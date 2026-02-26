Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Corinthians avança por Lingard e pode dar 'chapéu' no Remo

Após interesse do Leão Azul, Timão ajusta detalhes e fica perto de anunciar ex-Manchester United

O Liberal
fonte

Jesse fez jogou ao lado de lendas do mundo da bola, entre elas o português Cristiano Ronaldo. (Reprodução / @jesselingard)

O que era tratado como sonho no Baenão pode terminar como frustração. O meia-atacante inglês Jesse Lingard, que esteve recentemente na mira do Remo, está muito perto de acertar com o Corinthians.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Segundo apuração, o clube paulista tem negociações avançadas e trabalha para fechar nas próximas horas os últimos detalhes burocráticos. As bases financeiras já estariam resolvidas. Caso o acordo seja confirmado, o Timão deve atravessar qualquer possibilidade de investida azulina e dar um “chapéu” no Leão.

Lingard, de 33 anos, atualmente defende o FC Seoul, da Coreia do Sul, onde atua há duas temporadas. O nome do jogador ganhou força em Belém nas últimas semanas e movimentou bastidores e torcedores, principalmente pelo peso do currículo internacional.

Revelado pelo Manchester United, o inglês viveu seu auge entre 2015 e 2020, período em que teve destaque na Premier League. Também passou por clubes como Derby County, West Ham e Nottingham Forest.

Internamente, o Corinthians vê a contratação como uma oportunidade de mercado, valorizando a experiência do atleta no futebol europeu. Com o avanço das tratativas, o cenário indica que o destino de Lingard deve ser o Itaquerão — esfriando de vez os planos do Remo.

Agora, resta aguardar a definição oficial. Nos bastidores, o clima é de que o Timão saiu na frente e pode confirmar, a qualquer momento, mais um reforço de peso, deixando o clube paraense apenas na expectativa.

