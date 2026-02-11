Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal'

Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela

Fábio Will
fonte

Técnico Júnior Rocha falou do desempenho da equipe no revés diante do Mapará (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu saiu derrotado por 2 a 0 do Parque do Bacurau, em jogo realizado diante do Cametá. A derrota jogou o Papão para 5ª posição no Campeonato Paraense e ligou o sinal de alerta na equipe comandada pelo técnico Júnior Rocha, que avaliou o desempenho da equipe e afirmou que o Paysandu está muito longe do ideal.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Nós oscilamos onde estamos acostumados a fazer. Não estamos acostumados a fazer muitas ligações diretas, tanto jogo vertical. No primeiro tempo deixamos de fazer o que se trabalha, o que se treina. Após o intervalo conseguimos melhorar um pouco, mas vacilamos. O Cametá teve as oportunidades e fez e nós tivemos as nossas e não concluímos”, disse.

Júnior Rocha foi perguntado sobre a questão de, caso tivesse vencido, colocaria um time mesclado para jogar contra o Santa Rosa, na última rodada. O treinador bicolor afirmou que não existe essa de “segurar atletas” e que todos são pagos para jogar, independente do adversário ou fase.

“Não tem força máxima e nem poupar jogadores. Somos profissionais e eles tem que estarem aptos a jogar. O estímulo do atleta é no jogo e não no treino, não temos que poupar, temos que testar nos treinos e trocando. Sempre o jogo mais importante das nossas vidas é o próximo e conquistar os 3 pontos. Sempre vamos com força máxima, sem poupar jogadores”, falou.

O técnico alviceleste fez questão de falar que o clube passa por uma reconstrução, que o time vai oscilar, mas deixou claro que a equipe do Paysandu está longe do ideal e que “falta bastante coisas” para a equipe melhorar de desempenho.

“Nós tivemos um primeiro tempo abaixo mesmo, em termo de competitividade, de estar ligado no jogo, mas mesmo assim tivemos oportunidades. Vacilamos nos dois gols, são coisas que estamos corrigindo, o trabalho diário serve pra isso. Estamos em uma reconstrução, queríamos sair com a vitória, mas não posso deixar de exaltar a bravura dos atletas, tivemos oportunidades, mas a bola não entrou, mas não é só isso, falta bastante coisas e estamos longe do ideal”, finalizou.

