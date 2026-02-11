Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A

Pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo visita o Atlético-MG nesta quarta-feira (11). No duelo, marca o encontro entre duas equipes que ainda não venceram na disputa. Assim, enquanto o Leão Azul tenta surpreender na casa dos adversários para conquistar os três pontos, o Galo vai com tudo para fazer um bom jogo diante da sua torcida.

Com apenas um ponto, conquistado na quarta-feira (4) diante do Mirassol, o Remo é o 18º colocado da classificação. A equipe azulina perdeu uma excelente chance de conquistar a sua primeira vitória na Série A após cerca de 32 anos na partida contra o Leão da Alta. No Mangueirão, o time comandado por Juan Carlos Osorio abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas cedeu o empate na etapa complementar.

O resultado acabou deixando um gosto amargo e colocando ainda mais pressão no time e, principalmente, no treinador colombiano, que tem sido muito criticado pelas escolhas e mudanças durante as partidas. Assim, o confronto com o Galo pode ser decisivo para a permanência do técnico no comando da equipe.

Para o duelo, o Remo tem um desfalque confirmado: o meia Patrick, diagnosticado com uma lesão grau dois no bíceps femoral direito antes do clássico Re-Pa. O Leão também não poderá contar com Marcelinho e Pavani, além de Ivan e Thalisson. Os jogadores não foram relacionados para a partida.

Apesar de ter modificado bastante o time nos jogos até aqui, é provável que Osorio opte por começar o jogo contra o Galo com uma formação parecida com a que enfrentou o Mirassol.

O treinador poupou alguns jogadores, como Alef Manga, Picco e Vitor Bueno, que fizeram a diferença no primeiro tempo diante do Mirassol, no clássico Re-Pa que ocorreu no último domingo (8), para que eles estivessem bem fisicamente para o confronto contra o Atlético.

Atlético também precisa vencer

Para as duas equipes, o jogo desta quarta-feira (11) é importante para evitar o início de uma má fase. Assim como o Remo, o Galo vai para a partida também precisando vencer. O time corre o risco de não avançar para o mata-mata no Estadual e ainda não venceu no Brasileirão. Por isso, Jorge Sampaoli também está pressionado por resultados neste início de campeonato.

A expectativa é que a equipe não poupe jogadores para o confronto. Assim, um dos principais atletas do time, Hulk, deve ser titular contra o Remo. Já o atacante Júnior Santos é dúvida para a partida. Ele ficou de fora de alguns jogos por conta de uma suposta negociação para deixar o clube, mas pode ser relacionado.

No departamento médico, o Galo tem o zagueiro Lyanco, que trata uma ruptura do tendão de Aquiles esquerdo, e o volante Alexsander, que rompeu o ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Ambos estão fora do confronto.

Ficha técnica

Remo x Mirassol - 3ª rodada - Série A

Data: 11/02/2026

Local: Arena MRV - Belo Horizonte-MG

Hora: 20h

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistente 1: Neuza Ines Back (SP)

Assistente 2: Luis Carlos de Franca Costa (RN)

Atlético-MG: Everson; Preciado, Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco (Igor Gomes) e Victor Hugo; Dudu, Bernard e Hulk (Reinier)

Técnico: Jorge Sampaoli

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade (Cufré), Zé Ricardo, Patrick de Paula, Victor Bueno, Diego Hernández, João Pedro (Rafael Monti), Alef Manga, Leonel Picco

Técnico: Juan Carlos Osorio