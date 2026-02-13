Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes O Liberal 13.02.26 10h43 Edição terá estreia de novo formato (Divulgação / CBF) Com Remo e Paysandu na disputa e um formato completamente diferente, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou detalhes sobre a Copa Verde, que tem como maior campeão o Paysandu. Nesta edição, o torneio será dividido em duas competições: Copa Norte e Copa Centro-Oeste, com um total de 24 clubes, divididos em blocos de 12. Conforme a tabela básica divulgada pela CBF, a competição vai começar entre os dias 25 e 26 de março e terminar no dia 7 de junho. O sorteio para a definição dos jogos ainda será feito pela entidade. Formato Criada em 2014, a Copa Verde começou dando vaga para a terceira fase da Copa do Brasil e para a Sul-Americana. Mas, com o passar das edições, perdeu o prestígio dos clubes. Com isso, em uma tentativa de resgatar a competição, a CBF retomou a Copa Norte, que será disputada por 12 equipes da região Norte, e a Copa Centro-Oeste, com outros 12 times da região. Cada torneio terá dois grupos de seis. Na primeira fase, serão cinco rodadas, disputadas entre os dias 25 ou 26 de março até 29 ou 30 de abril. Os quatro melhores colocados avançam para as semifinais, e os vencedores vão disputar o título das copas de suas respectivas regiões. Tanto a final da Copa Norte quanto a da Copa Centro-Oeste terão jogos de ida e volta, marcados para os dias 20 e 27 de maio, respectivamente. Assim, os vencedores da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste farão a final da Copa Verde, no dia 7 de junho. Pará na disputa Remo, atual campeão paraense; Paysandu, vice-campeão do Parazão 2025 e pentacampeão do torneio; e o Águia de Marabá estão classificados para a disputa. O Pará é o estado da região Norte com o maior número de times. Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia possuem dois cada, enquanto o Amapá tem apenas um. Premiação Além dos troféus e medalhas, as equipes finalistas da Copa Verde garantem vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil, o maior atrativo para os clubes. Times participantes Bloco do Norte Remo-PA Paysandu-PA Águia de Marabá-PA Amazonas-AM Nacional-AM Porto Velho-RO Guaporé-RO Independência-AC Galvez-AC Grêmio Sampaio-RR Monte Roraima-RR Trem-AP Bloco Centro-Oeste Vila Nova-GO Anápolis-GO Atlético-GO Primavera-MT Cuiabá-MT Gama-DF Capital-DF Araguaína-TO Tocantinópolis-TO Rio Branco-ES Porto Vitoria-ES Operário-MS Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes copa verde remo paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 FUTEBOL Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3 13.02.26 12h43 Futebol Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo 13.02.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43 PILHADO Pikachu diz que preferia bola rolando do que pausa de Carnaval: 'pelo que a gente já apresentou' Autor de gol contra o Atlético-MG, meia afirma que equipe queria seguir jogando no Brasileirão, lamenta pontos perdidos nas rodadas iniciais e projeta primeira vitória diante do Internacional, no Mangueirão 13.02.26 19h41 PARAZÃO Remo consegue empate com Castanhal nos acréscimos Zagueiro Thalisson marca de cabeça quando o jogo estava 2 a 1 para o Japiim 12.02.26 21h47 Mais Esportes Mestre da capoeira recebe nova condecoração e comemora em roda histórica na Praça da República Cerimônia serviu como um ato de confraternização entre diferentes correntes da modalidade. 11.02.26 15h31