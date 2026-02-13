FPF divulga tabela detalhada do mata-mata do Parazão; veja confrontos Primeira fase da competição termina no próximo domingo (15), com definição dos classificados O Liberal 13.02.26 11h57 Parazão termina no dia 8 de março (Igor Mota / O Liberal) O Campeonato Paraense caminha para o final da primeira fase. A sexta rodada será disputada no domingo (15). Com isso, a Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou a tabela detalhada do mata-mata do Parazão. A disputa começa com as quartas de final, para as quais os oito melhores colocados se classificam. Com jogo único, as quartas de final serão disputadas na quarta-feira (18) ou na quinta-feira (19). Os detalhes das partidas só serão divulgados após a confirmação das equipes classificadas. No momento, três equipes estão garantidas na segunda fase: o líder Cametá, a Tuna Luso e o atual campeão Remo. VEJA MAIS Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada Parazão 2026 tem Remo garantido nas quartas e Paysandu na briga; veja classificação Três equipes já têm presença assegurada na próxima fase. Outras cinco vagas seguem indefinidas. Paysandu de 2026 iguala marca negativa de 2018 na primeira fase do Parazão; saiba mais Equipe bicolor já perdeu em 2026 o mesmo número de vezes da primeira fase de 2018, porém, a fase inicial ainda não teve fim Já as semifinais têm previsão para ocorrer no sábado (21) ou no domingo (22). Apenas a final terá duelos de ida e volta. Os jogos vão ocorrer nos dias 1º e 8 de março. Confrontos Na segunda fase, o primeiro colocado da classificação enfrenta o oitavo, enquanto o segundo encara o sétimo, o terceiro o sexto e o quarto o quinto colocado na tabela. Os vencedores avançam para a semifinal. Tabela Atualmente, o Cametá está na primeira posição. Invicto, o time do interior tem 11 pontos. A Tuna é a vice-líder, com nove, e o Remo é o terceiro, com oito, seguido por Castanhal, Águia de Marabá, Paysandu e Santa Rosa, todos com sete pontos. São Raimundo e Amazônia figuram com cinco pontos cada, na nona e 10ª colocações, respectivamente. Já São Francisco e Bragantino estão na zona de rebaixamento. Rodada A última rodada da primeira fase do Parazão ocorre no próximo domingo (15). Todos os seis jogos serão disputados às 15h30. No Baenão, o Remo vai em busca de uma vitória sobre o Amazônia para tentar assumir a liderança da competição. Já o Paysandu ainda não está garantido e vai encarar o Santa Rosa fora de casa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol parazão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Parazão . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PARAZÃO futebol FPF divulga tabela detalhada do mata-mata do Parazão; veja confrontos Primeira fase da competição termina no próximo domingo (15), com definição dos classificados 13.02.26 11h57 Futebol Parazão 2026 tem Remo garantido nas quartas e Paysandu na briga; veja classificação Três equipes já têm presença assegurada na próxima fase. Outras cinco vagas seguem indefinidas. 13.02.26 10h56 Futebol Jogos no interior do Estado movimentam a 5ª rodada do Parazão; Cametá segue líder Empates em Capitão Poço, Bragança e Belterra mexem na classificação e empurram Paysandu na tabela 12.02.26 23h04 PARAZÃO Remo consegue empate com Castanhal nos acréscimos Zagueiro Thalisson marca de cabeça quando o jogo estava 2 a 1 para o Japiim 12.02.26 21h47 MAIS LIDAS EM PARAZÃO 1 futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 2 futebol Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada 3 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 4 Futebol Parazão 2026 tem Remo garantido nas quartas e Paysandu na briga; veja classificação Três equipes já têm presença assegurada na próxima fase. Outras cinco vagas seguem indefinidas.