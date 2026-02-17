Capa Jornal Amazônia
Remo

Remo estaria perto de contratar ex-estrela da seleção inglesa

Revelado em Old Trafford, Lingard construiu carreira com passagens por diversos clubes do futebol inglês

Lingard em ação pela seleção de seu país (Reprodução Instagram)

O Clube do Remo avalia uma investida de peso para reforçar o setor ofensivo nesta temporada. Após a investida frustrada por Tiquinho Soares, que foi pro Mirassol, o nome da vez é o do inglês Jesse Lingard, jogador de 33 anos que ganhou projeção internacional no Manchester United e que, recentemente, voltou a apresentar números expressivos no futebol asiático, com 13 gols e sete assistências em 47 jogos.

Segundo informações publicadas pelos portal Ge, as tratativas entre as partes já ocorrem há algum tempo e avançaram nos últimos dias, com o atleta analisando a possibilidade de defender o clube paraense. A negociação ainda estaria em curso, mas o cenário é tratado internamente como promissor, dentro do planejamento do Remo para fortalecer o elenco ao longo do ano.

image Zé Welison admite falta de entrosamento no Remo: 'Não é fácil'
Volante diz que elenco ainda “está se conhecendo”, cita pouco tempo de treino e avalia que dificuldades do início da temporada passam pela divisão do grupo e pelo calendário apertado.

Após um período de instabilidade na carreira, Lingard reencontrou regularidade em 2025 atuando pelo FC Seoul, da Coreia do Sul. No futebol coreano, o meia-atacante voltou a ser decisivo, recuperando desempenho próximo ao que apresentou no auge da passagem pelo United, com participação direta em gols e papel central no setor ofensivo da equipe.

Revelado em Old Trafford, Lingard construiu carreira com passagens por diversos clubes do futebol inglês e também integrou a seleção da Inglaterra, incluindo participação na Copa do Mundo de 2018, onde era uma das estrelas do elenco britânico. Caso o acerto se concretize, o jogador chegaria ao Baenão com status de reforço midiático e técnico, ampliando as opções do Leão principalmente no ataque e na criação de jogadas pelas pontas.

