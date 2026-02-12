Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

São Paulo convence, derrota o Grêmio e vira líder provisório do Brasileirão

O time de Hernán Crespo consolidou a boa fase com mais uma apresentação em alto nível

Estadão Conteúdo

A nota enviada anteriormente contém um erro no terceiro parágrafo. São sete pontos, fruto de dois triunfos e um empate, e não tem. Segue a versão corrigida:

O São Paulo não encontrou dificuldade para derrotar o Grêmio no MorumBis nesta quarta-feira. O time de Hernán Crespo consolidou a boa fase com mais uma apresentação em alto nível e ganhou dos gaúchos por 2 a 0 em duelo da terceira rodada do Brasileirão.

Não fossem as muitas chances perdidas, os são-paulinos teriam goleado os gremistas. O time tricolor construiu a vitória com dominância nos dois tempos em noite de Calleri, autor do segundo gol. Lucas fez o primeiro, de pênalti. Luciano parou em Weverton em cobrança de penalidade.

O resultado mantém o São Paulo com um dos poucos invictos do torneio após três rodadas. São sete pontos, fruto de dois triunfos e um empate, e a liderança provisória do Brasileirão - a rodada será concluída nesta quinta, com mais quatro jogos.

O São Paulo passou a jogar bola após o afastamento seguido de renúncia de Júlio Casares. Ainda são muitos os problemas fora de campo, mas o clima mais tranquilo ajudou Crespo e os jogadores. São cinco jogos seguidos sem derrota, considerando também as partidas do Paulistão

Instável, o Grêmio foi completamente dominado. Defendeu-se mal, tomou decisões erradas, sobretudo na defesa, e produziu pouco ofensivamente. A equipe gaúcha venceu apenas um jogo no torneio e perdeu outros dois. Por isso, tem três pontos.

Na etapa inicial, Lucas converteu penalidade que o goleiro Weverton infantilmente cometeu. O São Paulo balançou a rede com Calleri minutos depois, mas o atacante estava impedido e o gol foi anulado. Luciano e Enzo Díaz quase marcaram. A torcida, satisfeita, aplaudiu. Os poucos gremistas no MorumBis lamentaram o péssimo desempenho dos gaúchos.

No segundo tempo, o São Paulo ampliou o domínio depois que Wagner Leonardo foi expulso e deixou o Grêmio com dez. Os anfitriões foram amplamente superiores, do início ao fim, e não construíram uma goleada porque falharam na maioria das muitas chances que criaram. Calleri foi à rede concluindo contra-ataque. Luciano perdeu um pênalti, Tapia acertou a trave e Danielzinho fez Weverton trabalhar.

As chances desperdiçadas não fizeram falta porque o Grêmio sequer finalizou na direção do gol de Rafael. Frágil na defesa e no ataque, o time visitante tem muito a melhorar caso queira brigar entre os líderes.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 0 GRÊMIO

SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco (Tapia), Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla (Pablo Maia), Danielzinho e Marcos Antônio (Pedro Ferreira); Lucas (Ferraresi), Luciano (Ferreira) e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.

GRÊMIO - Weverton; João Pedro (Enamorado), Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Noriega, Arthur e Edenilson (Willian); Tetê (Pavón), Amuzu (Gustavo Martins) e Carlos Vinícius (André). Técnico: Luis Castro.

GOLS - Lucas, aos 23 do primeiro tempo; Calleri, aos 12 do segundo.

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS - Weverton, Pablo Maia, Luciano.

CARTÃO VERMELHO - Wagner Leonardo

PÚBLICO - 18.491 torcedores.

RENDA - R$ 863.361,00.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Csampeonato Brasileiro

São Paulo FC

Grêmio
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais

Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG

11.02.26 23h52

FUTEBOL

Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal'

Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela

11.02.26 23h26

BRASILEIRÃO

Remo leva gol no último lance e fica no empate com o Atlético-MG

Leão ficou no 3 a 3 com o Galo, em duelo válido pela quarta rodada Brasileirão, deixando em Belo Horizonte a sensação de que o resultado poderia ter sido ainda maior.

11.02.26 22h08

FUTEBOL

Cametá vence o Paysandu no Parque do Bacurau e assume a liderança do Parazão

Mapará foi soberano na partida, controlou o jogo e venceu com autoridade a equipe bicolor

11.02.26 22h05

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais

Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG

11.02.26 23h52

boa fase

São Paulo convence, derrota o Grêmio e vira líder provisório do Brasileirão

O time de Hernán Crespo consolidou a boa fase com mais uma apresentação em alto nível

12.02.26 0h07

derrota

Vasco perde para o Bahia em casa e segue sem vencer no Brasileiro

Do outro lado, o time nordestino segue invicto e, de quebra, divide a liderança com o São Paulo

12.02.26 0h03

FUTEBOL

Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal'

Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela

11.02.26 23h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda