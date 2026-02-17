Remo estaria perto de contratar ex-estrela da seleção inglesa Revelado em Old Trafford, Lingard construiu carreira com passagens por diversos clubes do futebol inglês O Liberal 17.02.26 18h35 Lingard em ação pela seleção de seu país (Reprodução Instagram) O Clube do Remo avalia uma investida de peso para reforçar o setor ofensivo nesta temporada. Após a investida frustrada por Tiquinho Soares, que foi pro Mirassol, o nome da vez é o do inglês Jesse Lingard, jogador de 33 anos que ganhou projeção internacional no Manchester United e que, recentemente, voltou a apresentar números expressivos no futebol asiático, com 13 gols e sete assistências em 47 jogos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo informações publicadas pelos portal Ge, as tratativas entre as partes já ocorrem há algum tempo e avançaram nos últimos dias, com o atleta analisando a possibilidade de defender o clube paraense. A negociação ainda estaria em curso, mas o cenário é tratado internamente como promissor, dentro do planejamento do Remo para fortalecer o elenco ao longo do ano. VEJA MAIS [[(standard.Article) Águia e Remo duelam em Marabá por vaga na semifinal do Parazão]] Zé Welison admite falta de entrosamento no Remo: 'Não é fácil' Volante diz que elenco ainda “está se conhecendo”, cita pouco tempo de treino e avalia que dificuldades do início da temporada passam pela divisão do grupo e pelo calendário apertado. Após um período de instabilidade na carreira, Lingard reencontrou regularidade em 2025 atuando pelo FC Seoul, da Coreia do Sul. No futebol coreano, o meia-atacante voltou a ser decisivo, recuperando desempenho próximo ao que apresentou no auge da passagem pelo United, com participação direta em gols e papel central no setor ofensivo da equipe. Revelado em Old Trafford, Lingard construiu carreira com passagens por diversos clubes do futebol inglês e também integrou a seleção da Inglaterra, incluindo participação na Copa do Mundo de 2018, onde era uma das estrelas do elenco britânico. Caso o acerto se concretize, o jogador chegaria ao Baenão com status de reforço midiático e técnico, ampliando as opções do Leão principalmente no ataque e na criação de jogadas pelas pontas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO NEGOCIAÇÃO Remo estaria perto de contratar ex-estrela da seleção inglesa Revelado em Old Trafford, Lingard construiu carreira com passagens por diversos clubes do futebol inglês 17.02.26 18h35 Futebol Atacante ex-Remo sofre acidente de carro com a esposa; veículo pegou fogo Jogador Thiaguinho e sua esposa saíram feridos do acidente, mas sem risco de morte 17.02.26 15h13 futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 LEÃO Zé Welison admite falta de entrosamento no Remo: 'Não é fácil' Volante diz que elenco ainda “está se conhecendo”, cita pouco tempo de treino e avalia que dificuldades do início da temporada passam pela divisão do grupo e pelo calendário apertado. 16.02.26 19h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira 17.02.26 7h00 Futebol Atacante ex-Remo sofre acidente de carro com a esposa; veículo pegou fogo Jogador Thiaguinho e sua esposa saíram feridos do acidente, mas sem risco de morte 17.02.26 15h13 Liga dos Campeões Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/2) pela Champions League Benfica e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 17.02.26 16h00