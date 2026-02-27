Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira

Thalles Leal
fonte

Al Ittihad e Al Khaleej jogarão pela Série A saudita às 16h (X/ @ittihad_en)

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (27/02), incluem partidas pelo Bundesliga, La Liga, Premier League, Campeonato Italiano e Campeonato Saudita.

Às 16h, Al Shabab jogará contra Al Hilal pelo Campeonato Saudita. Já às 17h, o Wolverhampton enfrentará o Aston Villa pelo Campeonato Inglês.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Augsburg x Colônia - 16h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Levante x Alavés - 17h - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Wolverhampton x Aston Villa - 17h - XSports e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Parma x Cagliari - 16h45 - Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Hazm x Al Ettifaq - 16h - Sem informações
  2. Al Ittihad x Al Khaleej - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Shabab x Al Hilal - 16h - SporTV x Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Augsburg e Colônia; veja o horário

O jogo entre Augsburg x Colônia terá transmissão ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 16h30.

Onde assistir ao jogo de Al Shabab e Al Hilal; veja o horário

O jogo entre Al Shabab x Al Hilal terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Al Ittihad e Al Khaleej; veja o horário

O jogo entre Al Ittihad x Al Khaleej terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Wolverhampton e Aston Villa; veja o horário

O jogo entre Wolves x Aston Villa terá transmissão ao vivo pela XSports e pelo Disney+, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 16h - Al Ittihad x Al Khaleej - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

  1. 17h - Levante x Alavés - La Liga

SporTV

  1. 16h - Al Shabab x Al Hilal - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 16h45 - Parma x Cagliari - Campeonato Italiano
  2. 17h - Wolverhampton x Aston Villa - Premier League
  3. 17h - Levante x Alavés - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

  1. 16h30 - Augsburg x Colônia - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.

