições, perdeu o prestígio dos clubes. Com isso, em uma tentativa de resgatar a competição, a CBF retomou a Copa Norte, que será disputada por 12 equipes da região Norte, e a Copa Centro-Oeste, com outros 12 times da região.

Cada torneio terá dois grupos de seis. Na primeira fase, serão cinco rodadas, disputadas entre os dias 25 ou 26 de março até 29 ou 30 de abril. Os quatro melhores colocados avançam para as semifinais, e os vencedores vão disputar o título das copas de suas respectivas regiões.

Tanto a final da Copa Norte quanto a da Copa Centro-Oeste terão jogos de ida e volta, marcados para os dias 20 e 27 de maio, respectivamente.

Assim, os vencedores da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste farão a final da Copa Verde, no dia 7 de junho.

Pará na disputa

Remo, atual campeão paraense; Paysandu, vice-campeão do Parazão 2025 e pentacampeão do torneio; e o Águia de Marabá estão classificados para a disputa. O Pará é o estado da região Norte com o maior número de times. Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia possuem dois cada, enquanto o Amapá tem apenas um.

Premiação

Além dos troféus e medalhas, as equipes finalistas da Copa Verde garantem vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil, o maior atrativo para os clubes.

Times participantes

Bloco do Norte

Remo-PA

Paysandu-PA

Águia de Marabá-PA

Amazonas-AM

Nacional-AM

Porto Velho-RO

Guaporé-RO

Independência-AC

Galvez-AC

Grêmio Sampaio-RR

Monte Roraima-RR

Trem-AP

Bloco Centro-Oeste

Vila Nova-GO

Anápolis-GO

Atlético-GO

Primavera-MT

Cuiabá-MT

Gama-DF

Capital-DF

Araguaína-TO

Tocantinópolis-TO

Rio Branco-ES

Porto Vitoria-ES

Operário-MS