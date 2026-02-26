Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo

Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado'

O Liberal
fonte

Jogador não vem sendo utilizado por Osorio (Raul Martins/Remo)

O lateral-esquerdo Sávio se pronunciou sobre a declaração do treinador Juan Carlos Osorio na coletiva pós-jogo entre Remo e Internacional. Por meio de uma nota divulgada nas redes sociais, o jogador disse, sem citar nomes, que respeita todas as decisões e opiniões no ambiente do futebol, mas afirmou não concordar com a forma como foi mencionado na entrevista.

"Respeito todas as decisões e opiniões no ambiente do futebol. No entanto, entendo que a maneira como meu nome foi mencionado publicamente não reflete a trajetória construída ao longo de três temporadas vestindo a camisa do Remo", apontou Sávio.

O lateral destacou sua trajetória com o clube, mencionando os momentos de protagonismo, como os dois acessos e o título do Campeonato Paraense, e disse que nunca teve problema de convivência com o time azulino e que sempre manteve uma relação respeitosa. 

VEJA MAIS 

image Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina
Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão

image Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo
Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional

image Em jogo movimentado, Remo e Internacional ficam no empate no Mangueirão
O colorado marcou logo aos quatro minutos, com Allan Patrick, e o Leão buscou o empate com o argentino Leonal Picco

"Sempre pautei minha conduta no respeito à instituição, aos profissionais do clube, principalmente a toda a torcida do Remo. Jamais tive qualquer problema de convivência no Remo, seja com colaboradores, atletas ou integrantes de comissões técnicas. Ao longo da minha trajetória no clube, sempre mantive uma relação profissional, respeitosa e harmoniosa com todos os treinadores com quem trabalhei", declarou o lateral.

Ainda no pronunciamento, Sávio disse reconhecer que, no "calor do momento", pode ter cometido erros. No entanto, afirmou que não houve falta de comprometimento, como foi mencionado pelo técnico durante a coletiva.

"Reconheço que, no calor do momento, posso ter cometido um erro de postura. No entanto, reafirmo que jamais houve falta de comprometimento com o Remo. Minha entrega dentro de campo e minha contribuição para as conquistas do clube ao longo desses anos demonstram isso. Mantenho respeito pelo clube e gratidão à torcida, que conhece minha dedicação e contribuição à equipe", completou o jogador.

O que aconteceu

Durante a coletiva após o empate por 1 a 1 entre Remo e Internacional, Osorio foi questionado sobre a situação do lateral-esquerdo. O técnico afirmou que não pretende mais contar com o jogador por conta de supostos casos de indisciplina. O treinador azulino disse que Sávio era um bom jogador, mas que queria atletas "comprometidos".

"Sávio é muito bom jogador, mas indisciplinado. Em meu time, não quero jogadores indisciplinados. Quero atletas comprometidos com o Remo", disse Osorio.

"Desejo boa sorte ao Sávio, seguramente vai encontrar outro time, porque joga muito bem. Mas não concordo com jogadores que não estão comprometidos 100% com o time", concluiu o técnico.

Sávio é um dos remanescentes do elenco azulino. O jogador chegou ao Leão Azul em 2023, para a disputa da Série C. Conseguiu o acesso para a Segundona e também subiu com o Remo para a elite do futebol brasileiro. Na temporada passada, foram 35 jogos, dois gols marcados e cinco assistências.

Com a vaga na lateral-esquerda, a expectativa era de que ele seguisse como titular neste início de ano, mas perdeu espaço com a chegada do treinador colombiano e fez apenas dois jogos com a camisa azulina até o momento, tendo contribuído com uma assistência para gol. Recentemente, o lateral fez declarações públicas contra Osorio, o que piorou a situação.

Até o momento, o Remo não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

esportes

futebol

série a
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Sem viagens na Série A e Parazão, Remo terá sequência de jogos em Belém

Leão fará um total de quatro partidas em Belém, contando com o jogo diante do Internacional, no empate em 1 a 1

26.02.26 17h20

Futebol

Corinthians avança por Lingard e pode dar 'chapéu' no Remo

Após interesse do Leão Azul, Timão ajusta detalhes e fica perto de anunciar ex-Manchester United

26.02.26 17h04

Futebol

Com empate diante do Inter, Remo termina a 4ª rodada da Série A fora da zona de rebaixamento

Leão Azul é o único representante do Norte na elite do futebol brasileiro

26.02.26 15h52

FUTEBOL

Vitor Bueno diz que acertou com o Remo motivado pelo 'coração' e pede união: 'A vitória vai vir'

Após duelo contra o Internacional, no Brasileirão, jogador destacou que o time tem que seguir trabalhando para buscar os resultados positivos

26.02.26 12h34

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo

Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado'

26.02.26 10h03

DE SAÍDA

Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina

Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão

25.02.26 22h41

futebol

Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão

Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional

26.02.26 10h39

PROFESSOR

Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo

Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional

25.02.26 22h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda