Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Com empate diante do Inter, Remo termina a 4ª rodada da Série A fora da zona de rebaixamento

Leão Azul é o único representante do Norte na elite do futebol brasileiro

Fábio Will
fonte

Patrick de Paula foi um dos destaques do Remo contra o Inter (Igor Mota / O Liberal)

O Remo ainda não venceu na Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Juan Carlos Osorio, já atuou quatro vezes na competição, com uma derrota e três empates. Mesmo sem triunfos, o Remo termina a 4ª rodada fora da zona de rebaixamento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Após quatro jogos, 12 pontos disputados e apenas 3 conquistados, o Remo se segurou fora da temida zona de rebaixamento. O Leão atualmente ocupa a 15ª posição na tabela e pode cair uma posição, já que Santos-SP x Vasco-RJ duelam hoje e, em caso de vitória de uma das equipes, o Remo será ultrapassado. Já em caso de empate, o Remo permanece na 15ª colocação, mantendo o planejamento do clube, que é ao final da temporada, não terminar o Brasileirão dentro do Z-4 e consequentemente rebaixado.

O time azulino tomou gols em todas as partidas da Série A e também marcou em todas elas. Em duas delas, o Leão Azul esteve muito perto da vitória, primeiro diante do Mirassol-SP, em Belém, quando estava vencendo por 2 a 0 e permitiu a reação do clube paulista, levando o gol de empate nos acréscimos. Contra o Atlético-MG, fora de casa, o Remo virou a partida e estava vencendo até os 50 do segundo tempo, quando mais uma vez levou o empate.

VEJA MAIS

image Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão
Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional

image Picco celebra primeiro gol pelo Remo e projeta Re-Pa da final do Parazão: 'Vamos dar tudo de nós'
Volante garantiu o empate do Leão Azul contra o Internacional na última quarta-feira (25)

image Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo
Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado'

O próximo compromisso da equipe azulina será diante do Fluminense-RJ, no dia 12 de março, às 19h, no Mangueirão, válido pela 5ª rodada do Brasileirão. Fluminense que atualmente ocupa a 5ª posição na tabela com 7 pontos conquistados. Após o Flu, o Leão Azul terá dois compromissos longe de Belém, o primeiro contra o Coritiba-PR, dia 15, no Estádio Couto Pereira e posteriormente o Flamengo-RJ, dia 19 de março, no Maracanã.

Todas as partidas do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro serão transmitidas lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

série a

futebol

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Sem viagens na Série A e Parazão, Remo terá sequência de jogos em Belém

Leão fará um total de quatro partidas em Belém, contando com o jogo diante do Internacional, no empate em 1 a 1

26.02.26 17h20

Futebol

Corinthians avança por Lingard e pode dar 'chapéu' no Remo

Após interesse do Leão Azul, Timão ajusta detalhes e fica perto de anunciar ex-Manchester United

26.02.26 17h04

Futebol

Com empate diante do Inter, Remo termina a 4ª rodada da Série A fora da zona de rebaixamento

Leão Azul é o único representante do Norte na elite do futebol brasileiro

26.02.26 15h52

FUTEBOL

Vitor Bueno diz que acertou com o Remo motivado pelo 'coração' e pede união: 'A vitória vai vir'

Após duelo contra o Internacional, no Brasileirão, jogador destacou que o time tem que seguir trabalhando para buscar os resultados positivos

26.02.26 12h34

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo

Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado'

26.02.26 10h03

DE SAÍDA

Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina

Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão

25.02.26 22h41

PROFESSOR

Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo

Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional

25.02.26 22h34

futebol

Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão

Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional

26.02.26 10h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda