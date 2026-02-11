Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela Fábio Will 11.02.26 23h26 Técnico Júnior Rocha falou do desempenho da equipe no revés diante do Mapará (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu saiu derrotado por 2 a 0 do Parque do Bacurau, em jogo realizado diante do Cametá. A derrota jogou o Papão para 5ª posição no Campeonato Paraense e ligou o sinal de alerta na equipe comandada pelo técnico Júnior Rocha, que avaliou o desempenho da equipe e afirmou que o Paysandu está muito longe do ideal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Nós oscilamos onde estamos acostumados a fazer. Não estamos acostumados a fazer muitas ligações diretas, tanto jogo vertical. No primeiro tempo deixamos de fazer o que se trabalha, o que se treina. Após o intervalo conseguimos melhorar um pouco, mas vacilamos. O Cametá teve as oportunidades e fez e nós tivemos as nossas e não concluímos”, disse. VEJA MAIS Cametá vence o Paysandu no Parque do Bacurau e assume a liderança do Parazão Mapará foi soberano na partida, controlou o jogo e venceu com autoridade a equipe bicolor Júnior Rocha foi perguntado sobre a questão de, caso tivesse vencido, colocaria um time mesclado para jogar contra o Santa Rosa, na última rodada. O treinador bicolor afirmou que não existe essa de “segurar atletas” e que todos são pagos para jogar, independente do adversário ou fase. “Não tem força máxima e nem poupar jogadores. Somos profissionais e eles tem que estarem aptos a jogar. O estímulo do atleta é no jogo e não no treino, não temos que poupar, temos que testar nos treinos e trocando. Sempre o jogo mais importante das nossas vidas é o próximo e conquistar os 3 pontos. Sempre vamos com força máxima, sem poupar jogadores”, falou. O técnico alviceleste fez questão de falar que o clube passa por uma reconstrução, que o time vai oscilar, mas deixou claro que a equipe do Paysandu está longe do ideal e que “falta bastante coisas” para a equipe melhorar de desempenho. “Nós tivemos um primeiro tempo abaixo mesmo, em termo de competitividade, de estar ligado no jogo, mas mesmo assim tivemos oportunidades. Vacilamos nos dois gols, são coisas que estamos corrigindo, o trabalho diário serve pra isso. Estamos em uma reconstrução, queríamos sair com a vitória, mas não posso deixar de exaltar a bravura dos atletas, tivemos oportunidades, mas a bola não entrou, mas não é só isso, falta bastante coisas e estamos longe do ideal”, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu paysandu futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 FUTEBOL Cametá vence o Paysandu no Parque do Bacurau e assume a liderança do Parazão Mapará foi soberano na partida, controlou o jogo e venceu com autoridade a equipe bicolor 11.02.26 22h05 futebol Paysandu visita o Cametá de olho na liderança do Campeonato Paraense Duelo é entre o segundo e terceiro colocado da tabela do Parazão 11.02.26 8h43 FUTEBOL Presidente do Paysandu afirma que não recebeu proposta do Palmeiras pelo atacante Thalyson Márcio Tuma conversou com a equipe de O Liberal afirmou que o clube não existe proposta de R$900 mil pelo jogador 10.02.26 14h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 boa fase São Paulo convence, derrota o Grêmio e vira líder provisório do Brasileirão O time de Hernán Crespo consolidou a boa fase com mais uma apresentação em alto nível 12.02.26 0h07 derrota Vasco perde para o Bahia em casa e segue sem vencer no Brasileiro Do outro lado, o time nordestino segue invicto e, de quebra, divide a liderança com o São Paulo 12.02.26 0h03 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26