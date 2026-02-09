Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu Aila Beatriz Inete 09.02.26 11h32 O árbitro centra da partida foi o pernambucano Rodrigo Jose Pereira de Lima (Wagner Santana / O Liberal) A partida entre Paysandu e Remo, realizada no último domingo (8), no Mangueirão, foi marcada por muita rivalidade dentro e fora de campo. Com confusão no gramado e expulsões, a arbitragem foi bastante exigida durante o clássico e também muito criticada. Na súmula do jogo, o árbitro pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima, credenciado pela Fifa, registrou que um membro da sua equipe foi atingido por uma pedra. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo o documento da partida, disponível no site da Federação Paraense de Futebol (FPF), uma pedra foi arremessada para o gramado, junto de outros objetos, como copos e sandálias, durante o intervalo do jogo. A pedra atingiu o quinto árbitro na testa. Conforme o relato, o profissional não teve problemas graves, mas precisou de atendimento médico. Ele foi atendido no vestiário e seguiu no jogo. Os objetos, de acordo com a súmula, foram arremessados do setor onde estava a torcida do Paysandu. VEJA MAIS Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão Júnior Rocha valoriza empate no Re-Pa e aposta na base: 'Somos corajosos' Um dos pontos mais enfatizados pelo treinador foi o uso da base. Dos 16 jogadores utilizados na partida, seis foram formados no clube. "Informo que, na saída da equipe de arbitragem, no intervalo da partida, foram arremessados objetos (copos plásticos, sandálias e pedra) advindos do local onde estava destinada a torcida do Paysandu. Quero destacar que um dos objetos (pedra) atingiu o quinto árbitro na cabeça, causando um ferimento na testa. Informo ainda que o mesmo recebeu atendimento médico no vestiário da equipe de arbitragem e seguiu normalmente na partida", detalhou o árbitro. A torcida bicolor criticou a arbitragem especialmente por conta da expulsão do meia Brian. Na reta final do primeiro tempo, o jogador fez uma falta dura em Pavani e foi expulso pelo árbitro. O lance gerou uma briga generalizada em campo. Yago Pikachu acabou empurrando o atleta rival, e Quintana foi para cima do meia-atacante azulino. Com isso, outros jogadores também se envolveram. Pikachu e o zagueiro Quintana receberam cartão amarelo. No entanto, a diretoria bicolor e a torcida reclamaram que o atleta azulino também deveria ter sido expulso. No fim, tanto Paysandu quanto Remo terminaram a partida com apenas 10 jogadores em campo. No final do jogo, Diego Hernández recebeu cartão vermelho direto por conduta violenta contra Castro durante uma disputa de bola. Possível punição O Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) prevê multa de até R$ 100 mil e perda de mando de campo para o clube mandante, responsável pela segurança do jogo, e envolvidos em casos de invasão e arremesso de objetos no campo, conforme consta no artigo 213. Como o episódio foi registrado em súmula, o caso será analisado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA). Caso os autores da infração, neste caso, o arremesso de objetos, sejam identificados, o clube mandante pode ser eximido de responsabilidade e evitar punições. 