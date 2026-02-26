Com empate diante do Inter, Remo termina a 4ª rodada da Série A fora da zona de rebaixamento Leão Azul é o único representante do Norte na elite do futebol brasileiro Fábio Will 26.02.26 15h52 Patrick de Paula foi um dos destaques do Remo contra o Inter (Igor Mota / O Liberal) O Remo ainda não venceu na Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Juan Carlos Osorio, já atuou quatro vezes na competição, com uma derrota e três empates. Mesmo sem triunfos, o Remo termina a 4ª rodada fora da zona de rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Após quatro jogos, 12 pontos disputados e apenas 3 conquistados, o Remo se segurou fora da temida zona de rebaixamento. O Leão atualmente ocupa a 15ª posição na tabela e pode cair uma posição, já que Santos-SP x Vasco-RJ duelam hoje e, em caso de vitória de uma das equipes, o Remo será ultrapassado. Já em caso de empate, o Remo permanece na 15ª colocação, mantendo o planejamento do clube, que é ao final da temporada, não terminar o Brasileirão dentro do Z-4 e consequentemente rebaixado. O time azulino tomou gols em todas as partidas da Série A e também marcou em todas elas. Em duas delas, o Leão Azul esteve muito perto da vitória, primeiro diante do Mirassol-SP, em Belém, quando estava vencendo por 2 a 0 e permitiu a reação do clube paulista, levando o gol de empate nos acréscimos. Contra o Atlético-MG, fora de casa, o Remo virou a partida e estava vencendo até os 50 do segundo tempo, quando mais uma vez levou o empate. VEJA MAIS Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional Picco celebra primeiro gol pelo Remo e projeta Re-Pa da final do Parazão: 'Vamos dar tudo de nós' Volante garantiu o empate do Leão Azul contra o Internacional na última quarta-feira (25) Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado' O próximo compromisso da equipe azulina será diante do Fluminense-RJ, no dia 12 de março, às 19h, no Mangueirão, válido pela 5ª rodada do Brasileirão. Fluminense que atualmente ocupa a 5ª posição na tabela com 7 pontos conquistados. Após o Flu, o Leão Azul terá dois compromissos longe de Belém, o primeiro contra o Coritiba-PR, dia 15, no Estádio Couto Pereira e posteriormente o Flamengo-RJ, dia 19 de março, no Maracanã. Todas as partidas do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro serão transmitidas lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. 