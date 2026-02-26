Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão

Em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Remo levou mais de 21 mil torcedores ao Mangueirão na noite da última quarta-feira (25). O time azulino encarou o Internacional e conseguiu mais um empate na Série A, sendo o terceiro na competição.

Conforme o Boletim Financeiro da partida, o confronto entre o Leão Azul e o Inter teve um total de 21.687 torcedores, sendo 4.237 gratuidades e 17.450 pagantes - destes, 369 eram visitantes.

Com isso, o Remo teve uma renda bruta de R$ 1.156.800,00 com a venda dos ingressos. No entanto, o clube azulino precisou arcar com as despesas do jogo, como aluguel do campo, logística, segurança, arbitragem e alimentação, entre outras. Assim, o time desembolsou R$ 436.644,88 e teve um lucro de R$ 720.155,12.

O jogo

Quem foi ao estádio viu o Remo empatar por 1 a 1 com o Internacional. A equipe gaúcha saiu na frente com Alan Patrick, logo aos quatro minutos da primeira etapa. Antes dos 15 minutos, o Leão Azul empatou com Leonel Picco, que marcou seu primeiro gol com a camisa azulina.

Com isso, o Remo chega a três empates na Série A em quatro jogos e soma três pontos. A única derrota do time na competição até o momento foi contra o Vitória-BA, na primeira rodada, fora de casa.

Atualmente, o clube azulino é o 15º colocado da tabela, à frente de Atlético-MG, Internacional e Cruzeiro, além de Vasco e Santos, que ainda não jogaram na rodada.

Agenda

O próximo compromisso do Remo no Brasileirão é contra o Fluminense, no dia 12 de março, também no Mangueirão. Mas, antes disso, o Leão Azul terá pela frente o Paysandu, na disputa da final do Parazão. As equipes se enfrentam no próximo domingo (1º) e no dia 8 de março.