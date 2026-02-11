Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A

Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h

Aila Beatriz Inete
fonte

Remo tenta surpreender fora de casa (Thiago Gomes/O Liberal)

Pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo visita o Atlético-MG nesta quarta-feira (11). No duelo, marca o encontro entre duas equipes que ainda não venceram na disputa. Assim, enquanto o Leão Azul tenta surpreender na casa dos adversários para conquistar os três pontos, o Galo vai com tudo para fazer um bom jogo diante da sua torcida. 

Com apenas um ponto, conquistado na quarta-feira (4) diante do Mirassol, o Remo é o 18º colocado da classificação. A equipe azulina perdeu uma excelente chance de conquistar a sua primeira vitória na Série A após cerca de 32 anos na partida contra o Leão da Alta. No Mangueirão, o time comandado por Juan Carlos Osorio abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas cedeu o empate na etapa complementar.

O resultado acabou deixando um gosto amargo e colocando ainda mais pressão no time e, principalmente, no treinador colombiano, que tem sido muito criticado pelas escolhas e mudanças durante as partidas. Assim, o confronto com o Galo pode ser decisivo para a permanência do técnico no comando da equipe.

Para o duelo, o Remo tem um desfalque confirmado: o meia Patrick, diagnosticado com uma lesão grau dois no bíceps femoral direito antes do clássico Re-Pa. O Leão também não poderá contar com Marcelinho e Pavani, além de Ivan e Thalisson. Os jogadores não foram relacionados para a partida. 

Apesar de ter modificado bastante o time nos jogos até aqui, é provável que Osorio opte por começar o jogo contra o Galo com uma formação parecida com a que enfrentou o Mirassol.

O treinador poupou alguns jogadores, como Alef Manga, Picco e Vitor Bueno, que fizeram a diferença no primeiro tempo diante do Mirassol, no clássico Re-Pa que ocorreu no último domingo (8), para que eles estivessem bem fisicamente para o confronto contra o Atlético.

Atlético também precisa vencer

Para as duas equipes, o jogo desta quarta-feira (11) é importante para evitar o início de uma má fase. Assim como o Remo, o Galo vai para a partida também precisando vencer. O time corre o risco de não avançar para o mata-mata no Estadual e ainda não venceu no Brasileirão. Por isso, Jorge Sampaoli também está pressionado por resultados neste início de campeonato.

A expectativa é que a equipe não poupe jogadores para o confronto. Assim, um dos principais atletas do time, Hulk, deve ser titular contra o Remo. Já o atacante Júnior Santos é dúvida para a partida. Ele ficou de fora de alguns jogos por conta de uma suposta negociação para deixar o clube, mas pode ser relacionado.

No departamento médico, o Galo tem o zagueiro Lyanco, que trata uma ruptura do tendão de Aquiles esquerdo, e o volante Alexsander, que rompeu o ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Ambos estão fora do confronto.

Ficha técnica 

Remo x Mirassol - 3ª rodada - Série A
Data: 11/02/2026
Local: Arena MRV - Belo Horizonte-MG
Hora: 20h

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistente 1: Neuza Ines Back (SP)
Assistente 2: Luis Carlos de Franca Costa (RN)

Atlético-MG:  Everson; Preciado, Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco (Igor Gomes) e Victor Hugo; Dudu, Bernard e Hulk (Reinier)
Técnico: Jorge Sampaoli

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade (Cufré), Zé Ricardo, Patrick de Paula, Victor Bueno, Diego Hernández, João Pedro (Rafael Monti), Alef Manga, Leonel Picco
Técnico:  Juan Carlos Osorio

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Poderia ter sido melhor

Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação'

Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe

12.02.26 9h32

Futebol

Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão

Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 

12.02.26 7h00

FUTEBOL

Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais

Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG

11.02.26 23h52

BRASILEIRÃO

Remo leva gol no último lance e fica no empate com o Atlético-MG

Leão ficou no 3 a 3 com o Galo, em duelo válido pela quarta rodada Brasileirão, deixando em Belo Horizonte a sensação de que o resultado poderia ter sido ainda maior.

11.02.26 22h08

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais

Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG

11.02.26 23h52

Futebol

Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão

Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 

12.02.26 7h00

FUTEBOL

Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal'

Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela

11.02.26 23h26

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

12.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda