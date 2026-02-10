Apresentado no Remo, lateral argentino ressalta força da equipe antes de duelo contra o Atlético-MG

Além de Vitor Bueno, o Remo também apresentou nesta terça-feira (10) o lateral-esquerdo argentino Braian Cufré. Em sua primeira experiência no futebol brasileiro, o defensor destacou, durante a coletiva de apresentação, a competitividade do país.

"Eu não tive a possibilidade de jogar em um time brasileiro antes, mas tive a oportunidade de enfrentar equipes daqui no ano passado e foi ótimo. É um futebol muito competitivo. Estou muito feliz com a oportunidade que o clube está me dando e espero aproveitá-la ao máximo", apontou Cufré.

Busca pela titularidade

Com a equipe ainda em definição, o argentino disputa espaço na lateral esquerda. Ele afirmou que está comprometido em conquistar a vaga para ajudar o clube a alcançar os objetivos da temporada.

"Sou um jogador que gosta de atacar, que gosta de jogar com técnica. Quero dizer aos torcedores que darei 100% por este escudo, por esta camisa, e farei tudo o que for possível para ser titular em todas as partidas", afirmou o atleta.

Estreia na Série A

Cufré já atuou em duas partidas com a camisa azulina, ambas pelo Campeonato Paraense. A primeira foi na vitória por 2 a 0 sobre o Águia de Marabá. No último domingo (8), esteve em campo no Re-Pa, que terminou empatado por 1 a 1.

Nesta quarta-feira (11), quando o Remo enfrenta o Atlético-MG fora de casa, o lateral pode ter a primeira oportunidade na Série A. O jogador pareceu confiante. Apesar de reconhecer o nível do duelo, Cufré destacou que o time azulino está preparado para competir dentro e fora de Belém.

"Acho que seremos uma equipe muito competitiva e difícil de enfrentar. Provamos isso contra o Mirassol. Qualquer equipe que vier jogar em Belém terá dificuldades, tanto pelo nosso estilo quanto pelo clima. Sabemos que será um jogo complicado, mas temos nossos pontos fortes e nos preparamos bem para buscar um resultado positivo", concluiu o jogador.