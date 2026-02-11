Remo leva gol no último lance e fica no empate com o Atlético-MG Leão ficou no 3 a 3 com o Galo, em duelo válido pela quarta rodada Brasileirão, deixando em Belo Horizonte a sensação de que o resultado poderia ter sido ainda maior. Igor Wilson 11.02.26 22h08 O Remo esteve a segundos de escrever uma vitória histórica fora de casa, buscou a virada no segundo tempo sob uma chuva torrencial na Arena MRV, mas acabou cedendo o empate ao Atlético-MG no último lance da partida. Em um jogo eletrizante, marcado por reviravoltas, gol anulado e gols decisivos nos minutos finais, o Leão ficou no 3 a 3 com o Galo, em duelo válido pela quarta rodada Brasileirão, deixando em Belo Horizonte a sensação de que o resultado poderia ter sido ainda maior. O próximo compromisso do Leão será nesta quinta-feira, contra o Castanhal, no Modelão, pela quinta rodada do Parazão, com seu chamado time B em campo. Pelo Brasileirão, a equipe irá enfrentar o Internacional dia 25, às 19h, no Mangueirão, buscando sua primeira vitória. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O primeiro tempo na Arena MRV teve roteiro quase único: o Atlético-MG com a bola, o Remo correndo atrás dela e a sensação constante de que o gol do Galo era apenas questão de tempo. Desde os primeiros minutos, o time mineiro impôs ritmo alto, aproveitando a grama sintética para acelerar trocas de passe, inverter o jogo e atacar em velocidade. Hulk, como de costume, foi o eixo de quase todas as jogadas ofensivas, enquanto Preciado aparecia com força pela direita e Reinier circulava entre a defesa e o meio-campo azulino, criando dificuldades para a defesa azulina, que foi formada por Kayky Almeida e Marllon, com João Lucas e Sávio - que retornava ao time -nas laterais, além de Zé Ricardo e Patrick de Paula na contenção. VEJA MAIS Após estrear no Remo, meia é apresentado e destaca motivação para a Série A: 'Estou no lugar certo' Jogador atuou contra o Mirassol-SP, na segunda rodada do Brasileirão, e se prepara para duelo contra o Atlético-MG Com Brasileirão no calendário, Remo apresenta equipe feminina e inicia temporada de 2026 Entre as competições, a equipe azulina terá a disputa do Brasileirão A3 A pressão inicial se traduziu em várias chances claras. Hulk levou perigo em cobrança de falta logo no começo, Alan Franco desperdiçou oportunidade dentro da área e Cuello chegou a parar na trave em finalização que pegou Rangel já vencido. O Remo até tentou responder em escapadas pontuais, como no cruzamento de Leonel Picco que quase encontrou Vitor Bueno, mas eram ações isoladas, mais fruto de resistência do que de controle. O Atlético seguia rondando a área, empilhando jogadas, errando o último toque, mas deixando evidente que o jogo estava sendo disputado quase todo no campo azulino. O gol saiu aos 21 minutos, como consequência natural do domínio. Um erro de Zé Ricardo na saída de bola foi fatal: Vitor Hugo interceptou e acionou Hulk, que dominou com categoria e finalizou forte, entre as mãos de Marcelo Rangel. Mesmo em vantagem, o Galo não diminuiu o ritmo. Continuou pressionando, trocando passes na entrada da área, buscando chutes de média distância e cruzamentos constantes. Reinier e Cuello voltaram a assustar, a trave apareceu novamente como aliada do Remo por duas vezes conscutivas, e o placar poderia ter sido ampliado antes do intervalo. Hulk marcou o primeiro do jogo (GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO) Quando tudo indicava um primeiro tempo controlado pelo Atlético, o futebol resolveu pregar sua peça habitual. Já na reta final, Alef Manga fez boa jogada pela esquerda, entrou na área, deu o passe rasteiro e encontrou Vitor Bueno em condição perfeita. O meia-atacante matou a bola com calma, tirou o zagueiro e bateu na saída de Everson, marcando seu primeiro gol com a camisa do Remo e silenciando a Arena MRV. O empate mudou o clima do jogo: o Atlético ainda tentou responder, quase marcou com Reinier, mas parou em Rangel. No final da etapa, o jogador do Galo ainda achou tempo para discutir com o argentino Leonel Picco. 2º Tempo A chuva caiu mais pesada no segundo tempo, como se a Arena MRV anunciasse que o jogo sairia do controle. O Remo voltou melhor, mais agressivo, ocupando o campo de ataque com coragem. Logo aos dois minutos, Vitor Bueno avançou livre pela área e cruzou para trás; Patrick de Paula chegou batendo, mas foi travado no instante decisivo. Aos quatro, Alef Manga recebeu pela esquerda, puxou para o meio e finalizou com perigo, obrigando Alan Franco a desviar para escanteio. Na cobrança, Kayky Almeida cabeceou firme, sem pular, e Everson salvou o Atlético com uma grande defesa. O Leão mostrava que não aceitaria apenas se defender. Bueno comemora seu primeiro gol com a camisa do Leão (GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO) A virada chegou a acontecer. Após disputa pelo alto de João Pedro, Zé Ricardo ficou com a sobra na área e encontrou Leonel Picco, que bateu rasteiro no canto de Everson. O Remo comemorou, mas o VAR esfriou tudo: o árbitro anulou o gol ao identificar empurrão de João Pedro no início do lance. A partir daí, o jogo ficou mais cauteloso. O Atlético passou a respeitar o Remo, diminuiu a exposição, enquanto Juan Carlos Osorio mexia no time e colocava Diego Hernández em campo. Mesmo assim, o Leão seguia perigoso. Patrick de Paula quase marcou em chute de primeira da entrada da área, e Hernández, em jogada individual pela esquerda, obrigou Everson a espalmar para escanteio. Como manda o futebol, quem não aproveita acaba punido. Aos 24 minutos, Hulk cobrou falta com força, Ruan venceu a disputa na pequena área e cabeceou firme. A bola passou entre os braços de Marcelo Rangel e entrou. O gol devolveu o controle ao Atlético, que cresceu com as entradas de Bernard, Scarpa e Dudu, trocando passes rápidos e pressionando o Remo. Ainda assim, o Leão resistiu, reorganizou-se e voltou a equilibrar as ações com a entrada de Yago Pikachu. E quando parecia que o jogo caminharia para mais uma frustração azulina fora de casa, o Remo foi buscar forças onde já não havia. Aos 42 minutos, Patrick de Paula, que teve grande atuação, encontrou Pikachu dentro da área. O camisa 22 ajeitou com frieza e finalizou com precisão, vencendo Everson sob a chuva torrencial. O empate incendiou o jogo. Nos acréscimos, o roteiro improvável ganhou tons épicos: Renan Lodi recuou mal, Patrick tentou driblar o goleiro e foi derrubado; a bola sobrou para Alef Manga, que teve calma para dominar e empurrar para o gol vazio. A virada parecia histórica. Mas o futebol guardava um último golpe. No último lance da partida, Scarpa avançou pela direita e cruzou rasteiro. A defesa do Remo falhou na cobertura, e Dudu apareceu livre para empatar. 3 a 3. Um final cruel para o Leão e simbólico de um jogo caótico, intenso e inesquecível, em que o Remo esteve a segundos de uma vitória histórica, mas saiu da Arena MRV com um empate que ainda assim diz muito sobre sua força e competitividade. FICHA TÉCNICA Local: Arena MRV – Belo Horizonte (MG) Data: 11.02.2024 Horário: 20h Árbitro: Matheus Delgado Candançan Auxiliares: Neuza Inês Back e Luís Carlos de França Costa Gols: Hulk, Ruan e Dudu (Atlético-MG); Vitor Bueno, Yago Pikachu e Alef Manga (Remo) Cartões amarelos: Kayky Almeida e João Pedro (Remo) Atlético: Everson; Preciado (Dudu), Ruan, Júnior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Victor Hugo e Cuello (Gustavo Scarpa): Hulk, Igor Gomes e Renier (Bernard). Técnico: Jorge Sampaoli. Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marlon, Kayky Almeida e Sávio (Léo Andrade), Picco (Zé Wellison), Zé Ricardo, Patrick de Paula e Vitor Bueno (Yago Pikachu); João Pedro (Diego Hernández) e Alef Manga. Técnico: Juan Carlos Osorio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo Brasileirão esportes futebol jornal amazônia série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO BRASILEIRÃO Remo leva gol no último lance e fica no empate com o Atlético-MG Leão ficou no 3 a 3 com o Galo, em duelo válido pela quarta rodada Brasileirão, deixando em Belo Horizonte a sensação de que o resultado poderia ter sido ainda maior. 11.02.26 22h08 TUDO PRONTO! Com retorno de Sávio, Remo está escalado para duelo contra o Atlético-MG; confira O técnico Juan Carlos Osorio optou por manter a base da equipe que atuou diante do Mirassol na rodada passada 11.02.26 19h23 futebol feminino Com Brasileirão no calendário, Remo apresenta equipe feminina e inicia temporada de 2026 Entre as competições, a equipe azulina terá a disputa do Brasileirão A3 11.02.26 13h10 futebol Remo é o time com menor eficiência em pênaltis entre os clubes da Série A, aponta levantamento Leão Azul e Corinthians são os clubes com a menor porcentagem de aproveitamento 11.02.26 12h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.02.26 7h00 futebol Paysandu visita o Cametá de olho na liderança do Campeonato Paraense Duelo é entre o segundo e terceiro colocado da tabela do Parazão 11.02.26 8h43 futebol Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h 11.02.26 8h00 FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55