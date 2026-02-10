Apresentado no Remo, lateral argentino ressalta força da equipe antes de duelo contra o Atlético-MG Jogador vive expectativa pela estreia na Série A após dois jogo pelo Parazão O Liberal 10.02.26 16h52 Jogador vive sua primeira experiência no futebol brasileiro (Samara Miranda/Ascom Remo) Além de Vitor Bueno, o Remo também apresentou nesta terça-feira (10) o lateral-esquerdo argentino Braian Cufré. Em sua primeira experiência no futebol brasileiro, o defensor destacou, durante a coletiva de apresentação, a competitividade do país. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "Eu não tive a possibilidade de jogar em um time brasileiro antes, mas tive a oportunidade de enfrentar equipes daqui no ano passado e foi ótimo. É um futebol muito competitivo. Estou muito feliz com a oportunidade que o clube está me dando e espero aproveitá-la ao máximo", apontou Cufré. Busca pela titularidade Com a equipe ainda em definição, o argentino disputa espaço na lateral esquerda. Ele afirmou que está comprometido em conquistar a vaga para ajudar o clube a alcançar os objetivos da temporada. VEJA MAIS Após estrear no Remo, meia é apresentado e destaca motivação para a Série A: 'Estou no lugar certo' Jogador atuou contra o Mirassol-SP, na segunda rodada do Brasileirão, e se prepara para duelo contra o Atlético-MG Remo e Atlético-MG vivem momentos semelhantes antes de partida pela Série A; entenda Leão Azul e o Galo mineiro se enfrentam nesta quarta-feira (11), pela terceira rodada do Brasileirão Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo "Sou um jogador que gosta de atacar, que gosta de jogar com técnica. Quero dizer aos torcedores que darei 100% por este escudo, por esta camisa, e farei tudo o que for possível para ser titular em todas as partidas", afirmou o atleta. Estreia na Série A Cufré já atuou em duas partidas com a camisa azulina, ambas pelo Campeonato Paraense. A primeira foi na vitória por 2 a 0 sobre o Águia de Marabá. No último domingo (8), esteve em campo no Re-Pa, que terminou empatado por 1 a 1. Nesta quarta-feira (11), quando o Remo enfrenta o Atlético-MG fora de casa, o lateral pode ter a primeira oportunidade na Série A. O jogador pareceu confiante. Apesar de reconhecer o nível do duelo, Cufré destacou que o time azulino está preparado para competir dentro e fora de Belém. "Acho que seremos uma equipe muito competitiva e difícil de enfrentar. Provamos isso contra o Mirassol. Qualquer equipe que vier jogar em Belém terá dificuldades, tanto pelo nosso estilo quanto pelo clima. Sabemos que será um jogo complicado, mas temos nossos pontos fortes e nos preparamos bem para buscar um resultado positivo", concluiu o jogador. 