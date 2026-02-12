Paysandu de 2026 iguala marca negativa de 2018 na primeira fase do Parazão; saiba mais

O Paysandu sofreu a segunda derrota no Campeonato Paraense de 2026. O Papão foi derrotado pelo Cametá, fora de casa, pelo placar de 2 a 0, em jogo válido pela 5ª rodada do Estadual. Essa temporada iguala a de 2018, quando o Paysandu perdeu mais vezes na primeira fase do Parazão.

Em 2026 já foram duas derrotas na conta, uma para a Tuna Luso e outra para o Cametá, ambas fora de casa, porém, esse aproveitamento ruim pode piorar, pois o clube ainda não encerrou a primeira fase, já que o Papão ainda terá o compromisso diante do Santa Rosa, na cidade de Ipixuna (PA), no próximo domingo (15), às 15h30.

A última vez em que o Paysandu perdeu duas partidas na primeira fase do campeonato Paraense ocorreu em 2018, quando o clube alviceleste foi derrotado pelo Remo duas veze. A primeira ocorrendo no dia 28 de janeiro, pelo placar de 2 a 1 e a outra no dia 11 de março, por 1 a 0. Todos os jogos válidos ainda pela fase de classificação.

O revés tomado pela equipe diante do Cametá “ligou o sinal de alerta”, já que o Paysandu pode cair mais posições. As palavras do técnico Júnior Rocha, afirmando que o Paysandu está muito longe do ideal, com a primeira fase do Parazão no fim, deixa o torcedor desconfiado com a equipe, que passa por uma reformulação, após a temporada passada que resultou na queda para a Série C.

Veja o histórico de jogos do Paysandu na fase inicial do Parazão desde 2018

2018 – 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

2019 – 6 vitórias e 4 empates

2020 – 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota

2021 – 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota

2022 – 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota

2023 – 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota

2024 – 6 vitórias e 2 empates

2025 – 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota

2026 – 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas