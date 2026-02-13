FPF divulga tabela detalhada do mata-mata do Parazão; veja confrontos

O Campeonato Paraense caminha para o final da primeira fase. A sexta rodada será disputada no domingo (15). Com isso, a Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou a tabela detalhada do mata-mata do Parazão.

A disputa começa com as quartas de final, para as quais os oito melhores colocados se classificam. Com jogo único, as quartas de final serão disputadas na quarta-feira (18) ou na quinta-feira (19). Os detalhes das partidas só serão divulgados após a confirmação das equipes classificadas.

No momento, três equipes estão garantidas na segunda fase: o líder Cametá, a Tuna Luso e o atual campeão Remo.

VEJA MAIS

Já as semifinais têm previsão para ocorrer no sábado (21) ou no domingo (22). Apenas a final terá duelos de ida e volta. Os jogos vão ocorrer nos dias 1º e 8 de março.

Confrontos

Na segunda fase, o primeiro colocado da classificação enfrenta o oitavo, enquanto o segundo encara o sétimo, o terceiro o sexto e o quarto o quinto colocado na tabela. Os vencedores avançam para a semifinal.

Tabela

Atualmente, o Cametá está na primeira posição. Invicto, o time do interior tem 11 pontos. A Tuna é a vice-líder, com nove, e o Remo é o terceiro, com oito, seguido por Castanhal, Águia de Marabá, Paysandu e Santa Rosa, todos com sete pontos.

São Raimundo e Amazônia figuram com cinco pontos cada, na nona e 10ª colocações, respectivamente. Já São Francisco e Bragantino estão na zona de rebaixamento.

Rodada

A última rodada da primeira fase do Parazão ocorre no próximo domingo (15). Todos os seis jogos serão disputados às 15h30. No Baenão, o Remo vai em busca de uma vitória sobre o Amazônia para tentar assumir a liderança da competição. Já o Paysandu ainda não está garantido e vai encarar o Santa Rosa fora de casa.