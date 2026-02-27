Portuguesa goleia Altos-PI e Ceará vence o Primavera pela Copa do Brasil

A Portuguesa avançou à terceira fase da Copa do Brasil, ao golear por 5 a 1 o Altos-PI, nesta quinta-feira à noite, no Canindé, em São Paulo. Outro time paulista que esteve em campo foi o Primavera, que perdeu por 2 a 1 para o Ceará, na Arena Castelão, pela segunda fase da competição. O Porto Velho-RO avançou nos pênaltis, ao superar o Operário-VG, em Cuiabá.

Debaixo de chuva a Portuguesa levou um susto com o time do Piauí que abriu o placar com Betinho, aos 14 minutos do segundo tempo. Mas, na base do tudo ou nada, a Lusa buscou a reação. Empatou com Igor Torres, de peixinho, aos 19, virou com Renê, aos 23, e depois completou o placar com Maceió, aos 27, e Renê, aos 47 minutos. O adversário da Lusa vai sair do confronto entre Avaí e Porto Vitória-ES.

Em Fortaleza, o Primavera foi valente, mas não conseguiu segurar o Ceará, que abriu 2 a 0 com gols de Lucas Lima e Wendel Lima. O artilheiro Gabriel Poveda anotou o gol de honra paulista, aos 54 minutos. O adversário do Vovô será o Maranhão-MA que eliminou o São Luiz-RS.

No outro jogo da noite, em Cuiabá (MT), no estádio Dutrinha, Operário-VG-MT e Porto Velho-RO empataram por 1 a 1 no tempo normal. Na disputa de pênaltis, o goleiro Digão fez três defesas e garantiu a vaga do Porto Velho na próxima fase, após vitória por 3 a 1. O seu adversário será o Atlético-GO.

Nesta fase os jogos são eliminatórios. Quem vence, avança. Em caso de empate no tempo normal, a vaga é definida nas cobranças de pênaltis. Esta segunda fase reúne 88 clubes, sendo 14 times que vieram da primeira fase que se juntam a outros 74 estreantes.

Quatro jogos foram disputados na terça, 19 aconteceram na quarta e mais três na quinta-feira, com um total de 26. Outros 18 jogos serão disputados na próxima semana, totalizando os 44 confrontos desta fase.