Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque'

Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio

O Liberal

Os bastidores do Clube do Remo ganharam novos contornos nesta terça-feira (17) após declarações públicas do lateral-esquerdo Sávio. Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, o jogador afirmou ter sido desrespeitado durante um treinamento pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio, revelando um desgaste interno que vinha sendo alvo de especulações nos últimos meses.

Segundo informado pelo apresentador, o atrito teria começado após um desencontro relacionado ao horário de apresentação para uma atividade. Sávio teria entendido que fazia parte do primeiro grupo do elenco, com chegada prevista para 8h30, e não do segundoo, marcado para 8h30. Ao se apresentar no horário que acreditava correto, o jogador foi advertido por Osorio.

Ainda segundo essas fontes, o lateral respondeu ao treinador durante a chamada de atenção, o que levou o técnico a relatar o episódio à diretoria. A condução do caso, conforme os relatos, foi deixada sob responsabilidade do comandante. Após Abner relatar a discussão em sua live, Sávio ligou para o apresentador. No clube há três temporadas, o jogador disse nunca ter vivido situação semelhante desde que passou a vestir a camisa azulina, mesmo sob o comando de outros treinadores. 

“Chega um treinador que acha que porque já rodou em vários clubes pode agora com falta de respeito. Eu estou aqui há três anos no Remo, nem Rodrigo Santa, nem Guto e nem o professor português fizeram falta de respeito com nenhum jogador. Esse cara achou que eu era moleque”, afirmou o atleta. Em outro trecho, completou: “Ele queria descontar em alguém, e foi em mim”.

O episódio ajuda a explicar rumores recentes sobre um possível afastamento do atleta, que vinham circulando entre torcedores e nos bastidores do clube. A situação também se soma às críticas direcionadas a Osorio, especialmente pela forma como tem organizado o sistema tático da equipe e pelas improvisações recorrentes, inclusive na lateral esquerda, posição em que zagueiros chegaram a ser utilizados em algumas partidas.

Contratado no início desta temporada, Osorio tem sido alvo de críticas pela forma como estrutura o time e administra o elenco. Até o momento, o clube não se pronunciou oficialmente sobre as declarações de Sávio.

Palavras-chave

clube do remo

osório

Remo
