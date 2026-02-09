Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Shabab Al Ahli e Al Hilal jogarão pela Liga dos Campeões da AFC às 13h (X/ @Alhilal_EN)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (09/02), incluem partidas pelo Campeonato Espanhol, Série A italiana e AFC Champions League.

Às 14h30, Atalanta jogará contra o Cremonese pela Série A italiana. Já às 16h45, Roma enfrentará o Cagliari pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Villarreal x Espanyol - 17h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Atalanta x Cremonese - 14h30 - XSports e Disney+
  2. Roma x Cagliari - 16h45 - CazéTV e Disney+

Champions League da Ásia

  1. Al Wahda x Al Ahli - 10h45 - Sem informações
  2. Nasaf Qarshi x Al Shorta - 10h45 - Sem informações
  3. Shabab Al Ahli x Al Hilal - 13h - ESPN 2 e Disney+
  4. Al Duhail x Sharjah FC - 13h - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Villarreal e Espanyol; veja o horário

O jogo entre Villarreal x Espanyol terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Roma e Cagliari; veja o horário

O jogo entre Roma x Cagliari terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Atalanta e Cremonese; veja o horário

O jogo entre Atalanta x Cremonese terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Shabab Al Ahli e Al Hilal; veja o horário

O jogo entre Shabab Al Ahli x Al Hilal terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, às 13h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

  1. 13h - Shabab Al Ahli x Al Hilal - Champions League da Ásia
  2. 17h - Villarreal x Espanyol - La Liga

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 13h - Shabab Al Ahli x Al Hilal - Champions League da Ásia
  2. 14h30 - Atalanta x Cremonese - Campeonato Italiano
  3. 16h45 - Roma x Cagliari - Campeonato Italiano
  4. 17h - Villarreal x Espanyol - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.

