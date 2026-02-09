Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 09.02.26 7h00 Shabab Al Ahli e Al Hilal jogarão pela Liga dos Campeões da AFC às 13h (X/ @Alhilal_EN) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (09/02), incluem partidas pelo Campeonato Espanhol, Série A italiana e AFC Champions League. Às 14h30, Atalanta jogará contra o Cremonese pela Série A italiana. Já às 16h45, Roma enfrentará o Cagliari pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Espanhol - La Liga Villarreal x Espanyol - 17h - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Italiano Atalanta x Cremonese - 14h30 - XSports e Disney+ Roma x Cagliari - 16h45 - CazéTV e Disney+ Champions League da Ásia Al Wahda x Al Ahli - 10h45 - Sem informações Nasaf Qarshi x Al Shorta - 10h45 - Sem informações Shabab Al Ahli x Al Hilal - 13h - ESPN 2 e Disney+ Al Duhail x Sharjah FC - 13h - Sem informações Onde assistir ao jogo de Villarreal e Espanyol; veja o horário O jogo entre Villarreal x Espanyol terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Roma e Cagliari; veja o horário O jogo entre Roma x Cagliari terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Atalanta e Cremonese; veja o horário O jogo entre Atalanta x Cremonese terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Shabab Al Ahli e Al Hilal; veja o horário O jogo entre Shabab Al Ahli x Al Hilal terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, às 13h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 13h - Shabab Al Ahli x Al Hilal - Champions League da Ásia 17h - Villarreal x Espanyol - La Liga SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Disney+
13h - Shabab Al Ahli x Al Hilal - Champions League da Ásia
14h30 - Atalanta x Cremonese - Campeonato Italiano
16h45 - Roma x Cagliari - Campeonato Italiano
17h - Villarreal x Espanyol - La Liga
Premiere
Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.
DAZN
Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.
OneFootball
Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.
Paramount+
Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.
SportyNet
Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. 