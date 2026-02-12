Paysandu de 2026 iguala marca negativa de 2018 na primeira fase do Parazão; saiba mais Equipe bicolor já perdeu em 2026 o mesmo número de vezes da primeira fase de 2018, porém, a fase inicial ainda não teve fim O Liberal 12.02.26 17h11 Papão não vive um bom momento no Parazão 2026 (Igor Mota / O Liberal) O Paysandu sofreu a segunda derrota no Campeonato Paraense de 2026. O Papão foi derrotado pelo Cametá, fora de casa, pelo placar de 2 a 0, em jogo válido pela 5ª rodada do Estadual. Essa temporada iguala a de 2018, quando o Paysandu perdeu mais vezes na primeira fase do Parazão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Em 2026 já foram duas derrotas na conta, uma para a Tuna Luso e outra para o Cametá, ambas fora de casa, porém, esse aproveitamento ruim pode piorar, pois o clube ainda não encerrou a primeira fase, já que o Papão ainda terá o compromisso diante do Santa Rosa, na cidade de Ipixuna (PA), no próximo domingo (15), às 15h30. A última vez em que o Paysandu perdeu duas partidas na primeira fase do campeonato Paraense ocorreu em 2018, quando o clube alviceleste foi derrotado pelo Remo duas veze. A primeira ocorrendo no dia 28 de janeiro, pelo placar de 2 a 1 e a outra no dia 11 de março, por 1 a 0. Todos os jogos válidos ainda pela fase de classificação. VEJA MAIS Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela Cametá vence o Paysandu no Parque do Bacurau e assume a liderança do Parazão Mapará foi soberano na partida, controlou o jogo e venceu com autoridade a equipe bicolor O revés tomado pela equipe diante do Cametá “ligou o sinal de alerta”, já que o Paysandu pode cair mais posições. As palavras do técnico Júnior Rocha, afirmando que o Paysandu está muito longe do ideal, com a primeira fase do Parazão no fim, deixa o torcedor desconfiado com a equipe, que passa por uma reformulação, após a temporada passada que resultou na queda para a Série C. Veja o histórico de jogos do Paysandu na fase inicial do Parazão desde 2018 2018 – 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas 2019 – 6 vitórias e 4 empates 2020 – 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota 2021 – 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota 2022 – 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota 2023 – 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota 2024 – 6 vitórias e 2 empates 2025 – 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota 2026 – 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Paysandu de 2026 iguala marca negativa de 2018 na primeira fase do Parazão; saiba mais Equipe bicolor já perdeu em 2026 o mesmo número de vezes da primeira fase de 2018, porém, a fase inicial ainda não teve fim 12.02.26 17h11 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 FUTEBOL Cametá vence o Paysandu no Parque do Bacurau e assume a liderança do Parazão Mapará foi soberano na partida, controlou o jogo e venceu com autoridade a equipe bicolor 11.02.26 22h05 futebol Paysandu visita o Cametá de olho na liderança do Campeonato Paraense Duelo é entre o segundo e terceiro colocado da tabela do Parazão 11.02.26 8h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 romance Ex-piloto, Schumacher anuncia noivado com francês após 2 anos de relacionamento O casal também destacou que não comentará detalhes sobre a vida pessoal. Ralf Schumacher é irmão mais novo de Michael Schumacher, também ex-piloto de Fórmula 1 12.02.26 15h31