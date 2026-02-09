Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (09/02), incluem partidas pelo Campeonato Espanhol, Série A italiana e AFC Champions League.

Às 14h30, Atalanta jogará contra o Cremonese pela Série A italiana. Já às 16h45, Roma enfrentará o Cagliari pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol - La Liga

Villarreal x Espanyol - 17h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

Atalanta x Cremonese - 14h30 - XSports e Disney+ Roma x Cagliari - 16h45 - CazéTV e Disney+

Champions League da Ásia

Al Wahda x Al Ahli - 10h45 - Sem informações Nasaf Qarshi x Al Shorta - 10h45 - Sem informações Shabab Al Ahli x Al Hilal - 13h - ESPN 2 e Disney+ Al Duhail x Sharjah FC - 13h - Sem informações

