Com empate diante do Inter, Remo termina a 4ª rodada da Série A fora da zona de rebaixamento

O Remo ainda não venceu na Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Juan Carlos Osorio, já atuou quatro vezes na competição, com uma derrota e três empates. Mesmo sem triunfos, o Remo termina a 4ª rodada fora da zona de rebaixamento.

Após quatro jogos, 12 pontos disputados e apenas 3 conquistados, o Remo se segurou fora da temida zona de rebaixamento. O Leão atualmente ocupa a 15ª posição na tabela e pode cair uma posição, já que Santos-SP x Vasco-RJ duelam hoje e, em caso de vitória de uma das equipes, o Remo será ultrapassado. Já em caso de empate, o Remo permanece na 15ª colocação, mantendo o planejamento do clube, que é ao final da temporada, não terminar o Brasileirão dentro do Z-4 e consequentemente rebaixado.

O time azulino tomou gols em todas as partidas da Série A e também marcou em todas elas. Em duas delas, o Leão Azul esteve muito perto da vitória, primeiro diante do Mirassol-SP, em Belém, quando estava vencendo por 2 a 0 e permitiu a reação do clube paulista, levando o gol de empate nos acréscimos. Contra o Atlético-MG, fora de casa, o Remo virou a partida e estava vencendo até os 50 do segundo tempo, quando mais uma vez levou o empate.

O próximo compromisso da equipe azulina será diante do Fluminense-RJ, no dia 12 de março, às 19h, no Mangueirão, válido pela 5ª rodada do Brasileirão. Fluminense que atualmente ocupa a 5ª posição na tabela com 7 pontos conquistados. Após o Flu, o Leão Azul terá dois compromissos longe de Belém, o primeiro contra o Coritiba-PR, dia 15, no Estádio Couto Pereira e posteriormente o Flamengo-RJ, dia 19 de março, no Maracanã.

Todas as partidas do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro serão transmitidas lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.