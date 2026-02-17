Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque' Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio O Liberal 17.02.26 19h10 Os bastidores do Clube do Remo ganharam novos contornos nesta terça-feira (17) após declarações públicas do lateral-esquerdo Sávio. Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, o jogador afirmou ter sido desrespeitado durante um treinamento pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio, revelando um desgaste interno que vinha sendo alvo de especulações nos últimos meses. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo informado pelo apresentador, o atrito teria começado após um desencontro relacionado ao horário de apresentação para uma atividade. Sávio teria entendido que fazia parte do primeiro grupo do elenco, com chegada prevista para 8h30, e não do segundoo, marcado para 8h30. Ao se apresentar no horário que acreditava correto, o jogador foi advertido por Osorio. Ainda segundo essas fontes, o lateral respondeu ao treinador durante a chamada de atenção, o que levou o técnico a relatar o episódio à diretoria. A condução do caso, conforme os relatos, foi deixada sob responsabilidade do comandante. Após Abner relatar a discussão em sua live, Sávio ligou para o apresentador. No clube há três temporadas, o jogador disse nunca ter vivido situação semelhante desde que passou a vestir a camisa azulina, mesmo sob o comando de outros treinadores. “Chega um treinador que acha que porque já rodou em vários clubes pode agora com falta de respeito. Eu estou aqui há três anos no Remo, nem Rodrigo Santa, nem Guto e nem o professor português fizeram falta de respeito com nenhum jogador. Esse cara achou que eu era moleque”, afirmou o atleta. Em outro trecho, completou: “Ele queria descontar em alguém, e foi em mim”. O episódio ajuda a explicar rumores recentes sobre um possível afastamento do atleta, que vinham circulando entre torcedores e nos bastidores do clube. A situação também se soma às críticas direcionadas a Osorio, especialmente pela forma como tem organizado o sistema tático da equipe e pelas improvisações recorrentes, inclusive na lateral esquerda, posição em que zagueiros chegaram a ser utilizados em algumas partidas. Contratado no início desta temporada, Osorio tem sido alvo de críticas pela forma como estrutura o time e administra o elenco. Até o momento, o clube não se pronunciou oficialmente sobre as declarações de Sávio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo osório COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO CONFIANTE Catarozzi não teme lista de dispensas no Remo: 'todos mostraram seu jogo' Apresentado nesta terça-feira (17), uruguaio já atuou em três partidas pelo Leão 17.02.26 20h23 relação estremecida Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque' Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio 17.02.26 19h10 NEGOCIAÇÃO Remo estaria perto de contratar ex-estrela da seleção inglesa Revelado em Old Trafford, Lingard construiu carreira com passagens por diversos clubes do futebol inglês 17.02.26 18h35 Futebol Atacante ex-Remo sofre acidente de carro com a esposa; veículo pegou fogo Jogador Thiaguinho e sua esposa saíram feridos do acidente, mas sem risco de morte 17.02.26 15h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira 17.02.26 7h00 futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 Futebol Atacante ex-Remo sofre acidente de carro com a esposa; veículo pegou fogo Jogador Thiaguinho e sua esposa saíram feridos do acidente, mas sem risco de morte 17.02.26 15h13 Liga dos Campeões Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/2) pela Champions League Benfica e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 17.02.26 16h00