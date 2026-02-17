Catarozzi não teme lista de dispensas no Remo: 'todos mostraram seu jogo'

Anunciado no fim de janeiro e já integrado ao grupo, Franco Catarozzi foi apresentado oficialmente pelo Remo cercado de expectativa, ampliada ainda antes de sua chegada pela declaração do presidente Tonhão, que definiu o reforço como um “uruguaio canhotinho bom de bola”. O jogador já entrou em campo três vezes pelo clube: uma pela Série A, contra o Mirassol, e duas pelo Parazão, incluindo o clássico RexPa.

Durante a coletiva desta terça-feira (17), no Baenão, o uruguaio destacou o peso da oportunidade e o significado da escolha pelo futebol paraense. “Quando apareceu a oportunidade de vir pra cá, comecei a pesquisar sobre o clube e sei que tem uma história muito importante aqui no Brasil. É um ano muito importante, está na Série A, então há que dar sua melhor versão, deixar o clube bem alto”, afirmou. Catarozzi ressaltou ainda o impacto do ambiente azulino.

“Não pensei muito quando apareceu a oportunidade, pela equipe, pelo clube e pela torcida, que na verdade foi o que mais me surpreendeu”.

O meio-campista chega em um contexto de forte concorrência interna. Com um elenco numeroso e disputando competições simultâneas, o técnico Juan Carlos Osorio já afirmou que irá reduzir o grupo nas próximas semanas. Catarozzi reconheceu o cenário e disse que todos tiveram espaço para se mostrar.

“Estamos em uma etapa de adaptação. Todos começaram o ano assim, todos tiveram chances de jogar, o que é bom. Há muitas partidas, o que ajuda a rotação e a ganhar minutos. Todos mostraram seu jogo, e o treinador decide quais coloca em campo”, declarou.

Apesar da classificação para as quartas de final do Campeonato Paraense, o Remo convive com a insatisfação do torcedor. Na última rodada da primeira fase, a equipe saiu vaiada após empatar nos minutos finais diante do Amazônia. No Brasileirão, o time também deixou escapar resultados importantes, nas partidas contra Mirassol e Atlético-MG, o que mantém o ambiente de pressão no Baenão.

Questionado sobre a referência de outros uruguaios que fizeram sucesso no Brasil, Catarozzi citou nomes consagrados e falou em seguir exemplos. “São jogadores muito importantes, que obviamente abriram as portas para que os uruguaios viessem jogar no Brasil. Temos eles na mira e vou tratar de tomar exemplo desses tipos de jogadores”, afirmou.

Por fim, o meio-campista comentou o impacto da cobrança externa no dia a dia do elenco e reforçou o foco em resultados. “Ganhar, como sempre. Às vezes as coisas não saem como esperamos e não conseguimos ganhar. Creio que, por mais que o Remo saia a propor e a pressionar, não vence, e é compreensível que as pessoas se alterem um pouco. Esperamos que os resultados comecem a aparecer para começarmos a trabalhar com mais tranquilidade dentro do clube”, concluiu.