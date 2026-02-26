Picco celebra primeiro gol pelo Remo e projeta Re-Pa da final do Parazão: 'Vamos dar tudo de nós'

O volante Leonel Picco foi um dos protagonistas do jogo entre Remo e Internacional, que ocorreu na noite da última quarta-feira (25), no Mangueirão. O argentino garantiu o empate para o Leão Azul ao marcar o seu primeiro gol com a camisa azulina. Após a partida, na zona mista, o jogador falou sobre a emoção e a importância do gol.

"Uma emoção muito grande", disse o jogador em resposta ao repórter da Rádio Liberal+, Rodolfo Sousa. "Havia marcado no jogo anterior contra o Atlético e anularam, o que foi bastante contestado. Para mim, poderiam ter validado o gol, mas, graças a Deus, aqui teve minha 'revanche'. Um gol importante para empatar a partida. Acredito que poderíamos vencer, mas estou muito feliz pelo meu primeiro gol e por continuar somando. Estamos jogando contra grandes rivais e estamos à altura. Acho isso importante", completou.

Esta é a primeira passagem do volante pelo futebol brasileiro. O jogador argentino, de 27 anos, não havia atuado fora da Argentina até acertar com o Remo. Segundo ele, atuar no Brasil é um "salto de qualidade".

"Quando me chamaram para jogar aqui, não hesitei nem por um segundo, porque era um salto de qualidade para mim, uma oportunidade de me testar contra grandes jogadores de diferentes níveis que jogavam na Argentina e, honestamente, isso me surpreendeu. É um ritmo muito intenso, um time muito rápido, mas estamos à altura do desafio. Estamos mostrando o que viemos buscar e acho que isso é muito importante", disse Picco.

Foco no Re-Pa

Até o momento, o argentino fez quatro jogos com a camisa azulina e agora vive a expectativa de disputar o seu primeiro Re-Pa. No próximo domingo (1º), o Remo encara o Paysandu pelo duelo de ida da final do Parazão. Picco demonstrou estar empolgado para jogar o clássico.

"Temos que encarar essa partida como uma guerra. Temos que vencer de qualquer jeito e vamos dar tudo de nós para conquistar o título, ganhar o clássico e deixar os torcedores muito felizes", projetou o jogador.