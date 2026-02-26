Corinthians avança por Lingard e pode dar 'chapéu' no Remo Após interesse do Leão Azul, Timão ajusta detalhes e fica perto de anunciar ex-Manchester United O Liberal 26.02.26 17h04 Jesse fez jogou ao lado de lendas do mundo da bola, entre elas o português Cristiano Ronaldo. (Reprodução / @jesselingard) O que era tratado como sonho no Baenão pode terminar como frustração. O meia-atacante inglês Jesse Lingard, que esteve recentemente na mira do Remo, está muito perto de acertar com o Corinthians. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo apuração, o clube paulista tem negociações avançadas e trabalha para fechar nas próximas horas os últimos detalhes burocráticos. As bases financeiras já estariam resolvidas. Caso o acordo seja confirmado, o Timão deve atravessar qualquer possibilidade de investida azulina e dar um “chapéu” no Leão. Lingard, de 33 anos, atualmente defende o FC Seoul, da Coreia do Sul, onde atua há duas temporadas. O nome do jogador ganhou força em Belém nas últimas semanas e movimentou bastidores e torcedores, principalmente pelo peso do currículo internacional. VEJA MAIS Manchester United planeja vender seis jogadores de seu elenco para assinar com Jadon Sancho De acordo com o 'The Athletic', os Red Devils pretendem negociar os seguintes atletas: Alexis Sánchez, Marcos Rojo, Phil Jones, Chris Smalling, Jesse Lingard e Diogo Dalot Com empate diante do Inter, Remo termina a 4ª rodada da Série A fora da zona de rebaixamento Leão Azul é o único representante do Norte na elite do futebol brasileiro Vitor Bueno diz que acertou com o Remo motivado pelo 'coração' e pede união: 'A vitória vai vir' Após duelo contra o Internacional, no Brasileirão, jogador destacou que o time tem que seguir trabalhando para buscar os resultados positivos Revelado pelo Manchester United, o inglês viveu seu auge entre 2015 e 2020, período em que teve destaque na Premier League. Também passou por clubes como Derby County, West Ham e Nottingham Forest. Internamente, o Corinthians vê a contratação como uma oportunidade de mercado, valorizando a experiência do atleta no futebol europeu. Com o avanço das tratativas, o cenário indica que o destino de Lingard deve ser o Itaquerão — esfriando de vez os planos do Remo. Agora, resta aguardar a definição oficial. Nos bastidores, o clima é de que o Timão saiu na frente e pode confirmar, a qualquer momento, mais um reforço de peso, deixando o clube paraense apenas na expectativa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo jesse lingard jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Corinthians avança por Lingard e pode dar 'chapéu' no Remo Após interesse do Leão Azul, Timão ajusta detalhes e fica perto de anunciar ex-Manchester United 26.02.26 17h04 Futebol Com empate diante do Inter, Remo termina a 4ª rodada da Série A fora da zona de rebaixamento Leão Azul é o único representante do Norte na elite do futebol brasileiro 26.02.26 15h52 FUTEBOL Vitor Bueno diz que acertou com o Remo motivado pelo 'coração' e pede união: 'A vitória vai vir' Após duelo contra o Internacional, no Brasileirão, jogador destacou que o time tem que seguir trabalhando para buscar os resultados positivos 26.02.26 12h34 futebol Picco celebra primeiro gol pelo Remo e projeta Re-Pa da final do Parazão: 'Vamos dar tudo de nós' Volante garantiu o empate do Leão Azul contra o Internacional na última quarta-feira (25) 26.02.26 11h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado' 26.02.26 10h03 DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34 futebol Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional 26.02.26 10h39