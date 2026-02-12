São Paulo convence, derrota o Grêmio e vira líder provisório do Brasileirão O time de Hernán Crespo consolidou a boa fase com mais uma apresentação em alto nível Estadão Conteúdo 12.02.26 0h07 A nota enviada anteriormente contém um erro no terceiro parágrafo. São sete pontos, fruto de dois triunfos e um empate, e não tem. Segue a versão corrigida: O São Paulo não encontrou dificuldade para derrotar o Grêmio no MorumBis nesta quarta-feira. O time de Hernán Crespo consolidou a boa fase com mais uma apresentação em alto nível e ganhou dos gaúchos por 2 a 0 em duelo da terceira rodada do Brasileirão. Não fossem as muitas chances perdidas, os são-paulinos teriam goleado os gremistas. O time tricolor construiu a vitória com dominância nos dois tempos em noite de Calleri, autor do segundo gol. Lucas fez o primeiro, de pênalti. Luciano parou em Weverton em cobrança de penalidade. O resultado mantém o São Paulo com um dos poucos invictos do torneio após três rodadas. São sete pontos, fruto de dois triunfos e um empate, e a liderança provisória do Brasileirão - a rodada será concluída nesta quinta, com mais quatro jogos. O São Paulo passou a jogar bola após o afastamento seguido de renúncia de Júlio Casares. Ainda são muitos os problemas fora de campo, mas o clima mais tranquilo ajudou Crespo e os jogadores. São cinco jogos seguidos sem derrota, considerando também as partidas do Paulistão Instável, o Grêmio foi completamente dominado. Defendeu-se mal, tomou decisões erradas, sobretudo na defesa, e produziu pouco ofensivamente. A equipe gaúcha venceu apenas um jogo no torneio e perdeu outros dois. Por isso, tem três pontos. Na etapa inicial, Lucas converteu penalidade que o goleiro Weverton infantilmente cometeu. O São Paulo balançou a rede com Calleri minutos depois, mas o atacante estava impedido e o gol foi anulado. Luciano e Enzo Díaz quase marcaram. A torcida, satisfeita, aplaudiu. Os poucos gremistas no MorumBis lamentaram o péssimo desempenho dos gaúchos. No segundo tempo, o São Paulo ampliou o domínio depois que Wagner Leonardo foi expulso e deixou o Grêmio com dez. Os anfitriões foram amplamente superiores, do início ao fim, e não construíram uma goleada porque falharam na maioria das muitas chances que criaram. Calleri foi à rede concluindo contra-ataque. Luciano perdeu um pênalti, Tapia acertou a trave e Danielzinho fez Weverton trabalhar. As chances desperdiçadas não fizeram falta porque o Grêmio sequer finalizou na direção do gol de Rafael. Frágil na defesa e no ataque, o time visitante tem muito a melhorar caso queira brigar entre os líderes. FICHA TÉCNICA SÃO PAULO 2 X 0 GRÊMIO SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco (Tapia), Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla (Pablo Maia), Danielzinho e Marcos Antônio (Pedro Ferreira); Lucas (Ferraresi), Luciano (Ferreira) e Calleri. Técnico: Hernán Crespo. GRÊMIO - Weverton; João Pedro (Enamorado), Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Noriega, Arthur e Edenilson (Willian); Tetê (Pavón), Amuzu (Gustavo Martins) e Carlos Vinícius (André). Técnico: Luis Castro. GOLS - Lucas, aos 23 do primeiro tempo; Calleri, aos 12 do segundo. ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF). CARTÕES AMARELOS - Weverton, Pablo Maia, Luciano. CARTÃO VERMELHO - Wagner Leonardo PÚBLICO - 18.491 torcedores. RENDA - R$ 863.361,00. LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP). 