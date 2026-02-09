Capa Jornal Amazônia
Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa

O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu

Aila Beatriz Inete
fonte

O árbitro centra da partida foi o pernambucano Rodrigo Jose Pereira de Lima (Wagner Santana / O Liberal)

A partida entre Paysandu e Remo, realizada no último domingo (8), no Mangueirão, foi marcada por muita rivalidade dentro e fora de campo. Com confusão no gramado e expulsões, a arbitragem foi bastante exigida durante o clássico e também muito criticada. Na súmula do jogo, o árbitro pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima, credenciado pela Fifa, registrou que um membro da sua equipe foi atingido por uma pedra.

Segundo o documento da partida, disponível no site da Federação Paraense de Futebol (FPF), uma pedra foi arremessada para o gramado, junto de outros objetos, como copos e sandálias, durante o intervalo do jogo. A pedra atingiu o quinto árbitro na testa.

Conforme o relato, o profissional não teve problemas graves, mas precisou de atendimento médico. Ele foi atendido no vestiário e seguiu no jogo. Os objetos, de acordo com a súmula, foram arremessados do setor onde estava a torcida do Paysandu.

"Informo que, na saída da equipe de arbitragem, no intervalo da partida, foram arremessados objetos (copos plásticos, sandálias e pedra) advindos do local onde estava destinada a torcida do Paysandu. Quero destacar que um dos objetos (pedra) atingiu o quinto árbitro na cabeça, causando um ferimento na testa. Informo ainda que o mesmo recebeu atendimento médico no vestiário da equipe de arbitragem e seguiu normalmente na partida", detalhou o árbitro.

A torcida bicolor criticou a arbitragem especialmente por conta da expulsão do meia Brian. Na reta final do primeiro tempo, o jogador fez uma falta dura em Pavani e foi expulso pelo árbitro. O lance gerou uma briga generalizada em campo. Yago Pikachu acabou empurrando o atleta rival, e Quintana foi para cima do meia-atacante azulino. Com isso, outros jogadores também se envolveram.

Pikachu e o zagueiro Quintana receberam cartão amarelo. No entanto, a diretoria bicolor e a torcida reclamaram que o atleta azulino também deveria ter sido expulso.

No fim, tanto Paysandu quanto Remo terminaram a partida com apenas 10 jogadores em campo. No final do jogo, Diego Hernández recebeu cartão vermelho direto por conduta violenta contra Castro durante uma disputa de bola.

Possível punição

O Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) prevê multa de até R$ 100 mil e perda de mando de campo para o clube mandante, responsável pela segurança do jogo, e envolvidos em casos de invasão e arremesso de objetos no campo, conforme consta no artigo 213. Como o episódio foi registrado em súmula, o caso será analisado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA).

Caso os autores da infração, neste caso, o arremesso de objetos, sejam identificados, o clube mandante pode ser eximido de responsabilidade e evitar punições.

