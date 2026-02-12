Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu de 2026 iguala marca negativa de 2018 na primeira fase do Parazão; saiba mais

Equipe bicolor já perdeu em 2026 o mesmo número de vezes da primeira fase de 2018, porém, a fase inicial ainda não teve fim

O Liberal
fonte

Papão não vive um bom momento no Parazão 2026 (Igor Mota / O Liberal)

O Paysandu sofreu a segunda derrota no Campeonato Paraense de 2026. O Papão foi derrotado pelo Cametá, fora de casa, pelo placar de 2 a 0, em jogo válido pela 5ª rodada do Estadual. Essa temporada iguala a de 2018, quando o Paysandu perdeu mais vezes na primeira fase do Parazão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Em 2026 já foram duas derrotas na conta, uma para a Tuna Luso e outra para o Cametá, ambas fora de casa, porém, esse aproveitamento ruim pode piorar, pois o clube ainda não encerrou a primeira fase, já que o Papão ainda terá o compromisso diante do Santa Rosa, na cidade de Ipixuna (PA), no próximo domingo (15), às 15h30.

A última vez em que o Paysandu perdeu duas partidas na primeira fase do campeonato Paraense ocorreu em 2018, quando o clube alviceleste foi derrotado pelo Remo duas veze. A primeira ocorrendo no dia 28 de janeiro, pelo placar de 2 a 1 e a outra no dia 11 de março, por 1 a 0. Todos os jogos válidos ainda pela fase de classificação.

VEJA MAIS

image Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal'
Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela

image Cametá vence o Paysandu no Parque do Bacurau e assume a liderança do Parazão
Mapará foi soberano na partida, controlou o jogo e venceu com autoridade a equipe bicolor

O revés tomado pela equipe diante do Cametá “ligou o sinal de alerta”, já que o Paysandu pode cair mais posições. As palavras do técnico Júnior Rocha, afirmando que o Paysandu está muito longe do ideal, com a primeira fase do Parazão no fim, deixa o torcedor desconfiado com a equipe, que passa por uma reformulação, após a temporada passada que resultou na queda para a Série C.

Veja o histórico de jogos do Paysandu na fase inicial do Parazão desde 2018

2018 – 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

2019 – 6 vitórias e 4 empates

2020 – 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota

2021 – 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota

2022 – 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota

2023 – 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota

2024 – 6 vitórias e 2 empates

2025 – 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota

2026 – 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

paysandu

futebol

jornal amazônia
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

FUTEBOL

Paysandu de 2026 iguala marca negativa de 2018 na primeira fase do Parazão; saiba mais

Equipe bicolor já perdeu em 2026 o mesmo número de vezes da primeira fase de 2018, porém, a fase inicial ainda não teve fim

12.02.26 17h11

FUTEBOL

Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal'

Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela

11.02.26 23h26

FUTEBOL

Cametá vence o Paysandu no Parque do Bacurau e assume a liderança do Parazão

Mapará foi soberano na partida, controlou o jogo e venceu com autoridade a equipe bicolor

11.02.26 22h05

futebol

Paysandu visita o Cametá de olho na liderança do Campeonato Paraense

Duelo é entre o segundo e terceiro colocado da tabela do Parazão

11.02.26 8h43

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado

Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo

12.02.26 11h25

Análise

CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG

Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo

12.02.26 10h44

FUTEBOL

Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais

Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG

11.02.26 23h52

romance

Ex-piloto, Schumacher anuncia noivado com francês após 2 anos de relacionamento

O casal também destacou que não comentará detalhes sobre a vida pessoal. Ralf Schumacher é irmão mais novo de Michael Schumacher, também ex-piloto de Fórmula 1

12.02.26 15h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda