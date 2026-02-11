Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h Aila Beatriz Inete 11.02.26 8h00 Remo tenta surpreender fora de casa (Thiago Gomes/O Liberal) Pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo visita o Atlético-MG nesta quarta-feira (11). No duelo, marca o encontro entre duas equipes que ainda não venceram na disputa. Assim, enquanto o Leão Azul tenta surpreender na casa dos adversários para conquistar os três pontos, o Galo vai com tudo para fazer um bom jogo diante da sua torcida. Com apenas um ponto, conquistado na quarta-feira (4) diante do Mirassol, o Remo é o 18º colocado da classificação. A equipe azulina perdeu uma excelente chance de conquistar a sua primeira vitória na Série A após cerca de 32 anos na partida contra o Leão da Alta. No Mangueirão, o time comandado por Juan Carlos Osorio abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas cedeu o empate na etapa complementar. O resultado acabou deixando um gosto amargo e colocando ainda mais pressão no time e, principalmente, no treinador colombiano, que tem sido muito criticado pelas escolhas e mudanças durante as partidas. Assim, o confronto com o Galo pode ser decisivo para a permanência do técnico no comando da equipe. Para o duelo, o Remo tem um desfalque confirmado: o meia Patrick, diagnosticado com uma lesão grau dois no bíceps femoral direito antes do clássico Re-Pa. O Leão também não poderá contar com Marcelinho e Pavani, além de Ivan e Thalisson. Os jogadores não foram relacionados para a partida. Apesar de ter modificado bastante o time nos jogos até aqui, é provável que Osorio opte por começar o jogo contra o Galo com uma formação parecida com a que enfrentou o Mirassol. O treinador poupou alguns jogadores, como Alef Manga, Picco e Vitor Bueno, que fizeram a diferença no primeiro tempo diante do Mirassol, no clássico Re-Pa que ocorreu no último domingo (8), para que eles estivessem bem fisicamente para o confronto contra o Atlético. Atlético também precisa vencer Para as duas equipes, o jogo desta quarta-feira (11) é importante para evitar o início de uma má fase. Assim como o Remo, o Galo vai para a partida também precisando vencer. O time corre o risco de não avançar para o mata-mata no Estadual e ainda não venceu no Brasileirão. Por isso, Jorge Sampaoli também está pressionado por resultados neste início de campeonato. A expectativa é que a equipe não poupe jogadores para o confronto. Assim, um dos principais atletas do time, Hulk, deve ser titular contra o Remo. Já o atacante Júnior Santos é dúvida para a partida. Ele ficou de fora de alguns jogos por conta de uma suposta negociação para deixar o clube, mas pode ser relacionado. No departamento médico, o Galo tem o zagueiro Lyanco, que trata uma ruptura do tendão de Aquiles esquerdo, e o volante Alexsander, que rompeu o ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Ambos estão fora do confronto. Ficha técnica Remo x Mirassol - 3ª rodada - Série A Data: 11/02/2026 Local: Arena MRV - Belo Horizonte-MG Hora: 20h Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP) Assistente 1: Neuza Ines Back (SP) Assistente 2: Luis Carlos de Franca Costa (RN) Atlético-MG: Everson; Preciado, Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco (Igor Gomes) e Victor Hugo; Dudu, Bernard e Hulk (Reinier) Técnico: Jorge Sampaoli Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade (Cufré), Zé Ricardo, Patrick de Paula, Victor Bueno, Diego Hernández, João Pedro (Rafael Monti), Alef Manga, Leonel Picco Técnico: Juan Carlos Osorio Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 BRASILEIRÃO Remo leva gol no último lance e fica no empate com o Atlético-MG Leão ficou no 3 a 3 com o Galo, em duelo válido pela quarta rodada Brasileirão, deixando em Belo Horizonte a sensação de que o resultado poderia ter sido ainda maior. 11.02.26 22h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00