Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 27.02.26 7h00 Al Ittihad e Al Khaleej jogarão pela Série A saudita às 16h (X/ @ittihad_en) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (27/02), incluem partidas pelo Bundesliga, La Liga, Premier League, Campeonato Italiano e Campeonato Saudita. Às 16h, Al Shabab jogará contra Al Hilal pelo Campeonato Saudita. Já às 17h, o Wolverhampton enfrentará o Aston Villa pelo Campeonato Inglês. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Augsburg x Colônia - 16h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Levante x Alavés - 17h - ESPN 2 e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Wolverhampton x Aston Villa - 17h - XSports e Disney+ Campeonato Italiano Parma x Cagliari - 16h45 - Disney+ Campeonato Saudita Al Hazm x Al Ettifaq - 16h - Sem informações Al Ittihad x Al Khaleej - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Shabab x Al Hilal - 16h - SporTV x Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Augsburg e Colônia; veja o horário O jogo entre Augsburg x Colônia terá transmissão ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 16h30. Onde assistir ao jogo de Al Shabab e Al Hilal; veja o horário O jogo entre Al Shabab x Al Hilal terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 16h. Onde assistir ao jogo de Al Ittihad e Al Khaleej; veja o horário O jogo entre Al Ittihad x Al Khaleej terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 16h. Onde assistir ao jogo de Wolverhampton e Aston Villa; veja o horário O jogo entre Wolves x Aston Villa terá transmissão ao vivo pela XSports e pelo Disney+, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 16h - Al Ittihad x Al Khaleej - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 17h - Levante x Alavés - La Liga SporTV 16h - Al Shabab x Al Hilal - Campeonato Saudita Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira. Disney+ 16h45 - Parma x Cagliari - Campeonato Italiano 17h - Wolverhampton x Aston Villa - Premier League 17h - Levante x Alavés - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball 16h30 - Augsburg x Colônia - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira. 