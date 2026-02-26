Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional O Liberal 26.02.26 10h39 Leão Azul contou com o apoio de mais de 21 mil torcedores (Igor Mota / O Liberal) Em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Remo levou mais de 21 mil torcedores ao Mangueirão na noite da última quarta-feira (25). O time azulino encarou o Internacional e conseguiu mais um empate na Série A, sendo o terceiro na competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Conforme o Boletim Financeiro da partida, o confronto entre o Leão Azul e o Inter teve um total de 21.687 torcedores, sendo 4.237 gratuidades e 17.450 pagantes - destes, 369 eram visitantes. Com isso, o Remo teve uma renda bruta de R$ 1.156.800,00 com a venda dos ingressos. No entanto, o clube azulino precisou arcar com as despesas do jogo, como aluguel do campo, logística, segurança, arbitragem e alimentação, entre outras. Assim, o time desembolsou R$ 436.644,88 e teve um lucro de R$ 720.155,12. VEJA MAIS Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado' Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional O jogo Quem foi ao estádio viu o Remo empatar por 1 a 1 com o Internacional. A equipe gaúcha saiu na frente com Alan Patrick, logo aos quatro minutos da primeira etapa. Antes dos 15 minutos, o Leão Azul empatou com Leonel Picco, que marcou seu primeiro gol com a camisa azulina. Com isso, o Remo chega a três empates na Série A em quatro jogos e soma três pontos. A única derrota do time na competição até o momento foi contra o Vitória-BA, na primeira rodada, fora de casa. Atualmente, o clube azulino é o 15º colocado da tabela, à frente de Atlético-MG, Internacional e Cruzeiro, além de Vasco e Santos, que ainda não jogaram na rodada. Agenda O próximo compromisso do Remo no Brasileirão é contra o Fluminense, no dia 12 de março, também no Mangueirão. Mas, antes disso, o Leão Azul terá pela frente o Paysandu, na disputa da final do Parazão. As equipes se enfrentam no próximo domingo (1º) e no dia 8 de março. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo público e renda futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Sem viagens na Série A e Parazão, Remo terá sequência de jogos em Belém Leão fará um total de quatro partidas em Belém, contando com o jogo diante do Internacional, no empate em 1 a 1 26.02.26 17h20 Futebol Corinthians avança por Lingard e pode dar 'chapéu' no Remo Após interesse do Leão Azul, Timão ajusta detalhes e fica perto de anunciar ex-Manchester United 26.02.26 17h04 Futebol Com empate diante do Inter, Remo termina a 4ª rodada da Série A fora da zona de rebaixamento Leão Azul é o único representante do Norte na elite do futebol brasileiro 26.02.26 15h52 FUTEBOL Vitor Bueno diz que acertou com o Remo motivado pelo 'coração' e pede união: 'A vitória vai vir' Após duelo contra o Internacional, no Brasileirão, jogador destacou que o time tem que seguir trabalhando para buscar os resultados positivos 26.02.26 12h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado' 26.02.26 10h03 DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 futebol Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional 26.02.26 10h39 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34