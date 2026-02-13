Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira

Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes

O Liberal
fonte

Edição terá estreia de novo formato (Divulgação / CBF)

Com Remo e Paysandu na disputa e um formato completamente diferente, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou detalhes sobre a Copa Verde, que tem como maior campeão o Paysandu. Nesta edição, o torneio será dividido em duas competições: Copa Norte e Copa Centro-Oeste, com um total de 24 clubes, divididos em blocos de 12.

Conforme a tabela básica divulgada pela CBF, a competição vai começar entre os dias 25 e 26 de março e terminar no dia 7 de junho. O sorteio para a definição dos jogos ainda será feito pela entidade.

Formato

Criada em 2014, a Copa Verde começou dando vaga para a terceira fase da Copa do Brasil e para a Sul-Americana. Mas, com o passar das edições, perdeu o prestígio dos clubes. Com isso, em uma tentativa de resgatar a competição, a CBF retomou a Copa Norte, que será disputada por 12 equipes da região Norte, e a Copa Centro-Oeste, com outros 12 times da região.

Cada torneio terá dois grupos de seis. Na primeira fase, serão cinco rodadas, disputadas entre os dias 25 ou 26 de março até 29 ou 30 de abril. Os quatro melhores colocados avançam para as semifinais, e os vencedores vão disputar o título das copas de suas respectivas regiões.

Tanto a final da Copa Norte quanto a da Copa Centro-Oeste terão jogos de ida e volta, marcados para os dias 20 e 27 de maio, respectivamente.

Assim, os vencedores da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste farão a final da Copa Verde, no dia 7 de junho.

Pará na disputa

Remo, atual campeão paraense; Paysandu, vice-campeão do Parazão 2025 e pentacampeão do torneio; e o Águia de Marabá estão classificados para a disputa. O Pará é o estado da região Norte com o maior número de times. Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia possuem dois cada, enquanto o Amapá tem apenas um.

Premiação

Além dos troféus e medalhas, as equipes finalistas da Copa Verde garantem vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil, o maior atrativo para os clubes.

Times participantes

Bloco do Norte 

  • Remo-PA
  • Paysandu-PA
  • Águia de Marabá-PA
  • Amazonas-AM
  • Nacional-AM
  • Porto Velho-RO
  • Guaporé-RO
  • Independência-AC
  • Galvez-AC
  • Grêmio Sampaio-RR
  • Monte Roraima-RR
  • Trem-AP

Bloco Centro-Oeste 

  • Vila Nova-GO
  • Anápolis-GO
  • Atlético-GO
  • Primavera-MT
  • Cuiabá-MT
  • Gama-DF
  • Capital-DF
  • Araguaína-TO
  • Tocantinópolis-TO
  • Rio Branco-ES
  • Porto Vitoria-ES
  • Operário-MS
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

copa verde

remo

paysandu
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026

O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes

13.02.26 15h33

futebol

Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base

Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12)

13.02.26 12h52

FUTEBOL

Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar

Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3

13.02.26 12h43

Futebol

Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo

13.02.26 12h01

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira

Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes

13.02.26 10h43

PILHADO

Pikachu diz que preferia bola rolando do que pausa de Carnaval: 'pelo que a gente já apresentou'

Autor de gol contra o Atlético-MG, meia afirma que equipe queria seguir jogando no Brasileirão, lamenta pontos perdidos nas rodadas iniciais e projeta primeira vitória diante do Internacional, no Mangueirão

13.02.26 19h41

PARAZÃO

Remo consegue empate com Castanhal nos acréscimos

Zagueiro Thalisson marca de cabeça quando o jogo estava 2 a 1 para o Japiim

12.02.26 21h47

Mais Esportes

Mestre da capoeira recebe nova condecoração e comemora em roda histórica na Praça da República

Cerimônia serviu como um ato de confraternização entre diferentes correntes da modalidade.

11.02.26 15h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda