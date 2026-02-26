Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado' O Liberal 26.02.26 10h03 Jogador não vem sendo utilizado por Osorio (Raul Martins/Remo) O lateral-esquerdo Sávio se pronunciou sobre a declaração do treinador Juan Carlos Osorio na coletiva pós-jogo entre Remo e Internacional. Por meio de uma nota divulgada nas redes sociais, o jogador disse, sem citar nomes, que respeita todas as decisões e opiniões no ambiente do futebol, mas afirmou não concordar com a forma como foi mencionado na entrevista. "Respeito todas as decisões e opiniões no ambiente do futebol. No entanto, entendo que a maneira como meu nome foi mencionado publicamente não reflete a trajetória construída ao longo de três temporadas vestindo a camisa do Remo", apontou Sávio. O lateral destacou sua trajetória com o clube, mencionando os momentos de protagonismo, como os dois acessos e o título do Campeonato Paraense, e disse que nunca teve problema de convivência com o time azulino e que sempre manteve uma relação respeitosa. VEJA MAIS Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional Em jogo movimentado, Remo e Internacional ficam no empate no Mangueirão O colorado marcou logo aos quatro minutos, com Allan Patrick, e o Leão buscou o empate com o argentino Leonal Picco "Sempre pautei minha conduta no respeito à instituição, aos profissionais do clube, principalmente a toda a torcida do Remo. Jamais tive qualquer problema de convivência no Remo, seja com colaboradores, atletas ou integrantes de comissões técnicas. Ao longo da minha trajetória no clube, sempre mantive uma relação profissional, respeitosa e harmoniosa com todos os treinadores com quem trabalhei", declarou o lateral. Ainda no pronunciamento, Sávio disse reconhecer que, no "calor do momento", pode ter cometido erros. No entanto, afirmou que não houve falta de comprometimento, como foi mencionado pelo técnico durante a coletiva. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"Reconheço que, no calor do momento, posso ter cometido um erro de postura. No entanto, reafirmo que jamais houve falta de comprometimento com o Remo. Minha entrega dentro de campo e minha contribuição para as conquistas do clube ao longo desses anos demonstram isso. Mantenho respeito pelo clube e gratidão à torcida, que conhece minha dedicação e contribuição à equipe", completou o jogador. O que aconteceu Durante a coletiva após o empate por 1 a 1 entre Remo e Internacional, Osorio foi questionado sobre a situação do lateral-esquerdo. O técnico afirmou que não pretende mais contar com o jogador por conta de supostos casos de indisciplina. O treinador azulino disse que Sávio era um bom jogador, mas que queria atletas "comprometidos". "Sávio é muito bom jogador, mas indisciplinado. Em meu time, não quero jogadores indisciplinados. Quero atletas comprometidos com o Remo", disse Osorio. "Desejo boa sorte ao Sávio, seguramente vai encontrar outro time, porque joga muito bem. Mas não concordo com jogadores que não estão comprometidos 100% com o time", concluiu o técnico. Sávio é um dos remanescentes do elenco azulino. O jogador chegou ao Leão Azul em 2023, para a disputa da Série C. Conseguiu o acesso para a Segundona e também subiu com o Remo para a elite do futebol brasileiro. Na temporada passada, foram 35 jogos, dois gols marcados e cinco assistências. Sávio é um dos remanescentes do elenco azulino. O jogador chegou ao Leão Azul em 2023, para a disputa da Série C. Conseguiu o acesso para a Segundona e também subiu com o Remo para a elite do futebol brasileiro. Na temporada passada, foram 35 jogos, dois gols marcados e cinco assistências. Com a vaga na lateral-esquerda, a expectativa era de que ele seguisse como titular neste início de ano, mas perdeu espaço com a chegada do treinador colombiano e fez apenas dois jogos com a camisa azulina até o momento, tendo contribuído com uma assistência para gol. Recentemente, o lateral fez declarações públicas contra Osorio, o que piorou a situação. Até o momento, o Remo não se pronunciou oficialmente sobre o caso. 